Norsk Hydro: Primærinnsidere har blitt tildelt aksjer igjennom langtidsinsentivprogrammet

Norsk Hydro ASA har et aksjebasert langtidsinsentivprogram (“LTI”) i form av en maksimal godtgjørelse på 30 prosent av den årlige grunnlønnen, avhengig av to like vektede resultatmål for konsernsjefen og de øvrige medlemmene av konsernledelsen. De to resultatmålene er 1) Hydros justerte avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (RoaCE) siste tre år mot selskapets interne mål og 2) Hydros totale aksjonæravkastning siste tre år i forhold til en gruppe sammenlignbare selskaper. LTI-utbetalingen forutsetter at Hydro har hatt en positiv justert EBITDA foregående år. Deltakerne vil være forpliktet til å investere nettobeløpet etter skatt i Hydro-aksjer, og aksjene har en bindingstid på tre år.

Se liste nedenfor for primærinnsidere som den 1. april 2022 har blitt tildelt Hydro-aksjer under LTI-ordningen til 88,03 kroner per aksje.

Navn Aksjer tildelt under LTI-ordningen Ny beholdning Konsernsjef

Hilde Merete Aasheim 4 869 125 803 Konserndirektør for økonomi og finans

Pål Kildemo 2 395 16 443 Konserndirektør for Hydro Energy

Arvid Moss 2 371 176 402 Konserndirektør for Hydro Aluminium Metall

Eivind Kallevik 2 674 76 511 Konserndirektør for Hydro Bauxite & Alumina

John Thuestad 4 078 63 109 Konserndirektør for HR & HMS

Hilde Nordh 1 741 4 700 Konserndirektør for juridisk & compliance

Anne-Lene Midseim 1 897 36 280

Investorkontakt:

Line Haugetraa

+47 41406376

Line.Haugetraa@hydro.com

Mediakontakt:

Halvor Molland

+47 92979797

Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

