Point d'information relatif à l'organisation de la journée investisseurs Nexity 2022

Paris, 1er avril 2022

Le contexte géopolitique et macroéconomique est modifié durablement par la poursuite de la guerre en Ukraine et doit être pris en compte dans tout exercice de prévision à moyen terme.

Dans ce contexte, et bien qu’il n’ait aucune exposition directe à la Russie ou à l’Ukraine et que son modèle, sa taille, et sa position de leader lui permettent d’affronter le contexte actuel avec sérénité, Nexity juge plus raisonnable de reporter sa Journée Investisseurs, initialement prévue le 28 avril 2022.

L'événement sera reprogrammé après l'été dans un contexte plus approprié.

NEXITY, LA VIE ENSEMBLE

Avec plus de 8.000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros en 2021, Nexity, premier groupe immobilier français intégré, est présent sur tout le territoire et intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services. Notre plateforme de services nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients, particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre raison d’être ‘la vie ensemble’ traduit notre engagement à créer pour eux, des espaces, des quartiers et des villes durables qui permettent de tisser et retisser des liens.

Nexity est notamment classé, pour la troisième année consécutive, 1er maître d‘ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes), et Best Workplaces 2021.

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120.

Domitille Vielle – Directrice des Relations Investisseurs / +33 (0)6 03 86 05 02 – investorrelations@nexity.fr

Géraldine Bop – Directrice adjointe des relations investisseurs / +33 (0)6 23 15 40 56 – investorrelations@nexity.fr

