EL WESTWOOD ONE DE CUMULUS MEDIA TRANSMITIRÁ EL PARTIDO DEL CAMPEONATO NACIONAL Y FINAL FOUR® MASCULINO DE LA NCAA® EN ESPAÑOL POR QUINTO TORNEO CONSECUTIVO

Rafael Hernández Brito, Greivis Vásquez, y Carlos Morales Llamar a la acción

Transmisiones presentadas por Werner Ladder

NUEVA YORK, April 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

ASUNTO: Westwood One de Cumulus Media y la NCAA transmitirán el Final Four masculino y el juego del campeonato de la NCAA 2022 en español por quinto torneo consecutivo. Este evento será producido por Westwood One y presentado por Werner Ladder, la escalera oficial de los campeonatos de baloncesto masculino y femenino de la NCAA. Westwood One es el socio del audio nacional exclusivo de la NCAA.

“Werner está emocionado de volver a trabajar como patrocinador principal de la Final Four masculina de la NCAA 2022 en español por quinto año”, manifestó Stacy Gardella, jefa de operaciones globales de marketing y tecnología de Werner Co. “La transmisión en español permite a Werner llegar a una audiencia mayor de fanáticos del baloncesto mientras además apoya la posición de Werner como la escalera oficial de los Campeonatos de Baloncesto Masculino y Femenino de la NCAA”.

QUIÉN: Por quinto torneo consecutivo, la transmisión en español será dirigida por Rafael Hernández Brito (jugada a jugada). El ex All-American Greivis Vásquez brindará el análisis por cuarta vez, y el ex entrenador de la selección nacional de Puerto Rico, Carlos Morales, será el anfitrión antes del juego y en el medio tiempo.

Rafael Hernández Brito , conocido como Rafa “El Alcalde”, es un locutor veterano y fue la voz en español jugada a jugada de los Cleveland Cavaliers durante las últimas siete temporadas. Antes de unirse a los Cavs, fue la voz en español de los Brooklyn Nets durante dos temporadas y también estuvo en el baloncesto de la Universidad de St. John. Su experiencia en transmisión nacional incluye ocho años como la voz de la NFL en Español para Univision, y ha sido convocado para 11 Super Bowls. También ha hecho jugada por jugada en español para los Miami Dolphins, así como para Major League Baseball, boxeo y UFC. Con las Finales de la NBA de 2015, se convirtió en el primer locutor en los Estados Unidos en transmitir las Finales de los tres deportes principales en español. Ha convocado el Final Four y también el juego de campeonato en español para la red en los últimos cuatro torneos de la NCAA.



CUÁNDO: Westwood One Sports presentará la acción española jugada por jugada completa de la Final Four masculina de la NCAA en el Caesars Superdome, el sábado 5 de abril a las 6 p.m. ET, y el Juego de Campeonato Nacional el lunes 7 de abril a las 9:00 p.m. ET.

CÓMO ESCUCHAR: Se puede escuchar la cobertura en español en estaciones de radio terrestres en todo el país, a través de radio satelital en el canal 135 de Sirius / canal 202 de XM. Se puede transmitir en línea de forma gratuita en westwoodonesports.com. Además, las transmisiones estarán disponibles de forma gratuita a través de la aplicación NCAA March Madness Live o la aplicación The Varsity Network. Los fanáticos también pueden acceder al audio en vivo a través de dispositivos habilitados para Alexa diciendo: "Alexa, abre Westwood One Sports". Los suscriptores premium de TuneIn.com también tienen la posibilidad de escuchar toda la acción en vivo.

NCAA, Final Four y March Madness son marcas comerciales de National Collegiate Athletic Association.

Acerca de Westwood One

Westwood One, la rama nacional de Cumulus Media (NSDQ: CMLS), ofrece contenido especial de deportes, noticias y entretenimiento sindicado a nivel nacional a más de 250 millones de oyentes mensuales a través de una red de audio de casi 9500 estaciones de radio de transmisión afiliadas y socios de medios. Westwood One es la red de audio más grande de Estados Unidos, es un hogar de contenido premium que define la cultura, incluidos NFL, NCAA, Masters, CNN, AP, Academy of Country Music Awards y Westwood One Backstage. Westwood One transmite algunos de los eventos deportivos más emocionantes a través de múltiples plataformas de audio. Además del baloncesto de la NCAA, incluidos los campeonatos de hombres y mujeres de la NCAA y la Final Four; también es el proveedor exclusivo de Frozen Four para hombres y mujeres, el Campeonato de Lacrosse para hombres y mujeres y la Serie mundial universitaria para hombres y mujeres. Westwood One fue el socio exclusivo de radio en red de la NFL desde 1987. Westwood One también distribuye y representa a CBS Sports Radio. Cumulus Podcast Network, de rápido crecimiento, también ofrece programas y personalidades populares de la red y la industria. Westwood One conecta a los oyentes con sus pasiones a través de programas y plataformas que todos pueden escuchar. Para obtener más información, visite www.westwoodone.com.

Acerca de Cumulus Media

Cumulus Media (NASDAQ: CMLS) es una compañía de medios de audio que ofrece contenido premium a más de 250 millones de personas cada mes, donde y cuando lo deseen. Cumulus Media le ofrece a los oyentes la programación local de alta calidad a través de 406 estaciones de radio propias y operadas en 86 mercados; ofrece programación de deportes, noticias, charlas y entretenimiento sindicada a nivel nacional de marcas icónicas, incluidas la NFL, la NCAA, el Masters, CNN, AP, la Academy of Country Music Awards y muchos otros socios de clase mundial en más de 9500 afiliados estaciones a través de Westwood One, la red de audio más grande de Estados Unidos; y también inspira a los oyentes a través de Cumulus Podcast Network, su red en rápido crecimiento de podcasts originales que son inteligentes, entretenidos e importantes. Cumulus Media le ofrece a los anunciantes conexiones personales, impacto local y alcance nacional a través de transmisiones y plataformas digitales, móviles, sociales y activadas por voz bajo demanda, así como servicios integrados de marketing digital, influyentes poderosos, soluciones de audio de servicio completo, industria- investigaciones e ideas líderes, y experiencias de eventos en vivo. Cumulus Media es la única empresa de medios de audio que le brinda a los especialistas en marketing garantías de desempeño publicitario local y nacional. Para obtener más información, visite www.cumulusmedia.com.

Acerca de NCAA

La NCAA es una asociación diversa de más de 1,100 colegios y universidades miembros que priorizan lo académico, el bienestar y la equidad para crear mayores oportunidades para casi medio millón de estudiantes-atletas cada año. La NCAA brinda un camino hacia la educación superior y más allá para los estudiantes-atletas que buscan metas académicas y compiten en los deportes de la NCAA. Más de 54.000 estudiantes-atletas experimentan el pináculo del atletismo intercolegial compitiendo en campeonatos de la NCAA cada año. Visite ncaa.org y ncaa.com para obtener más detalles sobre la Asociación y las asociaciones corporativas que apoyan a la NCAA y a sus estudiantes-atletas. La NCAA se enorgullece de tener a AT&T, Capital One y Coca-Cola como campeones corporativos oficiales y a las siguientes empresas de élite como socios corporativos oficiales: Aflac, Buffalo Wild Wings, Buick, Geico, Great Clips, Invesco, LG, Marriott Bonvoy, Nabisco, Nissan, Pizza Hut, Reese's, Unilever y Wendy's.

Contacto: Karen Glover | Westwood One | kglover@westwoodone.com