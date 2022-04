Boralex annonce la clôture de l’entente visant la vente de la centrale de Senneterre

English French

MONTREAL, 01 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce la clôture de l’entente visant la vente de la centrale de Senneterre (la « Centrale ») d’une puissance installée de 34,5 MW, qui constitue le dernier actif de production d’énergie à base de biomasse de son portefeuille. L’acquisition de la centrale est faite par une filiale de Produits forestiers Résolu (NYSE : RFP) (TSX : RFP), entreprise bien établie dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue et fournisseur de sous-produits pour la Centrale depuis deux ans.



Rappelons qu’une entente visant la vente de la centrale de Senneterre a été annoncée plus tôt cette année entre Boralex et Résolu. La vente de la Centrale est en cohérence avec les ambitions de Boralex d’accélérer sa croissance dans les secteurs éolien, solaire et du stockage, tout en optimisant ses installations hydroélectriques, comme détaillé dans la mise à jour de son plan stratégique 2025.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à 2,5 GW. Nous développons un portefeuille de projets de plus de 3 GW dans l'éolien et le solaire et de près de 200 MW dans le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Renseignements :

Médias Relations avec les investisseurs Isabelle Fontaine

Directrice, Affaires publiques et communications

Boralex inc.

819 345-0043

isabelle.fontaine@boralex.com

Stéphane Milot

Directeur principal – relations avec les investisseurs

Boralex inc.

514 213-1045

stephane.milot@boralex.com