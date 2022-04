Oxurion Kondigt Buitengewone en Jaarlijkse Aandeelhoudersvergaderingen Aan

English Dutch

Leuven, België, Boston, MA, VS – 1 april 2022 – 19.00u CET – Oxurion NV (Euronext Brussels: OXUR) (de “Vennootschap” of “Oxurion”), een biofarmaceutisch bedrijf dat oogheelkundige standaardbehandelingen van de volgende generatie ontwikkelt, met onderzoeksprogramma’s in klinische fase voor vasculaire retinale aandoeningen, kondigt buitengewone en jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen aan die zullen worden gehouden op dinsdag 3 mei 2022 om 10.00 uur (CET) en 14.00 uur (CET), respectievelijk.

De oproeping en andere documenten in verband met de algemene vergaderingen kunnen worden geraadpleegd op onze website Oxurion/aandeelhoudersinformatie.



