Lannion, le 1er avril 2022– 19h15

LUMIBIRD : MISE A DISPOSITION

DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL

LUMIBIRD annonce avoir déposé son Document d’Enregistrement Universel 2021 contenant le rapport financier annuel auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 1er avril 2021, sous le numéro D. 22-0231.

Le document est disponible :

au siège social de LUMIBIRD : 2 rue Paul Sabatier, 22 300 Lannion.

sur le site internet de la société : www.lumibird.com

(rubrique « Informations réglementées »).

Les documents suivants sont intégrés dans le Document d’Enregistrement Universel 2021 :

le rapport financier annuel 2021 incluant le rapport de gestion ;

le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise ;

les rapports des Commissaires aux Comptes et les informations relatives à leurs honoraires ;

le descriptif du programme de rachat d’actions propres ;

les informations relatives à la prochaine Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 3 mai 2022





Le Document d’Enregistrement Universel 2021 contient des balises XBRL (eXtensible Business Reporting Language) pour ses états financiers, conformément au format électronique unique européen ESEF (European Single Electronic Format).

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires T1 2022, le 25/04/2022, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 940 collaborateurs et plus de 162 M€ de chiffre d’affaires en 2021, est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

