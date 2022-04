Seconde édition de la Semaine de la santé durable de l’ASPQ

MONTRÉAL, 01 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) est fière de lancer la deuxième édition de sa Semaine de la Santé durable qui aura lieu virtuellement du 4 au 10 avril et dont la thématique sera « Les Québécois.es au cœur de l’économie! ». Tout au long de cette semaine inédite, de nombreuses rencontres alliant économie et santé durable de la population seront menées par des expert.e.s de différents secteurs. Celle-ci culminera le 7 avril, Journée mondiale de la santé, par une matinée spéciale de conférences lors de laquelle le Dr. Horacio Arruda, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux et la Commissaire à la santé et bien-être, Joanne Castonguay prendront notamment la parole.

« Tout au long de la Semaine de la Santé durable, nous discuterons de différentes facettes d’une économie pensée par et pour les Québécois.es. Au-delà des activités humaines reliées à la production, à l’échange, à la distribution et à la consommation de biens et de services, nous nous intéresserons aussi à la répartition des ressources et à leur utilisation pérenne. Par ces échanges, nous souhaitons bâtir une vision commune de la santé durable, indispensable pour envisager l’avenir de notre société », indique Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ.

Une semaine au cœur de l’économie de la santé populaire

La santé durable, c'est plus de santé pour les générations actuelles et futures du Québec et du monde entier. Et par le fait même, c'est aussi moins de maladies, moins d’injustices, un système de soins moins essoufflé, des souffrances évitées et des économies collectives. C’est un grand projet de société pour lequel il faut se mobiliser.

La Semaine de la Santé durable a été créée en 2021 pour sensibiliser la population en valorisant des expertises variées et en les rendant accessibles au public. L’ASPQ est heureuse de pouvoir compter sur la contribution de Dr. Horacio Arruda, Joanne Castonguay, Mehdi Ammi, Roxane Borgès Da Silva, Erin Strumpf, Carole Jabet, Jean-Pierre Després, Karel Mayrand, Kevin Bilodeau, Sylvain Quidot, David Raynaud, Corinne Voyer, Sylvain Caron, Jacques Forest, Virginie Larivière, Sarah Berkane, Annie Blanchette, Deborah Debas et Caroline Voyer. Des prix de participation seront offerts aux participant.e.s engagé.e.s tout au long de la semaine.

Pour connaitre la programmation : https://aspq.org/semaine-de-la-sante-durable-2022/

Matinée spéciale le 7 avril

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé du 7 avril, l’ASPQ tient une matinée d’échanges et de conférences en ligne sur l’investissement en santé durable. Inscription gratuite ICI .

Un rayonnement national dans le cadre de la première semaine canadienne de la santé publique

Les associations pour la santé publique du Canada, dont l’ASPQ fait partie, sont fières d’organiser la toute première Semaine canadienne de la santé publique du 4 au 8 avril 2022. Moment idéal pour reconnaître les contributions de la santé publique, elle mettra de l’avant des questions importantes pour l’amélioration de la santé et du bien-être.

Cette première édition annuelle de la Semaine de la santé publique sera composée d’une série de webinaires gratuits dont la programmation est disponible ici : https://www.cpha.ca/cphw

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Source : Anne-Marie Morel

Conseillère principale

Cellulaire : 514-209-3262 - Courriel : ammorel@aspq.org