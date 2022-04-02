AIM ImmunoTech报告2021年第四季度和全年财务业绩并通报企业最新情况

- 该年度继续执行临床开发项目并不断累积越来越多的在多个高价值的适应症中使用Ampligen®的积极数据

- 公司预计将继续推进以肿瘤为重点的产品研发管线，并有望在2022年实现多个临床和监管价值驱动的里程碑

- 依托强劲的资产负债表执行战略，预计现金可支持到2023年的运营和临床开发项目

佛罗里达州奥卡拉, April 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM ImmunoTech Inc.（纽约证券交易所股票代码：American AIM）（以下简称“AIM”或“公司”）是一家专注于研发多类型癌症、免疫疾病以及包括SARS-CoV-2病毒引起的新冠肺炎在内的病毒性疾病治疗方法的免疫制药公司。该公司今天报告了2021年全年财务业绩并通报了公司最新情况。

AIM首席执行官Thomas Equels表示：“我们认为2021年对于AIM来说是重要的奠基之年。在我们的各临床项目中，肿瘤产品管道不断开发并产生重要数据。这一进展对我们不断扩大的数据汇总产生了显著而积极的影响，而这些数据与多个适应症的关键发现继续保持一致。重要的是，这些数据提供了有价值的指导，因为我们正在为Ampligen的后续步骤确定明确的路径，包括作为单一疗法以及作为联合疗法的实用性，这有可能填补多种治疗范式中的重大空白。到目前为止，2022年Ampligen数据已发表在多份同行评议期刊上，多份摘要和海报已在著名科学大会上获得接受，代表了我们产品管道取得的值得关注的进展。在2022年，我们期望实现其他多个潜在的价值驱动性临床、监管和运营领域催化性事项。我们的团队专注于执行公司战略，并推动AIM进入下一个增长阶段。”

近期要点

收到美国食品和药物管理局（FDA）通知，FDA撤销对AIM的Ampligen作为局部晚期胰腺癌治疗方法相关2期研究的试验性新药（“IND”）申请的临床暂停，公司可以继续进行该项研究。

宣布一项治疗晚期和转移性胰腺癌患者的单中心命名患者项目发布了积极结果。

宣布战略性地出售位于新泽西州新不伦瑞克的设施，购买价格为390万美元。

任命Robert Dickey IV为首席财务官，2022年4月4日起生效。

宣布发表晚期复发性卵巢癌腹腔内化学免疫疗法1/2期研究的积极结果



临床项目最新进展

Ampligen®（rintatolimod）：针对全球重要癌症、病毒疾病和免疫系统疾病而正在开发的dsRNA

Ampligen在临床中证明了针对多种实体肿瘤实现独立疗效的潜力。此外，当与检查点阻断疗法结合使用时，Ampligen针对动物肿瘤已成功地提高了存活率和疗效。Ampligen正在全国主要癌症研究中心进行或计划进行的多个临床试验中作为治疗多种实体肿瘤类型的联合疗法接受评估。Ampligen还在荷兰伊拉斯谟医疗中心医疗检查机构批准的早期获取计划（EAP）中用作治疗胰腺癌患者的单药疗法。

针对有着迫切需求的多种癌症的免疫治疗

针对SARS-CoV-2（新冠肺炎）的广谱免疫系统应答

此前利用Ampligen治疗西部马脑炎病毒、埃博拉和SARS-CoV-1的动物研究取得了积极成果。公司针对SARS-CoV-2进行了实验，表明Ampligen对病毒复制有很强的影响。此前对Ampligen在SARS-CoV-1动物实验中的研究或可预示对SARS-CoV-2具有类似的保护作用。在一项正在进行的治疗癌症新冠肺炎患者的1/2期研究中，AIM目前正在评估静脉注射Ampligen以减少SARS-CoV-2病毒从患者上呼吸道复制的安全性和有效性。公司计划开展Ampligen的鼻内研究，以潜在地增强和扩大自然免疫力。

免疫系统疾病（ISD）： 肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征（ME/CFS）/新冠肺炎长期症状

公司目前正赞助一项面向美国ME/CFS患者的扩展使用方案（EAP），在2021年，AIM根据有效的美国AMP-511 EAP的新冠肺炎后“长期症状”患者部分首次完成了“长期症状”患者的Ampligen给药。正在进行中的AMP-511 EAP的早期数据和早期研究AMP-502的数据表明，有认知功能缺陷的患者在接受Ampligen治疗后认知功能得到改善。

Ampligen最新发布数据摘要

2021财年财务亮点摘要

截至2021年12月31日，AIM报告现金和现金等价物为4830万欧元，截至2020年12月31日的此项金额为5440万欧元。

截至2021年12月31日的年度研究和开发费用为760万美元，截至2020年12月30日的年度研究和开发费用为570万美元。

截至2021年12月31日的年度一般和行政费用为870万美元，截至2020年12月30日的年度一般和行政费用同为870万美元。

截至2021年12月31日的年度运营净亏损1910万美元，每股0.40美元，截至2020年12月31日的年度运营净亏损为1440万美元，每股0.45美元。

如需了解全部详情，请参阅完整的10-K。

关于AIM ImmunoTech Inc.

AIM ImmunoTech Inc.是一家免疫药物公司，致力于研究和开发多种类型癌症、免疫疾病和病毒性疾病（包括由SARS-CoV-2病毒引起的新冠肺炎）的治疗方法。



如需更多信息，请访问 www.aimimmuno.com 。

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投资者关系联系方式

JTC Team, LLC

Jenene Thomas

833-475-8247

AIM@jtcir.com

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1 Cancers，2022年，14(6)，1377；https://doi.org/10.3390/cancers14061377 (registering DOI)

2 Clin Cancer Res，2022年1月19日 DOI：10.1158/1078-0432.CCR-21-3659