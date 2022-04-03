頂尖律師行 ROSEN 鼓勵 Butterfly Network, Inc. 原名為 Longview Acquisition Corp. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期之前尋求法律意見 – BFLY

紐約, April 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒 (a) 在 2021 年 2 月 16 日 至 2021 年 11 月 15 日（包括首尾兩日，即「集體訴訟期間」）購入了 Butterfly Network, Inc. 原名為 Longview Acquisition Corp.（NYSE：BFLY）的人士，及/或 (b) 在 2021 年 2 月 12 日舉行的審議批准 Longview 與 Butterfly 合併（「合併」）並有權就合併投票的股東特別會議記錄日起，所有 Butterfly 普通股持有人，2022 年 4 月 18 日是主要原告的重要截止日期。



何事： 如果您在集體訴訟期間購買了 Butterfly 證券，您可能有權獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。

下一步：要參與 Cerence 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=3602 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至：pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2022 年 4 月 18 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的公司沒有可比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認可。其中許多公司實際並不處理證券集體訴訟，而只是轉介客戶或與實際提出訴訟的律師事務所合作的中間人。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

本案詳情：根據訴訟，代理的準備粗疏，因此包含對重大事實的不實陳述或未說明其他必要的事實，未能避免該陳述帶有誤導訊息，並且未有按照有關其編制的規則和條例編制。此外，在整個集體訴訟期間，被告就公司的業務、營運和合規政策作出嚴重虛假及誤導的陳述。具體來說，代理和被告作出虛假和／或誤導性陳述和／或未能披露： (1) Butterfly 誇大了其合併後的業務和財務前景； (2) 儘管 2019 冠狀病毒病疫情仍在持續，Butterfly 的財務預測未能考慮到疫情的廣泛後果，其中包括醫療物流挑戰及醫療人員的疲乏； (3) 因此，Butterfly 的總利潤率和收入預測不如公司所表示的可持續； (4) 上述所有合理可能對 Butterfly 的業務和財務狀況產生莫大負面影響； (5) 因此, 被告的公開陳述在任何相關時間都存在重大的虛假和誤導。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

要參與 Cerence 集體訴訟，請前往https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=3602 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您也可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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