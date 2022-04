Trainers’ House Oyj:n osakkeiden lukumäärä muuttunut

Finnish English

TRAINERS' HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 4.4.2022 KLO 8:30



Trainers’ House Oyj:n 30.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisessa menettelyssä siten, että jokaiset kymmenen osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen toteuttamaan suunnatun maksuttoman osakeannin osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi.



Trainers’ House Oyj on toteuttanut suunnatun maksuttoman osakeannin ja osakkeiden yhdistämisen eli niin sanotun käänteisen splitin, jonka seurauksena osakkeiden lukumäärä on muuttunut. Osakkeiden yhdistämisen jälkeen Trainers’ House Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 2 147 828 kpl. Uusi osakkeiden lukumäärä on merkitty kaupparekisteriin 1.4.2022 ja kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkaa tänään 4.4.2022 uudella ISIN-tunnuksella FI4000519202. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.



Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on yhtiön osakkeiden kaupankäynnin edellytysten parantaminen sekä joustavuuden lisääminen osingonjaon yhteydessä.



TRAINERS' HOUSE OYJ



Lisätietoja

Saku Keskitalo, talousjohtaja, puh. 0404 111 111





JAKELU

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.trainershouse.fi - Sijoittajille