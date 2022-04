OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

4 April 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 1 April 2022 it had purchased a total of 149,564 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 149,564 Highest price paid (per ordinary share) £5.77 Lowest price paid (per ordinary share) £5.6750 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.7176

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 448,772,256 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 448,772,256.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:26:48 GBp 622 569.00 XLON xeaAe3Qbau1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:26:48 GBp 728 569.00 XLON xeaAe3QbauC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:26:30 GBp 270 569.50 XLON xeaAe3Qba3S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:26:15 GBp 370 569.50 XLON xeaAe3QbaBI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:26:05 GBp 198 569.50 XLON xeaAe3QbaGm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:25:50 GBp 167 569.50 XLON xeaAe3QbbZe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:25:50 GBp 350 569.50 XLON xeaAe3QbbZg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:24:24 GBp 1346 569.50 XLON xeaAe3QbbI4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:24:00 GBp 516 569.50 XLON xeaAe3QbYjk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:24:00 GBp 11 569.50 XLON xeaAe3QbYjm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:24:00 GBp 565 569.50 XLON xeaAe3QbYjo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:24:00 GBp 350 569.50 XLON xeaAe3QbYjq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:22:30 GBp 747 569.50 XLON xeaAe3QbYQt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:22:30 GBp 205 569.50 XLON xeaAe3QbYQv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:22:30 GBp 350 569.50 XLON xeaAe3QbYQx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:22:30 GBp 484 569.50 XLON xeaAe3QbYQz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:21:31 GBp 355 569.00 XLON xeaAe3QbZ7j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:19:29 GBp 843 569.00 XLON xeaAe3QbWN8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:17:39 GBp 1339 569.50 XLON xeaAe3QbXFa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:17:39 GBp 114 569.50 XLON xeaAe3QbXFc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:17:36 GBp 619 570.00 XLON xeaAe3QbX9W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:17:36 GBp 350 570.00 XLON xeaAe3QbX9Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:17:36 GBp 73 570.00 XLON xeaAe3QbXEU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:16:38 GBp 162 570.00 XLON xeaAe3Qbkf8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:16:38 GBp 350 570.00 XLON xeaAe3QbkfA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:15:12 GBp 247 570.00 XLON xeaAe3QbkAn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:13:18 GBp 1258 570.00 XLON xeaAe3QblTY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:12:40 GBp 317 570.00 XLON xeaAe3Qbir$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:12:40 GBp 133 570.00 XLON xeaAe3Qbir1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:11:44 GBp 357 570.00 XLON xeaAe3Qbi9B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:11:44 GBp 350 570.00 XLON xeaAe3Qbi9D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:10:18 GBp 247 570.00 XLON xeaAe3QbjqG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:09:42 GBp 169 569.50 XLON xeaAe3Qbj0X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:09:42 GBp 27 569.50 XLON xeaAe3Qbj1P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:09:42 GBp 720 569.50 XLON xeaAe3Qbj1R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:09:42 GBp 350 569.50 XLON xeaAe3Qbj1T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:09:42 GBp 99 569.50 XLON xeaAe3Qbj1V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:06:54 GBp 112 569.00 XLON xeaAe3QbgG$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:06:54 GBp 73 569.00 XLON xeaAe3QbgG1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:06:54 GBp 503 569.00 XLON xeaAe3QbgGh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:06:53 GBp 277 569.00 XLON xeaAe3QbgGD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:05:15 GBp 541 569.00 XLON xeaAe3Qbh3u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:05:15 GBp 178 569.00 XLON xeaAe3Qbh3w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:02:50 GBp 352 569.00 XLON xeaAe3QbeHb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:00:52 GBp 137 569.00 XLON xeaAe3QbfGP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:00:52 GBp 206 569.00 XLON xeaAe3QbfGR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:00:52 GBp 325 569.00 XLON xeaAe3QbfGT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 16:00:52 GBp 577 569.00 XLON xeaAe3QbfGV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:57:38 GBp 772 569.00 XLON xeaAe3QbN3j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:56:56 GBp 388 569.50 XLON xeaAe3QbNU0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:56:56 GBp 205 569.50 XLON xeaAe3QbNU2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:56:56 GBp 206 569.50 XLON xeaAe3QbNU4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:55:26 GBp 485 569.50 XLON xeaAe3QbKHA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:55:26 GBp 188 569.50 XLON xeaAe3QbKHs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:55:26 GBp 295 569.50 XLON xeaAe3QbKHu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:53:00 GBp 59 569.50 XLON xeaAe3QbIho OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:53:00 GBp 350 569.50 XLON xeaAe3QbIhq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:49:44 GBp 247 569.50 XLON xeaAe3QbGen OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:49:44 GBp 261 569.00 XLON xeaAe3QbGkr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:49:44 GBp 90 569.00 XLON xeaAe3QbGkt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:48:21 GBp 650 569.50 XLON xeaAe3QbHXR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:47:44 GBp 821 570.00 XLON xeaAe3QbHw0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:47:06 GBp 206 570.50 XLON xeaAe3QbHVb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:47:06 GBp 49 570.50 XLON xeaAe3QbHVZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:46:07 GBp 292 570.50 XLON xeaAe3QbUvX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:46:07 GBp 243 570.50 XLON xeaAe3QbUvZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:45:08 GBp 237 570.50 XLON xeaAe3QbVap OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:45:08 GBp 218 570.50 XLON xeaAe3QbVar OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:43:10 GBp 162 570.50 XLON xeaAe3QbSi5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:43:10 GBp 523 570.50 XLON xeaAe3QbSi7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:43:10 GBp 116 570.50 XLON xeaAe3QbSi9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:43:10 GBp 162 570.50 XLON xeaAe3QbSiB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:42:11 GBp 230 570.50 XLON xeaAe3QbSF0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:41:12 GBp 355 570.50 XLON xeaAe3QbTgE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:41:12 GBp 485 570.50 XLON xeaAe3QbTgG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:40:13 GBp 568 570.50 XLON xeaAe3QbTPW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:40:13 GBp 398 570.50 XLON xeaAe3QbTUC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:40:13 GBp 350 570.50 XLON xeaAe3QbTUE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:40:13 GBp 428 570.50 XLON xeaAe3QbTUG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:36:06 GBp 738 569.50 XLON xeaAe3QbOe5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:35:30 GBp 350 569.50 XLON xeaAe3QbO2a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:35:30 GBp 484 569.50 XLON xeaAe3QbO2c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:35:30 GBp 902 569.50 XLON xeaAe3QbO2Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:35:30 GBp 348 569.50 XLON xeaAe3QbO31 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:35:30 GBp 484 569.50 XLON xeaAe3QbO33 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:35:30 GBp 272 569.50 XLON xeaAe3QbO3J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:35:30 GBp 350 569.50 XLON xeaAe3QbO3L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:35:30 GBp 157 569.50 XLON xeaAe3QbO3N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:28:32 GBp 661 568.50 XLON xeaAe3Qb4BJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:26:38 GBp 796 569.00 XLON xeaAe3Qb2sO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:24:35 GBp 538 569.00 XLON xeaAe3Qb3PG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:24:12 GBp 583 569.50 XLON xeaAe3Qb0f6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:23:30 GBp 295 570.00 XLON xeaAe3Qb09W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:23:30 GBp 350 570.00 XLON xeaAe3Qb09Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:23:30 GBp 49 570.00 XLON xeaAe3Qb0EU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:21:57 GBp 354 570.00 XLON xeaAe3Qb18S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:21:57 GBp 350 570.00 XLON xeaAe3Qb18U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:20:33 GBp 535 570.00 XLON xeaAe3QbEOZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:17:20 GBp 856 570.00 XLON xeaAe3QbDte OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:14:29 GBp 584 569.00 XLON xeaAe3QbBiR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:12:45 GBp 374 569.50 XLON xeaAe3Qb8hF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:12:45 GBp 347 569.50 XLON xeaAe3Qb8hH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:12:41 GBp 301 570.00 XLON xeaAe3Qb8sh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:10:14 GBp 749 569.50 XLON xeaAe3Qb9DF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:09:54 GBp 944 570.00 XLON xeaAe3Qb9TJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:09:54 GBp 350 570.00 XLON xeaAe3Qb9TL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:05:11 GBp 563 569.50 XLON xeaAe3Qcq76 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:02:41 GBp 500 569.00 XLON xeaAe3Qcofp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:01:52 GBp 204 569.50 XLON xeaAe3QcoBa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:01:52 GBp 252 569.50 XLON xeaAe3QcoBW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:01:52 GBp 350 569.50 XLON xeaAe3QcoBY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 15:00:44 GBp 293 569.00 XLON xeaAe3QcpyO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:59:54 GBp 242 569.50 XLON xeaAe3Qcmy$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:59:54 GBp 350 569.50 XLON xeaAe3Qcmy1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:59:54 GBp 373 569.50 XLON xeaAe3Qcmy3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:57:56 GBp 304 569.50 XLON xeaAe3QcnNQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:57:56 GBp 350 569.50 XLON xeaAe3QcnNS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:57:56 GBp 104 569.50 XLON xeaAe3QcnNU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:56:02 GBp 614 568.50 XLON xeaAe3Qc$zf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:53:16 GBp 247 568.00 XLON xeaAe3QcyTW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:53:11 GBp 570 568.00 XLON xeaAe3QcyVO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:52:50 GBp 317 568.00 XLON xeaAe3Qczl3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:52:50 GBp 350 568.00 XLON xeaAe3Qczl5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:51:46 GBp 434 568.00 XLON xeaAe3QczAs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:51:45 GBp 299 568.00 XLON xeaAe3QczK1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:46:52 GBp 307 568.00 XLON xeaAe3QcvZR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:45:56 GBp 350 568.00 XLON xeaAe3QcvME OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:43:20 GBp 333 568.50 XLON xeaAe3Qcd7s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:42:30 GBp 299 569.00 XLON xeaAe3QcacW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:42:30 GBp 221 569.00 XLON xeaAe3QcacY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:42:29 GBp 553 569.50 XLON xeaAe3QcaWO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:41:48 GBp 678 570.00 XLON xeaAe3Qca2J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:41:13 GBp 364 570.50 XLON xeaAe3QcaVF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:39:34 GBp 1524 570.50 XLON xeaAe3QcbO7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:39:34 GBp 482 571.00 XLON xeaAe3QcbO9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:39:34 GBp 438 571.00 XLON xeaAe3QcbOJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:39:34 GBp 43 571.00 XLON xeaAe3QcbOL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:34:41 GBp 314 571.00 XLON xeaAe3QcXE$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:34:41 GBp 350 571.00 XLON xeaAe3QcXE1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:34:41 GBp 307 571.00 XLON xeaAe3QcXEr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:34:41 GBp 324 571.00 XLON xeaAe3QcXEz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:33:21 GBp 326 571.00 XLON xeaAe3QckUT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:33:21 GBp 12 571.00 XLON xeaAe3QckUV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:32:22 GBp 273 571.00 XLON xeaAe3Qcl85 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:30:38 GBp 96 571.00 XLON xeaAe3QciNA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:30:38 GBp 350 571.00 XLON xeaAe3QciNC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:30:38 GBp 502 570.50 XLON xeaAe3QciNJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:30:12 GBp 623 571.00 XLON xeaAe3QcjhI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:30:12 GBp 29 571.00 XLON xeaAe3QcjhK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:30:12 GBp 246 571.00 XLON xeaAe3QcjhM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:30:11 GBp 350 571.00 XLON xeaAe3Qcjga OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:30:11 GBp 118 571.00 XLON xeaAe3Qcjgl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:30:11 GBp 528 571.00 XLON xeaAe3Qcjgn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:30:11 GBp 350 571.00 XLON xeaAe3Qcjgp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:30:11 GBp 48 571.00 XLON xeaAe3Qcjgu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:30:11 GBp 350 571.00 XLON xeaAe3Qcjgw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:30:11 GBp 924 571.00 XLON xeaAe3QcjgY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:17:37 GBp 308 570.50 XLON xeaAe3QcNj0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:17:37 GBp 502 570.50 XLON xeaAe3QcNj2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:12:51 GBp 289 570.00 XLON xeaAe3QcLrp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:12:48 GBp 340 570.50 XLON xeaAe3QcLqH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:12:30 GBp 247 571.00 XLON xeaAe3QcLx3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:12:27 GBp 722 571.50 XLON xeaAe3QcL5t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:12:26 GBp 810 572.00 XLON xeaAe3QcL5V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:12:26 GBp 649 572.00 XLON xeaAe3QcL4f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:12:26 GBp 5391 572.00 XLON xeaAe3QcL5$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:12:26 GBp 1100 572.00 XLON xeaAe3QcL51 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:12:26 GBp 323 572.00 XLON xeaAe3QcL53 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:12:26 GBp 608 572.00 XLON xeaAe3QcL55 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:12:26 GBp 2200 572.00 XLON xeaAe3QcL57 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:12:26 GBp 163 572.00 XLON xeaAe3QcL59 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:12:26 GBp 101 572.00 XLON xeaAe3QcL5J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:12:26 GBp 350 572.00 XLON xeaAe3QcL5L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:12:26 GBp 155 572.00 XLON xeaAe3QcL5N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:12:26 GBp 516 572.00 XLON xeaAe3QcL5T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 14:11:49 GBp 509 572.00 XLON xeaAe3QcLSY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:59:06 GBp 316 572.00 XLON xeaAe3QcVJ7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:56:18 GBp 79 572.00 XLON xeaAe3QcTXS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:56:13 GBp 238 572.00 XLON xeaAe3QcTYZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:48:23 GBp 295 572.00 XLON xeaAe3QcOGt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:41:24 GBp 269 572.00 XLON xeaAe3Qc4s$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:30:02 GBp 350 572.50 XLON xeaAe3QcEVb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:30:02 GBp 16 572.50 XLON xeaAe3QcEVd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:30:02 GBp 323 572.00 XLON xeaAe3QcEVg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:30:02 GBp 611 572.50 XLON xeaAe3QcEVZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:29:20 GBp 247 572.50 XLON xeaAe3QcFpU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:21:20 GBp 317 572.50 XLON xeaAe3QcACG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:21:20 GBp 309 572.50 XLON xeaAe3QcACQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:08:58 GBp 155 571.50 XLON xeaAe3QdtN4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:08:58 GBp 239 571.50 XLON xeaAe3QdtN6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:08:49 GBp 313 571.50 XLON xeaAe3QdtGe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:08:49 GBp 203 571.50 XLON xeaAe3QdtGg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:06:06 GBp 417 572.50 XLON xeaAe3QdqJa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:06:06 GBp 424 572.50 XLON xeaAe3QdqJc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:06:06 GBp 571 572.50 XLON xeaAe3QdqJe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:06:06 GBp 380 572.50 XLON xeaAe3QdqJg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:06:06 GBp 193 572.50 XLON xeaAe3QdqJi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:06:06 GBp 62 572.50 XLON xeaAe3QdqJY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:04:12 GBp 247 572.00 XLON xeaAe3QdrF2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:04:12 GBp 206 572.00 XLON xeaAe3QdrFq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:01:01 GBp 285 572.00 XLON xeaAe3QdoV@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 13:00:58 GBp 247 572.00 XLON xeaAe3QdoUH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:57:29 GBp 367 572.00 XLON xeaAe3Qdm4J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:47:14 GBp 224 571.50 XLON xeaAe3QdyC2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:47:04 GBp 87 571.50 XLON xeaAe3QdyAP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:46:37 GBp 228 571.50 XLON xeaAe3QdyIO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:44:20 GBp 152 571.50 XLON xeaAe3QdzFr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:44:20 GBp 95 571.50 XLON xeaAe3QdzFt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:42:08 GBp 171 572.00 XLON xeaAe3QdwvO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:42:04 GBp 700 573.00 XLON xeaAe3Qdww@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:42:04 GBp 221 572.50 XLON xeaAe3Qdww5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:42:04 GBp 207 572.50 XLON xeaAe3Qdww7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:42:04 GBp 140 573.00 XLON xeaAe3Qdwws OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:42:04 GBp 294 573.00 XLON xeaAe3Qdwwu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:42:04 GBp 340 573.00 XLON xeaAe3Qdwww OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:42:04 GBp 350 573.00 XLON xeaAe3Qdwwy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:41:10 GBp 420 573.00 XLON xeaAe3QdwNl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:35:28 GBp 47 573.50 XLON xeaAe3QdvhX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:33:18 GBp 356 572.00 XLON xeaAe3Qdclg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:33:18 GBp 592 572.50 XLON xeaAe3Qdclk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:33:18 GBp 498 572.50 XLON xeaAe3Qdclp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:33:18 GBp 72 572.50 XLON xeaAe3Qdclr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:33:18 GBp 420 573.00 XLON xeaAe3Qdclu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:24:21 GBp 547 573.50 XLON xeaAe3QdbM3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:23:33 GBp 171 574.00 XLON xeaAe3QdYXR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:23:33 GBp 90 574.00 XLON xeaAe3QdYXT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:21:35 GBp 484 574.00 XLON xeaAe3QdY9Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:19:37 GBp 65 574.00 XLON xeaAe3QdZy5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:19:37 GBp 350 574.00 XLON xeaAe3QdZy7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:12:09 GBp 136 575.00 XLON xeaAe3QdXQ0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:12:07 GBp 378 575.50 XLON xeaAe3Qdkdc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:12:06 GBp 542 576.00 XLON xeaAe3Qdkdl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:09:47 GBp 624 576.50 XLON xeaAe3QdkP5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:08:52 GBp 276 576.00 XLON xeaAe3Qdlor OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:08:45 GBp 193 575.50 XLON xeaAe3Qdlyq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:08:45 GBp 277 576.00 XLON xeaAe3Qdlyu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:05:27 GBp 1209 576.50 XLON xeaAe3QdiNT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:05:27 GBp 180 576.50 XLON xeaAe3QdiNV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 12:04:38 GBp 279 576.00 XLON xeaAe3Qdjc4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:59:59 GBp 300 575.50 XLON xeaAe3Qdhv6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:56:55 GBp 89 575.50 XLON xeaAe3QdfbR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:53:36 GBp 117 576.50 XLON xeaAe3QdM3g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:53:36 GBp 350 576.50 XLON xeaAe3QdM3i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:53:36 GBp 55 576.50 XLON xeaAe3QdM3k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:53:36 GBp 300 576.00 XLON xeaAe3QdM3p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:53:36 GBp 666 576.50 XLON xeaAe3QdM3s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:53:36 GBp 130 576.50 XLON xeaAe3QdM3u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:52:07 GBp 143 575.50 XLON xeaAe3QdNf@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:52:04 GBp 164 575.50 XLON xeaAe3QdNhu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:52:04 GBp 134 575.50 XLON xeaAe3QdNhw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:50:46 GBp 298 576.00 XLON xeaAe3QdNVt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:49:46 GBp 298 576.00 XLON xeaAe3QdKoC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:48:42 GBp 295 576.00 XLON xeaAe3QdKNV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:45:04 GBp 644 577.00 XLON xeaAe3QdIXO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:45:04 GBp 350 577.00 XLON xeaAe3QdIXQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:44:34 GBp 293 576.50 XLON xeaAe3QdIge OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:44:24 GBp 80 576.50 XLON xeaAe3QdIt$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:44:24 GBp 212 576.50 XLON xeaAe3QdIt1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:42:55 GBp 247 577.00 XLON xeaAe3QdIMa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:42:18 GBp 112 576.50 XLON xeaAe3QdIQR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:41:57 GBp 9 576.50 XLON xeaAe3QdJY1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:40:55 GBp 224 576.50 XLON xeaAe3QdJxE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:34:48 GBp 466 576.00 XLON xeaAe3QdHGF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:29:26 GBp 415 577.00 XLON xeaAe3QdSp$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:29:26 GBp 350 577.00 XLON xeaAe3QdSp1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:29:26 GBp 408 576.50 XLON xeaAe3QdSp4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:24:12 GBp 472 577.00 XLON xeaAe3QdQO@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:21:29 GBp 34 576.50 XLON xeaAe3QdOcl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:21:29 GBp 230 576.50 XLON xeaAe3QdOcn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:21:29 GBp 350 576.50 XLON xeaAe3QdOcp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:21:29 GBp 217 576.50 XLON xeaAe3QdOcr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:21:29 GBp 219 576.50 XLON xeaAe3QdOct OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:21:29 GBp 152 576.50 XLON xeaAe3QdOcv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:16:41 GBp 192 576.00 XLON xeaAe3Qd6hZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:14:43 GBp 367 576.00 XLON xeaAe3Qd7aI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:13:59 GBp 259 576.00 XLON xeaAe3Qd7nY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:12:45 GBp 209 576.00 XLON xeaAe3Qd7G0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:12:10 GBp 266 576.00 XLON xeaAe3Qd4WG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:10:47 GBp 203 575.50 XLON xeaAe3Qd4CC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:10:47 GBp 72 575.50 XLON xeaAe3Qd4CE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:09:48 GBp 279 575.50 XLON xeaAe3Qd5ir OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:08:49 GBp 1 575.50 XLON xeaAe3Qd59x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:08:49 GBp 277 575.50 XLON xeaAe3Qd59z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:07:50 GBp 204 575.50 XLON xeaAe3Qd2tG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:06:51 GBp 189 575.50 XLON xeaAe3Qd2Np OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:02:02 GBp 65 575.50 XLON xeaAe3Qd0Ij OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:02:02 GBp 700 575.50 XLON xeaAe3Qd0Il OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:02:02 GBp 78 575.00 XLON xeaAe3Qd0Ir OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:02:02 GBp 317 575.00 XLON xeaAe3Qd0It OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:00:15 GBp 185 575.50 XLON xeaAe3Qd1Kb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:00:11 GBp 64 575.50 XLON xeaAe3Qd1Mf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:00:11 GBp 121 575.50 XLON xeaAe3Qd1Mh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 11:00:11 GBp 758 575.50 XLON xeaAe3Qd1Mr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:59:41 GBp 316 575.00 XLON xeaAe3QdEd0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:59:41 GBp 308 575.00 XLON xeaAe3QdEdE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:59:41 GBp 33 575.00 XLON xeaAe3QdEdG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:59:41 GBp 35 575.00 XLON xeaAe3QdEdw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:59:40 GBp 353 575.00 XLON xeaAe3QdEc0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:59:40 GBp 317 575.00 XLON xeaAe3QdEcb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:48:08 GBp 956 574.50 XLON xeaAe3Qd8d@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:48:08 GBp 258 574.50 XLON xeaAe3Qd8d0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:48:08 GBp 205 574.50 XLON xeaAe3Qd8d2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:48:08 GBp 118 574.50 XLON xeaAe3Qd8d4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:45:12 GBp 96 573.50 XLON xeaAe3Qd955 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:45:12 GBp 416 573.50 XLON xeaAe3Qd95K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:37:14 GBp 274 573.00 XLON xeaAe3QWqTy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:37:02 GBp 719 574.00 XLON xeaAe3QWrXA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:37:02 GBp 285 574.00 XLON xeaAe3QWrXC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:37:02 GBp 350 574.00 XLON xeaAe3QWrXE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:37:02 GBp 700 574.00 XLON xeaAe3QWrXG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:37:02 GBp 366 573.50 XLON xeaAe3QWrXN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:33:39 GBp 372 574.00 XLON xeaAe3QWoUl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:33:36 GBp 367 574.00 XLON xeaAe3QWoQF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:32:00 GBp 370 574.00 XLON xeaAe3QWpSa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:32:00 GBp 382 574.50 XLON xeaAe3QWpSc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:32:00 GBp 350 574.50 XLON xeaAe3QWpSe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:32:00 GBp 216 574.50 XLON xeaAe3QWpSg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:27:24 GBp 377 573.50 XLON xeaAe3QW@aa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:27:24 GBp 350 573.50 XLON xeaAe3QW@af OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:27:24 GBp 38 573.50 XLON xeaAe3QW@aY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:23:22 GBp 344 572.50 XLON xeaAe3QW$I6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:22:47 GBp 1271 572.50 XLON xeaAe3QWy6M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:22:47 GBp 350 572.50 XLON xeaAe3QWy6O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:22:47 GBp 205 572.50 XLON xeaAe3QWy6Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:17:42 GBp 136 571.50 XLON xeaAe3QWxiY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:17:26 GBp 344 572.00 XLON xeaAe3QWxhI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:05:50 GBp 113 572.50 XLON xeaAe3QWals OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:05:50 GBp 346 572.50 XLON xeaAe3QWalu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:03:30 GBp 337 572.00 XLON xeaAe3QWbfe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 10:03:30 GBp 14 572.00 XLON xeaAe3QWbfg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:52:03 GBp 69 572.00 XLON xeaAe3QWX08 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:52:03 GBp 700 572.00 XLON xeaAe3QWX0A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:52:03 GBp 395 572.00 XLON xeaAe3QWX0F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:47:05 GBp 377 572.50 XLON xeaAe3QWit1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:46:09 GBp 133 573.00 XLON xeaAe3QWi96 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:46:09 GBp 244 573.00 XLON xeaAe3QWi98 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:46:09 GBp 350 573.00 XLON xeaAe3QWi9A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:46:09 GBp 3082 573.00 XLON xeaAe3QWi9I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:46:09 GBp 10 573.00 XLON xeaAe3QWi9K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:32:02 GBp 218 571.50 XLON xeaAe3QWNaN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:26:49 GBp 12 570.50 XLON xeaAe3QWLBB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:26:49 GBp 438 570.50 XLON xeaAe3QWLBD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:21:43 GBp 146 569.50 XLON xeaAe3QWGka OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:21:43 GBp 76 569.50 XLON xeaAe3QWGkY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:21:40 GBp 231 570.00 XLON xeaAe3QWGgq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:21:40 GBp 89 570.00 XLON xeaAe3QWGgs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:18:41 GBp 475 570.50 XLON xeaAe3QWHTA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:18:41 GBp 42 571.00 XLON xeaAe3QWHTC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:18:41 GBp 350 571.00 XLON xeaAe3QWHTE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:16:54 GBp 76 571.00 XLON xeaAe3QWUIl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:16:54 GBp 700 571.00 XLON xeaAe3QWUIn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:16:54 GBp 301 570.50 XLON xeaAe3QWUIq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:09:50 GBp 45 571.00 XLON xeaAe3QWQiH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:09:50 GBp 164 571.00 XLON xeaAe3QWQiJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:03:10 GBp 194 570.00 XLON xeaAe3QWPXu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:03:09 GBp 247 570.50 XLON xeaAe3QWPXT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:03:07 GBp 438 570.50 XLON xeaAe3QWPZf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:00:15 GBp 467 570.50 XLON xeaAe3QW61h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:00:14 GBp 217 570.50 XLON xeaAe3QW611 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 09:00:14 GBp 8 570.50 XLON xeaAe3QW613 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:59:51 GBp 1 570.00 XLON xeaAe3QW6J8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:59:51 GBp 280 570.00 XLON xeaAe3QW6JA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:59:51 GBp 304 570.00 XLON xeaAe3QW6JC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:57:06 GBp 861 569.50 XLON xeaAe3QW7IL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:57:06 GBp 18 569.50 XLON xeaAe3QW7IN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:57:04 GBp 230 569.50 XLON xeaAe3QW7S7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:57:04 GBp 131 569.50 XLON xeaAe3QW7S9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:57:04 GBp 27 569.50 XLON xeaAe3QW7SJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:57:04 GBp 458 569.50 XLON xeaAe3QW7SL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:56:11 GBp 162 569.50 XLON xeaAe3QW4gn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:56:11 GBp 166 569.50 XLON xeaAe3QW4gp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:51:50 GBp 77 569.00 XLON xeaAe3QW2@k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:51:50 GBp 249 569.00 XLON xeaAe3QW2@m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:43:17 GBp 174 569.00 XLON xeaAe3QWE@v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:42:18 GBp 237 569.50 XLON xeaAe3QWFaG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:41:19 GBp 222 570.50 XLON xeaAe3QWFwq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:41:04 GBp 211 570.50 XLON xeaAe3QWFDf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:40:54 GBp 284 571.00 XLON xeaAe3QWF9a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:38:45 GBp 81 572.00 XLON xeaAe3QWCH5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:38:40 GBp 330 572.50 XLON xeaAe3QWCIs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:38:40 GBp 151 572.00 XLON xeaAe3QWCIX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:38:39 GBp 374 572.50 XLON xeaAe3QWCI2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:37:54 GBp 87 573.00 XLON xeaAe3QWDqw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:37:53 GBp 160 573.00 XLON xeaAe3QWDqU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:36:55 GBp 171 573.50 XLON xeaAe3QWDNZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:36:53 GBp 121 573.50 XLON xeaAe3QWDMa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:36:53 GBp 350 574.00 XLON xeaAe3QWDMx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:36:51 GBp 2867 574.00 XLON xeaAe3QWDGf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:36:51 GBp 387 574.00 XLON xeaAe3QWDGh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:36:51 GBp 350 574.00 XLON xeaAe3QWDGj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:36:51 GBp 133 574.00 XLON xeaAe3QWDGl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:36:51 GBp 305 573.50 XLON xeaAe3QWDGm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:36:50 GBp 304 574.00 XLON xeaAe3QWDGw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:30:59 GBp 417 573.00 XLON xeaAe3QW9tK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:30:59 GBp 303 573.00 XLON xeaAe3QW9tP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:17:28 GBp 471 573.50 XLON xeaAe3QXpKc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:17:28 GBp 214 574.00 XLON xeaAe3QXpKg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:17:28 GBp 861 574.00 XLON xeaAe3QXpKi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:17:28 GBp 925 575.00 XLON xeaAe3QXpKk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:17:28 GBp 77 575.00 XLON xeaAe3QXpKm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:17:28 GBp 48 575.00 XLON xeaAe3QXpKx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:17:28 GBp 241 575.00 XLON xeaAe3QXpKz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:15:00 GBp 1 575.00 XLON xeaAe3QXnqr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:15:00 GBp 1973 575.00 XLON xeaAe3QXnqt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:11:18 GBp 146 571.50 XLON xeaAe3QX$cL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:11:18 GBp 45 572.50 XLON xeaAe3QX$cQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:11:18 GBp 350 572.50 XLON xeaAe3QX$cS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:04:56 GBp 1 567.50 XLON xeaAe3QXxjd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:04:56 GBp 350 567.50 XLON xeaAe3QXxje OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:01:20 GBp 374 568.50 XLON xeaAe3QXv68 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:01:20 GBp 374 569.00 XLON xeaAe3QXv6L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 01-Apr-22 08:01:20 GBp 536 569.50 XLON xeaAe3QXv6P

END