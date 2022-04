English Dutch French

Solvay publiceert geïntegreerd jaarverslag 2021 en Solidariteitsfonds impactrapport

In 2021 heeft Solvay ondanks tegenwinden uitstekende financiële resultaten geboekt evenals aanzienlijke vooruitgang inzake duurzaamheidsdoelstellingen, terwijl het werknemers en gemeenschappen in nood steunde.

Brussel, 4 april 2022

Solvay publiceert vandaag zijn geïntegreerd jaarverslag 2021 en Solidariteitsfonds impactrapport. Het geïntegreerd jaarverslag weerspiegelt de vooruitgang die de Groep boekt op het gebied van geïntegreerd beheer en geeft een volledig en geïntegreerd beeld van de economische, ecologische en maatschappelijke prestaties van Solvay in 2021. Het bevat ook een gedetailleerd overzicht van Solvay's bestuur, risicobeheer en financiële prestaties voor 2021.

In 2021 is Solvay zijn beloften nagekomen en heeft het de lat op alle gebieden hoger gelegd. Dit in een uitdagende omgeving die wordt gekenmerkt door inflatie, logistieke problemen en de wereldwijde dringende noodzaak om de klimaatverandering aan te pakken.

De Groep heeft zijn organische groei verbeterd en is sterke financiële prestaties blijven neerzetten door:

De realisatie van een sterke volume- en prijsgroei met volgehouden kostendiscipline.

De realisatie van een indrukwekkende EBITDA-marge van 23,3%

Een record nettowinst van €1 miljard en record ROCE van 11,4%

De investering van €736 miljoen in toekomstige groei, met behoud van de kapitaaldiscipline en coherentie met strategische vereisten

Een verdere verbetering van de kasstroom, met een 11de kwartaal op rij van positieve kasstroomgeneratie

Een verdere verbetering van de kredietwaardigheid, door de schuld en pensioenverplichtingen met €884 miljoen te verminderen

De vereenvoudiging van de portefeuille





Met de G.R.O.W.-strategie en de Solvay One Planet-roadmap als kompas heeft Solvay in 2021 gedurfde acties ondernomen om de leiderschapsposities te versterken en middelen te herbestemmen voor groei en duurzame activiteiten. Dit omvatte:

Een versnelde ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor nu en de toekomst door verdere investeringen in de groeiplatformen van Solvay, die volledig gericht zijn op batterijen, thermoplastische composieten (TPC) en groene waterstof.

De uitbreiding van de capaciteit, onder meer door de oprichting van een nieuwe productiefaciliteit voor TPC's in de VS en door investeringen in het verhogen van de PVDF-productie in Europa.

Een versterking van onze biogebaseerde zaadverzorgingsproducten door een overname, en het opzetten van een joint venture in Zuidoost-Azië om aan de sterk groeiende vraag naar halfgeleiders te voldoen

De ontwikkeling van nieuwe schoonmaak- en verzorgingsproducten van biologische oorsprong

Solvay heeft de lat op het vlak van duurzaamheid hoger gelegd en maatregelen genomen om een koolstofarm en inclusiever bedrijf te worden:

De oprichting van een ESG-comité binnen de raad van bestuur van Solvay om strategische prioriteiten te helpen bepalen en ervoor te zorgen dat de Groep zijn verbintenissen nakomt.

De aankondiging van een plan om vóór 2040 koolstofneutraliteit te bereiken voor alle activiteiten behalve Soda Ash, en vóór 2050 voor de activiteiten van de Soda Ash-business, ondersteund door een waardecreërend investeringsprogramma van ongeveer €2 miljard.

De versnelling van de energietransitie in fabrieken, met 36 lopende projecten over de hele wereld.

De samenwerking met leveranciers en oproep aan 400 van hen om zich aan te sluiten bij het Science Based Targets-initiatief (SBTi) teneinde de uitstoot in de waardeketen te helpen verminderen.

De samenwerking met klanten en belangrijke spelers om circulaire bedrijven te creëren, inclusief ontwikkeling van duurzame bandentechnologie met Bridgestone en Arlanxeo en samenwerking aan recyclingoplossingen voor geavanceerde materialen met Mitsubishi.

De ontwikkeling van nieuwe technologieën zonder fluorsurfactanten, wat ons in staat heeft gesteld technologische innovaties te verkennen die onze duurzaamheidsambities vooruithelpen en tegelijk aan de behoeften van de klant voldoen.

De lancering van Solvay One Dignity, met negen doelstellingen en bijbehorende actieplannen voor meer diversiteit, gelijkheid en inclusie bij Solvay.

De aankondiging van Solvay’s eerste aandelenplan voor werknemers.

Voorts heeft het Solvay Solidariteitsfonds de steun voortgezet aan die werknemers die zwaar getroffen waren door de pandemie en de natuurrampen in 2021. Tot op heden is €2,4 miljoen toegekend aan individuele personen en €4 miljoen aan collectieve steun. Sinds de oprichting van het fonds zijn meer dan 850 individuele steunaanvragen verwerkt en heeft het fonds lokale gemeenschappen gesteund via 30 verschillende projecten, waaronder initiatieven met betrekking tot dringende behoeften op het gebied van gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg voor zorgverleners en hulp aan scholen die door overstromingen zijn getroffen. Begin 2022 heeft het €1 miljoen geschonken voor hulpverlening in Oekraïne en Solvay heeft zich ook geëngageerd om toekomstige donaties van werknemers te verdubbelen. Een overzicht van de donaties van het Fonds is gedetailleerd in het Solidariteitsfonds Impactrapport.

"In de voorbije drie jaar hebben we onze reis om Solvay te transformeren en te vereenvoudigen versneld. We hebben onze cultuur verduidelijkt en een prestatiegerichte mentaliteit in onze hele Groep ingevoerd. We hebben ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen vastgelegd in onze Solvay One Planet-roadmap, waarbij we de lat elk jaar hoger hebben gelegd om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en bij te dragen tot een betere wereld. We zijn fit geworden, we hebben efficiëntie opgebouwd en we hebben onze G.R.O.W.-strategie uitgevoerd," zei Ilham Kadri, CEO van Solvay. "In combinatie met onze solide en verbeterde portefeuille heeft dit sterke resultaten en kasstroomgeneratie opgeleverd, wat ons in staat heeft gesteld om de hefboomwerking van onze balans te verminderen en te investeren voor toekomstige groei. We zijn nu klaar voor de volgende stap door twee fantastische nieuwe bedrijven te creëren1, die voortbouwen op wat Solvay door de geschiedenis heen altijd is geweest: Essentieel EN Speciaal."

Het jaarverslag is beschikbaar op Solvay.com, waar ook een downloadbare versie beschikbaar is in het ESEF-formaat zoals gespecificeerd door de Europese Commissie in de Regulatory Technical Standard on ESEF (Verordening (EU) 2019/815). Solvay publiceert vandaag ook zijn verslag 2021 over de betaling aan overheden. Dit document is beschikbaar in de Financiële sectie van Solvay's website.

1 In het kader van zijn inspanningen om zijn potentieel ten volle te benutten, heeft de Groep begin 2022 een gedurfde nieuwe stap aangekondigd om de splitsing in twee onafhankelijke, beursgenoteerde ondernemingen te onderzoeken .

