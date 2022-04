ALSTOM SA: Alstom fournira 29 nouveaux trains Coradia Stream à deux niveaux à DB Regio

English French

Alstom fournira 29 nouveaux trains Coradia Stream à deux niveaux à DB Regio

Vingt-neuf trains modernes Coradia Stream de grande capacité, qui augmenteront la capacité de transport de passagers et réduiront les temps de trajet dans la région de la Hesse, en Allemagne.





4 avril 2022 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a signé un contrat avec la société allemande DB Regio AG (DB) portant sur 29 rames automotrices électriques à deux niveaux Coradia Stream High Capacity1. Les trains seront utilisés sur les lignes RE50 (Francfort – Fulda – Bebra) et RB51 (Francfort – Wächtersbach) à partir de décembre 2025.

« Après le contrat attribué par Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) pour la ligne Expresskreuz Bremen/Niedersachsen (EBN) en 2021 et le contrat avec DB Regio pour le réseau Main-Weser à la fin de l'année dernière, nous sommes extrêmement heureux d'avoir à nouveau convaincu DB avec notre offre de trains Coradia Stream HC pour les lignes RE50 et RB51 », a déclaré Müslüm Yakisan, Président d’Alstom Allemagne, Autriche et Suisse. « Cela montre une fois de plus que notre concept de pointe de trains à grande capacité répond parfaitement aux besoins actuels de mobilité régionale en Allemagne. »

Le train Coradia Stream de grande capacité offre un haut niveau de confort aux passagers. Il comprend des espaces de quatre places, dotés de grandes tables fixées aux parois en première classe et de tables compactes en deuxième classe. Le Wi-Fi et des prises électriques disponibles à chaque siège garantissent un confort et une connexion totale aux passagers tout au long de leur voyage, quelle que soit la classe choisie. Les nouveaux trains de DB Regio offriront également aux passagers une meilleure accessibilité. La hauteur d’accès de 600 millimètres au niveau de chaque entrée garantira un accès rapide et facile dans pratiquement toutes les gares et, alors que d’autres rames à deux étages proposent des rampes pour l’embarquement, les voitures centrales du Coradia Stream offriront un accès pratique de plain-pied aux voyageurs à mobilité réduite. De plus, le train propose 30 espaces de rangement pour les vélos, un atout pour les voyageurs et les navetteurs à vélo.

« Les nouvelles rames automotrices électriques à deux étages accélèrent plus rapidement. Cela permettra de diminuer les intervalles et de réduire le temps de trajet sur la ligne RE50 (entre Francfort et Fulda) de huit minutes en moyenne. À l'avenir, la ligne RE50 ira même jusqu'à Bebra toutes les heures aux heures de pointe. Avec un service élargi et un niveau élevé de confort, ces nouveaux trains rendront le transport régional dans la vallée de la Kinzig beaucoup plus attrayant pour les passagers », déclare Maik Dreser, Président de la direction régionale DB Regio Mitte.

« Ces nouveaux trains nous permettront d'offrir plus de 1 080 places entre Francfort et la Hesse orientale aux heures de pointe, et 840 places aux heures normales, par rapport aux 720 places offertes précédemment », a déclaré le professeur Knut Ringat, directeur général du Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), le réseau de transport en commun du land de la Hesse. « En outre, les trains offriront plus de confort avec des prises de courant aux sièges, ainsi qu'un réseau Wi-Fi gratuit. Avec la combinaison de plus d'espace, plus de confort et des trajets plus rapides, nos passagers profiteront à plein des nouvelles rames Alstom. Les trains devraient entrer en service dans la Vallée de la Kinzig à partir de décembre 2025 et même un an plus tôt entre Francfort, la Hesse centrale et Kassel. »

DB Regio continuera à exploiter les lignes RE50 et RB51 au-delà du changement d'horaire prévu pour le 14 décembre 2025, à la suite d’un appel d'offres du Rhein-Main-Verkehrsverbund et du Nordhessischer Verkehrsverbund.

Alstom assemblera les trains destinés à la Vallée de la Kinzig sur son site de Salzgitter, en Allemagne. La gestion du projet et du contrat, la validation et la mise en service du produit, la documentation et la formation seront assurées en Allemagne.

La gamme Coradia d'Alstom répond aux exigences actuelles du transport régional et interurbain avec des trains dont l'exploitation a été démontrée depuis plus de trente ans. A ce jour, Alstom a vendu plus de 3 300 trains Coradia dans le monde. Plusieurs pays européens, dont le Danemark, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie, bénéficient déjà de leurs performances et de leur confort. La gamme Coradia propose une traction électrique et diesel, ainsi que d'autres solutions innovantes sans émission, comme la traction par batterie et hydrogène, pour les lignes non électrifiées.



Alstom™, Coradia™ et Coradia Stream™ sont des marques déposées du groupe Alstom

1 Commande enregistrée au T4 2021/22





À propos

d’Alstom



Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, des métros, des monorails et des trams ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Alstom compte 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde. Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires combiné du nouveau Groupe a atteint 14 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et emploie plus de 70 000 personnes dans le monde. www.alstom.com Contacts Presse :

Samuel MILLER – Tél.: +33 (6) 65 47 40 14

samuel.miller@alstomgroup.com



Coralie COLLET – Tél.: +33 (7) 63 63 09 62

coralie.collet@alstomgroup.com



Relations investisseurs:

Martin VAUJOUR – Tél.: +33 (6) 88 40 17 57

martin.vaujour@alstomgroup.com







Claire LEPELLETIER – Tél.: +33 (6) 76 64 33 06

claire.lepelletier@alstomgroup.com













Pièce jointe