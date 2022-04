NEOLIFE annonce une forte croissance

+ 54 % de croissance au 1er trimestre 2022 vs N-1

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco- matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables. Fabricant français de solutions bas-carbone pour le bâtiment.

Présente un chiffre d’affaires de 3,4 M€ au titre du 1er trimestre 2022, soit +54% de croissance par rapport au 1er trimestre 2021.

Chiffre d'affaires par métier*

(données en M€) Q1

2022 Q1

2021 Variation Eco-matériaux 1,2 0,6 100% Eléments de construction 2,1 1,6 31% Autres 0,1 0,0 N/A Total 3,4 2,2 54% *Chiffres non audités

En 2022, NEOLIFE s’engage et agit pour la reforestation avec REFORESTACTION. Fabricant français de solutions bas-carbone pour le bâtiment, nous œuvrons depuis 2012 pour un mode de construction plus durable et respectueux de notre planète. Au-delà de nos produits, nous souhaitons aujourd’hui aller plus loin et contribuer directement à des actions de reforestation, en France et en Europe.

Patrick Marché – Fondateur et Président du directoire

INFORMATION

Prochaine communication financière 2022 :

Le 24 juin 2022 Assemblée Générale Annuelle



CONTACT

NEOLIFE®

investors@neolife-solutions.com

