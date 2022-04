Driftsättning av MLK vindkraftspark i Finland

English Swedish

Lundin Energy AB (”Lundin Energy” eller “bolaget”) meddelar att Metsälamminkangas (”MLK”) vindkraftspark är färdigställd och har överlämnats till Lundin Energy och Sval Energi AS (”Sval) för kommersiell drift. Vindkraftsparken är den tredje största i Finland, med en förväntad bruttoproduktion om 400 GWh per år. Produktionen sker från 24 turbiner med en sammanlagd kapacitet om 132 MW. Lundin Energy äger 50-procent av MLK, och de resterande 50 procenten ägs av Sval.



Lundin Energy och Sval har nu tagit över äganderätten till vindkraftsparken, vilket omfattar det övergripande ansvaret för driften. OX2 AB har byggt vindkraftsparken enligt ett kontrakt för projekterings-, upphandlings- och utförandeentreprenad och kommer att fortsätta att ansvara för drift, underhåll och teknisk förvaltning. Överlämnande för kommersiell drift planerades ursprungligen att ske under den senare delen av det fjärde kvartalet 2021, men den slutliga driftsättningen tog längre tid än beräknat. Lundin Energy omfattas av skadeståndsskydd under hela förseningen fram till den kommersiella överlämningen.

Den nybyggda vindkraftsparken är utrustad med den senaste tekniken för att uppnå en hög produktionseffektivitet till låg kostnad. Turbinerna om 5,5 MW har köpts in från General Electric som också har gjort installationen och som kommer att sköta underhållet. En tillgänglighetsgaranti garanterar tillgängligheten och elproduktionsnivåerna från turbinerna under hela deras livslängd. Detta ger bolaget ett betydande skydd mot driftstopp och avbrott. MLK kommer att generera cirka 400 GWh per år, brutto, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för omkring 100 000 europeiska hushåll.

Daniel Fitzgerald, COO för Lundin Energy kommenterar:

“Det gläder oss att MLK vindkraftspark nu är färdigställd och har tagits i full drift. Den här tillgången har varit central för Lundin Energys plan för minskade koldioxidutsläpp och kommer att bli ännu viktigare när vi som bolag kommer att fokusera på förnybar energi efter den föreslagna sammanslagningen med Aker BP. MLK är en toppmodern vindkraftspark som ligger i en region med historiskt höga spotpriser på el. Den kommer att vara mycket viktig i vår framtida verksamhet och i vår strävan efter att leverera hållbart producerad energi och bidra till en framtid med lägre koldioxidutsläpp.”

