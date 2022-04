English Danish

Dato 04.04.2022

Aktietilbagekøbsprogram - uge 13

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 3. februar 2022 til og med den 28. juli 2022 under forudsætning af den kommende generalforsamlings (til afholdelse den 2. marts 2022) fornyede bemyndigelse til bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier, hvorved aktietilbagekøbsprogrammet kan fortsætte. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 369 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 2. februar 2022.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

Dato Antal aktier (stk.) Gennemsnitlig

købspris (kroner) Tilbagekøbt i alt

under programmet (kroner) I alt i henhold til seneste meddelelse 193.477 820,01 158.652.784 28. marts 2022 3.000 837,10 2.511.300 29. marts 2022 2.500 863,39 2.158.475 30. marts 2022 2.500 868,30 2.170.750 31. marts 2022 2.500 869,89 2.174.725 01. april 2022 2.200 866,24 1.905.728 I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 206.177 822,47 169.573.763

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

894.232 stk. aktier under afsluttede og ovennævnte aktietilbagekøbsprogram(-mer) svarende til 3,1 % af selskabets aktiekapital.







I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør



Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdage

