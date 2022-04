VistaJet anuncia nuevo programa de golf para Miembros, con el Campeón Jon Rahm como Embajador Global

Nueva York, 4 de abril, 2022: Las estrellas del mundo del deporte eligen viajar con VistaJet, la primera y única compañía global de aviación comercial. Antes del Torneo de Maestros 2022 que comienza esta semana, el golfista Jon Rahm se presenta oficialmente como miembro del programa VistaJet y Embajador de la Marca. El anuncio llega en un momento en el que la demanda por soluciones más seguras, confiables y conscientes se ha convertido en máxima prioridad.

El campeón, suscrito al programa de VistaJet para la reducción de carbono, comparte por qué elige la marca por encima de cualquier otra forma de volar — inspirando y conectando con miembros de ideas similares y entusiastas del golf de todo el mundo. El nuevo programa de golf de VistaJet, exclusivo para miembros, concede acceso a cursos personalizados y experiencias únicas en todo el mundo.

Colaboradores estrella — Jon Rahm y VistaJet

Antes propietario fraccionario de un jet, Jon Rahm se convirtió en miembro del programa VistaJet en 2021 para respaldar su búsqueda de un éxito aún mayor a nivel profesional y personal, diciendo: "Lo fraccionado simplemente no ofrece este nivel de flexibilidad".

Volar con VistaJet elimina los riesgos y limitaciones que conlleva ser propietario, asegurando que los miembros tengan con disponibilidad para volar con tan solo 24 horas de aviso, a cualquier lugar, en cualquier momento.

Jon ha volado en una variedad de aeronaves de VistaJet, incluyendo el Challenger 350 y el Global 6000, y ha sido uno de los pocos afortunados con acceso a un jet que rompe todos los récords: el jet Global7500. Tras haber volado en la aeronave a un torneo en España, dijo “Después de volar con el Global 7500 de VistaJet, es difícil volar en cualquier otra cosa — nada es comparable, si soy sincero. Sentí que tenía una casa en el aire — dormí unas ocho horas sin problema. Fue la única vez que volé sobre el Atlántico con un cambio tan grande de zonas horarias y no sentí ningún jet lag”.

No importa si el vuelo es para un torneo, con amigos o con la familia, Jon también se ha beneficiado del servicio continuamente excepcional de VistaJet. La marca es una de los pocos proveedores con azafatas de cabina en cada vuelo, incluyendo los super jets de tamaño medio. Formadas en las mejores instituciones, incluyendo el Instituto Británico de Mayordomos, WSET, el Nortland College y más, el servicio en el aire es incomparable y personal. Jon comenta, “la cantidad de trabajo que la tripulación de VistaJet ha hecho por nosotros es increíble. Ellos tienen en cuenta cosas que la mayoría pasaría por alto. ¡Y saber que cada azafata de cabina a bordo está capacitada para cuidar niños es increíble! Confiamos en ellas”.

Ian Moore, Director Comercial de VistaJet, añadió: “el campeón de golf Jon Rahm es el Embajador de Marca perfecto para VistaJet. El golf, igual que la aviación privada, se basa en la precisión, el tiempo, y el compromiso con la excelencia”.

Para seguir inspirando a los miembros del programa en su pasión por los deportes, VistaJet concede acceso a algunos de los cursos, torneos, experiencias de golf y destinos más exclusivos como parte de su colección Private World, que incluyen:

Mandarin Oriental, Canouan

Canouan tiene el único campo de golf de campeonato de 18 hoyos en el archipiélago de las Granadinas. Ubicado en el santuario privado de 1,200 acres del Estado de las Granadinas, el par-72 de Jim Fazio se juega en dos circuitos de nueve hoyos. Los primeros nueve hoyos están sinuosamente distribuidos por la bahía, lo que confiere unas vistas épicas de las playas y del arrecife; los nueve segundos están subiendo una ladera, dejando unas vistas increíbles de Canouan y las islas circundantes, entre las que se encuentras Mustique y el Parque marino de los Cayos de Tobago.

Rosewood Castiglion del Bosco, Toscana

El Club en Castiglion del Bosco, Toscana, es la mejor experiencia de golf y vino de Europa, en el único club de golf privado y “exclusivo para miembros” de Italia. El campo de golf de 18 hoyos es uno de los mejores campos privados de Europa y el único en Europa continental diseñado por el campeón de golf Tom Weiskopf. La obra maestra en la Toscana de Weiskopf se mezcla exquisitamente con las suaves curvas y los contornos de las colinas y los valles de la finca.

Para más información sobre el nuevo programa de golf de VistaJet por favor visite: vistajet.com/golf

Información

VistaJet | press@vistajet.com

Sobre VistaJet

VistaJet es la primera y única compañía global de aviación comercial. En su flota de más de 80 jets comerciales plateados y rojos, VistaJet ha llevado a corporaciones, gobiernos y clientes privados a 187 países, cubriendo el 96 % del mundo.

Fundada en 2004, la compañía fue pionera en un modelo comercial innovador en el que los clientes tienen acceso a una flota completa mientras pagan solo por las horas que vuelan, libres de las responsabilidades y los riesgos de activos relacionados con la propiedad de aeronaves. La membresía del programa exclusivo de VistaJet ofrece a los clientes una suscripción personalizada de horas de vuelo en su flota de aviones de medio y largo alcance, para volar en cualquier momento y a cualquier lugar.

VistaJet es parte de Vista Global Holding — el primer ecosistema de aviación privada del mundo, integrando una cartera única de empresas que ofrecen soluciones de activos ligeros para cubrir todos los aspectos clave de la aviación comercial.

Más información sobre VistaJet y sus noticias en vistajet.com

VistaJet Limited es una compañía aérea europea que opera aeronaves 9H registradas bajo su Certificado de Operador Aéreo Maltés No. MT-17 y está incorporada en Malta bajo el Número de Compañía C 55231. VistaJet US Inc. es un Corredor de Vuelos Chárter que no opera aeronaves. VistaJet y sus subsidiarias no son transportistas directos de EE. UU. Las aeronaves de propiedad de VistaJet y sus subsidiarios no son transportistas directos en los EE. UU. Las naves propiedad de VistaJet y los aviones estadounidenses registrados son operados por transportistas de aire debidamente autorizados, incluyendo XOJET Aviation LLC.

Attachment