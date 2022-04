547 Energy finalise son engagement initial envers Aer Soléir, une plateforme européenne intégrée de stockage d'énergie, d'énergie solaire et éolienne terrestre

French German

HOUSTON, 04 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 547 Energy International LLC (« 547 Energy »), la plateforme mondiale d'investissement dans les énergies propres de Quantum Energy Partners (« Quantum »), a annoncé aujourd'hui avoir engagé 250 millions de dollars de fonds propres pour Aer Soléir, une société de stockage d'énergie, d'énergie éolienne terrestre et d'énergie solaire basée à Dublin, en Irlande. La stratégie d'Aer Soléir consiste à soutenir l'ambition de l'Europe qui est de devenir le premier continent climatiquement neutre au monde d'ici 2050 en développant, construisant, détenant et exploitant des projets d'énergie renouvelable dans toute l'Europe.



Aer Soléir est composé de 20 employés qui recherchent activement des projets en phase de développement à travers l'Union européenne. La société est dirigée par ses deux partenaires fondateurs, Andy Kinsella, en tant que président-directeur général, et Manus O’Donnell en tant que directeur financier. Andy et Manus soutiendront également la croissance d'Aer Soléir en tant que directeurs du Conseil. Andy Kinsella apporte à l'entreprise plus de 35 ans d'expérience dans le secteur international de l'énergie. Il a occupé des postes de direction dans des sociétés telles qu'Electricity Supply Board (ESB), ESB International, GE, Siemens et, plus récemment, Mainstream Renewable Power, où il a occupé le poste de PDG. Manus O’Donnell a récemment occupé la fonction de directeur des investissements chez NTR plc, un investisseur basé à Dublin, et gestionnaire d'actifs de projets d'énergie renouvelable axés sur les projets d'énergie éolienne, solaire et de stockage en Europe et aux États-Unis, il a précédemment occupé des postes de direction financière de haut niveau dans les principaux secteurs de l'énergie renouvelable et de l'aviation.

Andy Kinsella, partenaire fondateur et président-directeur général d'Aer Soléir, a commenté : « Nous avons constitué une équipe de classe mondiale qui encourage le développement au stade précoce et guide les projets avec succès grâce à l'octroi de licences, au financement, à l'ingénierie, à la construction et à l'exploitation. Au fur et à mesure de notre croissance, nous sommes guidés par notre mission qui consiste à développer et construire des projets de transition énergétique de premier ordre et de grande ampleur qui fourniront des avantages économiques matériels et durables aux communautés de toute l'Europe. »

Manus O’Donnell, partenaire fondateur et directeur financier d'Aer Soléir, a déclaré : « Le moment ne pourrait pas être meilleur pour lancer Aer Soléir, une plateforme d'énergie renouvelable axée sur l'Europe. Nous sommes ravis de bénéficier de l'expertise et du capital que 547 Energy apporte, et nous sommes impatients de faire croître nos partenariats avec les développeurs émergents à travers l'Europe. »

Gabriel Alonso, président-directeur général de 547 Energy, a déclaré : « Andy et Manus ont constitué une équipe hautement expérimentée et talentueuse qui soutiendra les objectifs et l'ambition à court terme de l'Europe en matière d'énergie renouvelable et de transition vers une économie d'énergie propre. Nous avons toute confiance en Andy, Manus et la capacité de l'équipe à faire d'Aer Soléir un développeur européen d'énergie renouvelable pure-play de premier plan, alors que l'équipe travaille au développement des projets nécessaires à la transition vers une économie énergétique propre. »

« La demande pour des projets d'énergie renouvelable visant à réaliser la transition énergétique en Europe est stupéfiante », a témoigné Sean O’Donnell, associé et directeur de la transition énergétique chez Quantum. « Nous sommes ravis de soutenir Andy, Manus et l'équipe d'Aer Soléir dans leur travail d'identification, d'investissement et de mise en service d'importants actifs d'énergie renouvelable. »

À propos d'Aer Soléir

Aer Soléir est une entreprise axée sur les valeurs avec un sens clair de la vision et de la mission. En tant que société européenne spécialisée dans les énergies renouvelables, nous investissons dans des projets d'infrastructures durables dès les premiers stades du développement et au-delà. En tirant parti de notre vaste expérience dans les énergies renouvelables et les investissements stratégiques, nous formons des alliances avec des partenaires locaux pour soutenir et accélérer de nouvelles opportunités de développer, construire, détenir et exploiter des projets à grande échelle, éoliens terrestres, solaires et de stockage d'énergie dans toute l'Europe.

À propos de 547 Energy

547 Energy vise à maximiser la valeur pour ses investisseurs en s'associant à des entrepreneurs de premier plan qui stimulent la croissance de l'économie de l'énergie propre. À ce jour, 547 Energy a investi dans ConnectGen LLC, BlueFloat Energy, Aer Soléir, certaines filiales de ENORA S.A., et NetOn. 547 Energy a été fondée et est dirigée par le vétéran de l'industrie Gabriel Alonso et soutenue par Quantum Energy Partners, l'un des principaux fournisseurs de capitaux pour l'industrie mondiale de l'énergie. Pour tout complément d'information sur 547 Energy, veuillez consulter le site www.547energy.com, ou envoyer un e-mail à info@547energy.com ou contacter Jeff Muir à l'adresse jmuir@547energy.com.

D'où vient le nom 547 Energy ?

L'œil humain voit les couleurs sur des longueurs d'onde allant d'environ 400 nanomètres (violet) à 700 nanomètres (rouge), le vert se situant entre environ 490 et 575 nanomètres. Une longueur d'onde de 547 nanomètres est visible dans la teinte « vert électrique », une couleur qui représente l'objectif global de 547 Energy : progresser vers un avenir énergétique durable.

À propos de Quantum Energy Partners

Fondée en 1998, Quantum Energy Partners est un fournisseur de capital-investissement de premier plan dans les secteurs de l'énergie responsable et de la transition énergétique et de la décarbonisation, ayant géré avec ses filiales plus de 18 milliards de dollars d'engagements en capitaux propres depuis sa création. Pour tout complément d'information sur Quantum, veuillez consulter www.quantumep.com ou contacter Michael Dalton au +1-713-452-2110.

