Fresh Fitness inngår avtale med Agillic for å utvikle bedre treningsvaner

Pressemelding, Oslo, 4. april 2022

Lavpris-treningssenterkjeden Fresh Fitness ønsker å hjelpe medlemmene med å forbedre treningsvanene sine, og øke kundelojaliteten. Det skal skje ved å gjøre svette og tårer om til skreddersydd kommunikasjon og motivasjon, og Agillic skal få det til å skje.

Fresh Fitness, som er eid av SATS, har som mål å hjelpe kundene med å bygge gode, bærekraftige og lystbetonte treningsvaner, med høyt engasjement. De har samarbeidet med Agillics teknologipartner, Exerp, i flere år. Den danske medlemsadministrasjonsløsningen tar seg av alt som har med medlemskap å gjøre, fra adgangskontroll til bestilling, fakturering og mer. Når de administrerer medlemskap, samler Exerp inn data om treningsfrekvens, kjøp, treningssted, bruk av instruktører og mer.

Nå vil Fresh Fitness løfte kundeopplevelsen til et nytt nivå, og har inngått en avtale med Agillic for å utnytte det ubenyttede potensialet som ligger i de innsamlede dataene. “Når Exerp allerede administrerer abonnement og samler inn data om våre kundes treningsvaner, visste vi at det var på tide å ta kommunikasjonen med kundene til neste nivå. Vi er svært glade for å ha Agillic til å hjelpe oss med å bruke all informasjonen til å hjelpe kundene våre med å bygge bedre vaner.” - Martine Sanne-Skaget, markedssjef i Fresh Fitness:

Med dataene fra Exerp implementerer Fresh Fitness flere kundereiser, deriblant velkomstflyt, abonnementsinformasjon, kommunikasjon rundt mottakers interesser, anbefalte treningstimer, mersalg av produkter og inspirasjon gjennom kundens livsløp.

“Kombinasjonen av Agillic og Exerp treffer flere av smertepunktene til fitnessbransjen: engasjement, redusere frafall, kontakt med tidligere kunder og mersalg av nye produkter og treningstimer. Etter å ha samarbeidet med Fresh Fitness og sett behovene deres, visste vi at Agillic passer perfekt til å hjelpe dem med å utnytte dataene vi allerede samler inn, og på den måten hjelpe dem med å oppnå egne målsettinger.” Director of Professional Services i Exerp, Luis González:

Bo Sannung, CCO i Agillic legger til : “Vi er svært fornøyd med å samarbeide med Exerp for å hjelpe Fresh Fitness med å holde på kunder. Vi har tidligere samarbeidet med Exerp for flere kunder, som FitnessWorld og VivaGym, og samarbeidet har gitt tydelige resultater. Vi gleder oss til å vise Fresh Fitness hva vi kan gjøre sammen.”

For mer informasjon, ta kontakt med

Emre Gürsoy, CEO, Agillic A/S

+45 3078 4200

emre.gursoy@agillic.com

Om Agillic A/S

Agillic er et Dansk programvareselskap som tilbyr en komplett marketing automation løsning, som gjør at kundene kan bruke datadreven innsikt til å skape, automatisere og sende personlig tilpasset kommunikasjon til millioner av mennesker, og dermed skape den mest virkningsfulle, meningsfulle og lønnsomme kundeopplevelsen.

Agillic er et dansk softwareselskap med hovedkontor i København, Danmark, salgsenheter i Berlin, Malmö og Oslo, og utviklingsenheter i Cluj-Napoca og Kyiv. Agillic A/S (publ) (Nasdaq First North Growth Market Danmark: AGILC).

For mer informasjon, vennligst besøk www.agillic.com

