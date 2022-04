Atos développe un centre de connaissance de la situation spatiale pour les forces armées allemandes

English French

Une nouvelle plateforme numérique pour sécuriser l'infrastructure spatiale de l'Allemagne

Munich, le 4 avril 2022 - Atos et l'entreprise multinationale européenne de technologie spatiale OHB ont remporté un contrat auprès de l'Office fédéral de l'équipement et des technologies de l'information de la Bundeswehr1 (forces armées fédérales allemandes) pour la fourniture d’un Centre de Connaissance de la Situation Spatiale (« Space Situational Awareness Center, Expansion Stage 1 »). Les deux entreprises soutiennent les forces armées nationales dans la création d'un système de surveillance de l'espace destiné à protéger l'infrastructure spatiale de l'Allemagne.

Les satellites sont désormais essentiels à de nombreuses activités civiles et de défense et leur nombre ne cesse d'augmenter. D'ici 2025, plus de 10 000 satellites devraient être actifs dans l'espace. Dans ce contexte, le système d’Atos et OHB fournira et évaluera la situation spatiale, cartographiera tous les satellites et les surveillera, afin d'éviter les collisions entre satellites ou de repérer les défaillances de ceux-ci.

« Avec notre partenaire OHB, nous sommes fiers de soutenir les forces armées fédérales allemandes, notre client de longue date, dans ce projet de grande ampleur. La protection des satellites apporte une contribution cruciale à la sécurité des citoyens et à l'ordre public. Notre solution européenne, modulaire et innovante, associée à notre expérience en matière d'infrastructures spatiales, nous permet d'assurer un niveau de sécurité élevé, qui répond aux défis qu'entraîne l'expansion constante des satellites », a déclaré Udo Littke, Directeur d'Atos en Allemagne et responsable du secteur public et de la défense pour l'Europe centrale.

La solution commune Atos-OHB est développée en Allemagne et repose sur des produits européens. Son système central est basé sur différents modules d'un logiciel qui est déjà utilisé pour la surveillance de l'espace par d'autres pays européens. OHB ajoute une couche opérationnelle à chaque module logiciel individuel, et assure ainsi l'interopérabilité du système global qui peut être adapté à tout moment. Atos intègre les différents composants logiciels et matériels dans la solution globale, en créant des interfaces avec les capteurs externes et en assurant la performance opérationnelle du système global pour le client.

La solution développée par Atos assure l'interopérabilité avec les autres organisations spatiales et les autres gouvernements en Europe. Ce centre complet de connaissance de la situation spatiale sera élaboré sous la direction conjointe du Centre allemand des opérations aériennes et du Centre aérospatial allemand - Gestion de l'espace2.

Depuis plus de 20 ans, Atos soutient le secteur de la défense et les opérations satellitaires avec un portefeuille complet de produits et de services. En savoir plus sur les solutions d'Atos pour l'espace https://atos.net/fr/solutions/espace-et-avionique et la défense https://atos.net/fr/industrie/defense .

