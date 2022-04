Harju Elekter võõrandab osaluse SIA-s Energokomplekss

English Estonian

AS Harju Elekter allkirjastas lepingu 14%-lise SIA Energokomplekss osaluse võõrandamiseks ettevõtte tegevjuhile Kristaps Bleijale. Harju Elekter on 2006. aastal loodud SIA Energokomplekss, mis tegeleb elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ja nende osade hulgimüügiga, üks asutajatest. Osaluse müük on seotud Harju Elektri eesmärgiga keskenduda oma põhitegevusele.



Harju Elektri esindajana SIA-s Energokomplekss olnud Andres Allikmäe astub juhatuse liikme kohalt tagasi alates 4. aprill 2022.

Lähtudes asjaolust, et tehing ei ole Börsi reglemendi tähenduses oluline, osapooled tehingu väärtust ei avalikusta. Tehing ei ole käsitletav ka tehinguna seotud isikute vahel ega avalda olulist mõju Harju Elekter kontserni tegevusele. AS-i Harju Elekter nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingutest muul viisil isiklikult huvitatud.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 900 spetsialisti ning kontserni 2021. aasta müügitulu oli 152 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

