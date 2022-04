Communiqué de presse : Sanofi crée un Conseil Diversité, Équité et Inclusion, une première dans l’industrie pharmaceutique

English French

Sanofi crée un Conseil Diversité, Équité et Inclusion, une première dans l’industrie pharmaceutique

Paris, le 4 avril 2022. Sanofi crée aujourd’hui son Conseil Diversité, Équité et Inclusion (DE&I) – le premier du genre dans l’industrie pharmaceutique à accueillir dans ses rangs des conseillers extérieurs. Le Conseil DE&I de Sanofi comptera en effet parmi ses membres trois des personnalités parmi les plus influentes des questions de diversité, équité et inclusion, nommées pour un mandat de trois ans : John Amaechi, psychologue organisationnel et auteur à succès, Caroline Casey, entrepreneuse sociale primée pour son action et Rohini Anand, Ph.D., pionnière de la DE&I et leader d’opinion renommée.

Remaniée en 2021, la stratégie DE&I de Sanofi s’articule autour de trois grands axes assortis d’objectifs précis à l’horizon 2025 : construire un leadership représentatif, créer un environnement de travail où chacun peut réaliser tout son potentiel et s'engager auprès des diverses communautés de l’entreprise. Le rôle du Conseil DE&I est de veiller à la bonne exécution de la stratégie DE&I de Sanofi, de suivre la réalisation des objectifs que l’entreprise s’est fixés à l’horizon 2025 et de dispenser des conseils afin de renforcer l’impact exercé par l’entreprise dans ce domaine.

Parallèlement à la création du Conseil DE&I, Sanofi met en place un dispositif mondial de groupes de ressources des employés (GRE) avec 5 GRE mondiaux dédiés : Gender+, Generations+, Pride+, Ability+ et Culture and Origins+, qui permettront aux GRE locaux déjà en place de prendre de l’envergure et de mieux faire rayonner leur action. Les GRE sont des communautés d’intérêts créées et dirigées par des salariés, qui contribuent à la diversité et à l’inclusion au travail. Essentiels à l’épanouissement personnel et au développement professionnel de leurs membres, ainsi qu’à la culture d'un sentiment d'appartenance, les GRE s’assurent que l’entreprise prend en compte et valorise ses communautés d’employés dans toute leur diversité et qu’elle reste à leur écoute.

Paul Hudson

Directeur Général de Sanofi

« Nous sommes déterminés à promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion au sein de l’entreprise et au-delà. Ces nouvelles initiatives donneront à Sanofi une ouverture sur le monde extérieur et nous permettront d’entendre, d’écouter et d’apprendre plus vite, et de poursuivre plus fermement encore les objectifs DE&I que nous nous sommes fixés. »

Le Conseil DE&I compte onze membres, dont sept sont des hauts-dirigeants de Sanofi - Paul Hudson, Directeur Général, Natalie Bickford, Chief People Officer, Olivier Charmeil, Responsable de la Médecine Générale, Roy Papatheodorou, General Counsel et Responsable de Affaires Juridiques, de l’Éthique et de l’Intégrité des Affaires, John Reed, Responsable de la R&D, Thomas Triomphe, Responsable des Vaccins et Raj Verma, Chief Diversity, Culture & Experience Officer. La présidence du Conseil DE&I sera assurée par Raj Verma. Les responsables des cinq GRE globaux de l’entreprise siègeront en alternance annuelle au sein de Conseil, qui se réunira trois fois par an et rendra compte trimestriellement de la réalisation des objectifs 2025.

John Amaechi

« C’est toujours un plaisir pour moi d’aider les organisations qui défendent l’égalité, l’équité et la protection de la dignité humaine – que ce soit pour leurs collègues, leurs parties prenantes ou les consommateurs. Je suis avant tout un scientifique, et possède une bonne connaissance du rôle que l’inclusion et l’équité peuvent jouer dans la performance d’une grande et complexe entreprise internationale possédant une longue histoire et de solides traditions. Sanofi compte dans ses rangs de nombreux éléments qui défendent ardemment ces valeurs et je suis très heureux de pouvoir leur faire profiter de mes réflexions et de mon expertise en la matière. »

Rohini Anand, Ph.D.

« Je suis très heureuse de joindre le Conseil DE&I de Sanofi car cela me donnera la possibilité d’agir en faveur d’un objectif essentiel : remédier aux disparités dans les soins de santé partout dans le monde. Forte de mon expérience internationale du pilotage de projets de transformation DE&I, je suis prête à aider Sanofi à promouvoir une culture d’équité et d’inclusion propice à des innovations de rupture – une culture qui saura retenir tout l’intérêt d’une diversité de talents. Je suis impressionnée par l’authenticité et l’humilité avec laquelle la direction de l’entreprise envisage les questions de diversité, d’équité et d’inclusion, ainsi que par son ouverture et sa volonté d’apprendre au contact de leaders d’opinion venus de l’extérieur. »

Caroline Casey

« C’est un grand honneur pour moi de joindre le Conseil DE&I de Sanofi qui aura à charge d’accompagner l’évolution stratégique de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’entreprise, en se concentrant sur les dimensions intersectorielles complexes de la diversité, de l’équité et de l’inclusion. J’ai toujours été en faveur de la suppression de l’approche en silos qui a été et reste à l’origine de l’exclusion et de la défiance et je suis fière de pouvoir mettre la question de l’inclusion des personnes handicapées au cœur de la stratégie de Sanofi, à la fois en tant que personne en situation de handicap que de fondatrice de The Valuable 500. »

Membres extérieurs du Conseil DE&I de Sanofi

John Amaechi est psychologue organisationnel, auteur à succès, expert scientifique agréé (Chartered Scientist, CSci), membre élu de la Royal Society for Public Health, chercheur à l’University of East London et fondateur d’APS Intelligence. Ancien basketteur professionnel de la NBA, John Amaechi est à la fois mentor et professeur et met son sens aigu de la psychologie et son expérience de vie au service des femmes, des hommes et des entreprises qui veulent réussir, vivre et défendre leurs convictions, leurs valeurs et leur éthique.

Rohini Anand, Ph.D. est une spécialiste de la stratégie d’entreprise, membre de divers conseils et autrice. Forte de sa connaissance approfondie de la direction d’entreprise, du capital humain, de la responsabilité d’entreprise, du bien-être et des questions de diversité, équité et inclusion, elle apporte un point de vue unique sur la nécessité de concilier la culture d’entreprise et les trois piliers du développement durable ou 3P (pour People, Planet et Profit) afin d’enregistrer une performance exceptionnelle. Rohini était encore récemment Senior Vice-Présidente, Responsabilité de l’entreprise et Responsable Monde, Diversité de Sodexo.

Caroline Casey est femme d’affaires, militante et fondatrice de The Valuable 500, le plus grand mouvement collectif au monde en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’entreprise. Récemment nommée Présidente de l'Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB), Caroline est également membre de plusieurs conseils Diversité et Inclusion, dont ceux de L’Oréal et de Sky.

