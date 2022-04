Pour la 11e année consécutive, TELUS conserve sa position de chef de file avec le moins de plaintes parmi les fournisseurs de services nationaux

English French

VANCOUVER, Colombie Britannique, 04 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS continue d’être le chef de file du secteur avec le moins de plaintes parmi les fournisseurs de services nationaux, comme l’a confirmé le rapport semestriel de 2021-2022 de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST). Au cours de la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, le nombre de plaintes concernant TELUS a diminué de 16,9 pour cent par rapport à l’année précédente. Nous sommes fiers de nous démarquer encore une fois de nos pairs pour cette mesure importante, surtout dans la foulée de notre croissance de 960 000 nouveaux clients en 2021 – un résultat record pour TELUS. De plus, en 2021, le taux de désabonnement de nos services de téléphonie mobile, de nos services Internet, de nos services Télé OPTIK, de nos services de sécurité et de nos services vocaux est demeuré sous la barre de 1 pour cent, et celui des services mobiles postpayés est le plus faible du secteur, soit inférieur à 1 pour cent depuis huit années consécutives. Ces trois mesures démontrent la demande croissante pour notre réseau supérieur, nos services novateurs et notre service à la clientèle exceptionnel qui, lorsqu’ils sont combinés, améliorent la vie quotidienne de nos clients résidentiels et affaires.



« Bien que nous soyons fiers de constater une diminution significative des plaintes à l’endroit de TELUS, nous ne serons jamais satisfaits tant et aussi longtemps que le nombre de plaintes ne sera pas à zéro, souligne Marie-Christine D’Amours, vice-présidente, Solutions résidentielles et Expérience client de TELUS au Québec. Les investissements que nous faisons année après année dans nos réseaux et dans l’amélioration de notre service à la clientèle nous permettent de nous démarquer par rapport à nos pairs de l’industrie. Je tiens à remercier nos clients pour leur fidélité et leurs commentaires qui nous aident à nous améliorer constamment. Je suis également hautement reconnaissante envers notre équipe qui chaque jour se surpasse pour servir nos clients, comme le confirment les nombreuses distinctions reçues par l’équipe de TELUS au Québec, dont le prix du meilleur service à la clientèle en Amérique du Nord de la firme SQM (Service Quality Measurement) pour trois années consécutives et parmi les meilleurs choix pour la satisfaction des clients selon Protégez-Vous. »

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur notre compassion et nos technologies de pointe pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures.

TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

