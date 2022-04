Le nouveau marché des jeux sur Internet de l’Ontario est en ligne

English French

TORONTO, 04 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeux en ligne Ontario (iGO) a lancé aujourd’hui le nouveau marché des jeux sur Internet en Ontario. Les joueurs de l’Ontario peuvent désormais jouer à des jeux de casino sur Internet et placer des paris sportifs sur des sites proposés par des sociétés de jeux sur Internet (appelées exploitants) qui sont entièrement inscrites et approuvées.



Pour jouer en toute confiance, sachant que leur argent et leurs informations sont soumis à de solides mesures de protection des consommateurs, les joueurs de l’Ontario n’ont qu’à rechercher le logo iGO sur le site d’un exploitant.

« C’est un jour monumental qui consacre l’Ontario comme un chef de file international des jeux sur Internet », a déclaré Martha Otton, directrice générale de Jeux en ligne Ontario. « Après des années d’anticipation qui ont abouti à une loi sans précédent, suivies de mois de travail acharné de la part de toutes les parties prenantes, nous sommes parvenus aujourd’hui au lancement d’un marché légal des jeux sur Internet, sorti de son statut antérieur de marché gris. »

Les exploitants qui se sont inscrits auprès de la CAJO et qui ont signé un accord d’exploitation avec iGO ont respecté des normes rigoureuses en matière d’intégrité du jeu, d’équité, de protection des joueurs , et de responsabilité sociale, permettant aux joueurs de jouer en toute confiance.

Les sites de jeux sur Internet qui entrent en service sur le marché légal à partir d'aujourd'hui sont les suivants :

888casino.ca, 888poker.ca, 888sport.ca

on.Bet365.ca

Casino.on.BetMGM.ca, Poker.on.BetMGM.ca, Sports.on.BetMGM.ca

BetRivers.ca

Sportsbook.Caesars.com

Coolbet.ca

FanDuel.com/Canada

LeoVegas.com

PointsBet.ca

Rivalry.com

RoyalPanda.com

theScore.bet

on.Unibet.ca



Nous apprécions tous les efforts et les ressources que ces exploitants de sites ont consacrés pour devenir nos premiers entrants sur le marché.

Le marché légal des jeux sur Internet de l’Ontario, le premier du genre au Canada, est rendu possible grâce à un partenariat entre le gouvernement de l’Ontario et la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario. Bien qu’aujourd’hui soit le premier jour d’un marché de jeux sur Internet qui devrait se développer et prospérer en Ontario, les joueurs pourront trouver encore plus de jeux sur Internet de classe mondiale qu’ils aiment dans les semaines et les mois à venir. La population adulte importante et diversifiée de l’Ontario par rapport au reste de l’Amérique du Nord en fait une priorité très élevée pour la stratégie d’expansion de tout exploitant.

Recherchez le logo iGO sur le site d’un exploitant pour savoir s’il est inscrit et approuvé ou consultez le site iGamingOntario.ca pour un variété d’informations sur les jeux sur Internet, y compris un répertoire en temps réel des sites qui ont satisfait aux exigences pour rejoindre le marché ontarien.

À propos de Jeux en ligne Ontario

Jeux en ligne Ontario travaille en collaboration avec la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) et le gouvernement de l’Ontario, afin d’offrir des expériences de jeu en ligne de classe mondiale dans la province dans un environnement plus sûr, contribuant ainsi à protéger les consommateurs et à leur offrir un plus grand choix. Les sociétés de jeux (exploitants) qui ont été inscrites avec succès par la CAJO et qui ont signé un accord d’exploitation avec iGO peuvent offrir leurs jeux aux joueurs en Ontario au nom de la province. Grâce à ces relations, les recettes des jeux seront partagées avec le gouvernement de l’Ontario, qui les utilisera pour soutenir les priorités provinciales. Pour en savoir plus, consultez notre site iGamingOntario.ca.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

igomedia@igamingontario.ca