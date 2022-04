Investors House Oyj

Lehdistötiedote 4.4.2022 klo 14:00

Investors House: Geopoliittisen kriisin ensivaikutukset asuntomarkkinoilla nähty

Investors House -konserniin kuuluva OVV-ketju vuokrasi maaliskuussa yhteensä 405 asuntoa, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavan ajankohdan 351 asuntoa. Kumulatiivisesti 1-3/2022 OVV-ketjun vuokraamien asuntojen määrä 1045 asuntoa on prosentin edellisvuoden 1059 asunnon tasoa matalampi.

”Ukrainan sota on heikentänyt kuluttajien luottamusta selvästi ja vaikuttanut näkemyksiin talouden kehityksestä, mikä on hidastanut asuntokauppaa maaliskuussa. Asumisen tarve ei kuitenkaan katoa mihinkään. Epävarmuus tulevasta on saattanut siirtää asunnon ostoa suunnitelleiden kuluttajien katseet vuokramarkkinoille, mikä on osaltaan kasvattanut vuokra-asuntojen kysyntää hetkellisesti. Tämän lisäksi Ukrainasta tulevat pakolaiset tarvitsevat asuntoja ja heitä onkin sijoitettu vastaanottokeskusten lisäksi myös yksittäisiin vuokra-asuntoihin. Kriisi ei koskaan ole suotava eikä kestävä, ja Ukrainan tilanteen toivotaankin ratkeavan mahdollisimman nopeasti.”, sanoo Kiinteistövarallisuudenhoidosta vastaava johtaja Antti Lahtinen.

Asuntovuokrausta ja Kokonaispalvelua Investors Housen Kiinteistövarallisuudenhoidon yksikössä tekee franchising-yrittäjyyteen perustuva OVV-ketju 12 paikkakunnalla.

Helsinki 4.4.2022

Johtaja Antti Lahtinen, Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito, puh 040 538 6931

