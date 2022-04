Marimekko ja IKEA julkaisevat rajoitetun ajan saatavilla olevan, pohjoismaalaisen saunakulttuurin innoittaman yhteistyömalliston

English Finnish





Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 4.4.2022 klo 14.00



Marimekko ja IKEA julkaisevat rajoitetun ajan saatavilla olevan, pohjoismaisen saunakulttuurin innoittaman yhteistyömalliston. Maaliskuussa 2023 lanseerattavassa mallistossa yhdistyvät Marimekon kuvio-osaaminen ja IKEA-asiantuntemus kodin sisustamisessa. Kokoelmassa on mukana myös ensimmäistä kertaa kuosikokonaisuus, jonka Marimekko on suunnitellut yksinomaan yhteistyömallistoa varten.

Pohjoismaisen saunomisperinteen juuret ovat syvällä hyvinvointikulttuurissamme ja arjessamme – etenkin Suomessa. UNESCO lisäsi suomalaisen saunakulttuurin ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloonsa vuonna 2020.

”IKEA ja Marimekko jakavat vahvan pohjoismaisen perinteen, demokraattisen lähestymistavan suunnitteluun ja halun tuoda iloa ihmisten arkeen. Valitsimme yhdessä saunakulttuurin suunnittelun lähtökohdaksi sekä Marimekon suomalaisten juurien vuoksi ja siksi, että tämä kulttuuri heijastaa monia pohjoismaisen elämäntavan parhaita puolia, kuten osallistavuutta ja rakkautta luontoon. Sauna on tyypillisesti tila rentoutua, nauttia ja olla täysin oma itsensä. Haluamme tällä leikkisällä kokoelmalla sytyttää rakkauden saunakulttuuriin ja tuoda saunan ilon ihmisille ympäri maailmaa”, kertoo Marimekon luova johtaja Rebekka Bay.

“Tarkastelemme pohjoismaista muotoiluperintöämme ja hyvinvointikulttuurimme olennaista osaa. Näemme, että yhdistämällä Marimekon pitkän historian ikonisissa kuoseissa ja IKEA-asiantuntijuuden kodin sisustamisessa, voimme levittää tämän kulttuurin elementtejä ja osaltamme auttaa parantamaan monien ihmisten arkea ja tuomaan iloa kotiin”, sanoo Henrik Most, luova johtaja, IKEA of Sweden.

Rajoitetun ajan saatavilla oleva mallisto tulee myyntiin useimpiin IKEA-myymälöihin maailmanlaajuisesti maaliskuusta 2023 alkaen. Malliston tuotteet paljastetaan myöhemmin.

Rajoitetun ajan saatavilla olevat brändiyhteistyöt lisäävät Marimekon kansainvälistä tunnettuutta ja tukevat näin yhtiön kansainvälistä kasvustrategiaa. Lisäksi yhteistyömallistot tyypillisesti tuovat Marimekolle lisenssituottoja. IKEA-yhteistyöhön liittyviä lisenssituottoja on tuloutettu Marimekon Skandinavian liikevaihtoon vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä.

Kuva: https://mediabank.marimekko.fi/l/8tHHJmXqZJNh

Lue lisää: https://www.marimekko.com/fi_fi/ikea-x-marimekko



Lisätietoja:

Asta Halme, Marimekon viestintä

Puh. 09 7587 233

asta.halme@marimekko.com



JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet



Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli 152 miljoonaa euroa ja tuotteiden brändimyynti 376 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 410 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com.

IKEA-visio on luoda parempi arki mahdollisimman monille ihmisille. Visiomme ja liikeideamme mukaisesti tarjoamme kauniisti muotoiltuja, toiminnallisia, edullisia ja laadukkaita kodinsisustustuotteita, jotka on valmistettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. IKEA perustettiin Ruotsissa vuonna 1943. IKEA Suomi on osa Ingka-konsernia. Suomessa on viisi IKEA-tavarataloa: Espoossa, Vantaalla, Raisiossa, Tampereella ja Kuopiossa sekä lisäksi IKEA Suunnittelustudio Jyväskylässä ja Helsingissä.