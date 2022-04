Mosaic Minerals nomme un nouveau vice-président au développement des affaires

English French

MONTRÉAL, 04 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de Mosaic Minerals Corp. (« Mosaic » ou la « Société ») (CSE : MOC) est heureuse d'annoncer la nomination de M. Carl Fleury au poste de vice-président au développement des affaires. La nomination est effective immédiatement. Après 4 ans dans la LHJMQ, M. Carl Fleury a débuté une carrière de joueur de hockey professionnel aux États-Unis. Une blessure combinée à une erreur médicale l'obligea à se retirer de sa passion. Puisque le hockey n'était plus sur la table, M. Fleury a pris la décision de devenir un professionnel du marketing de réseau et a rapidement atteint les premiers rangs avec deux entreprises totalisant plus de 35 millions de dollars de ventes. Avec une passion pour l'excellence, son leadership et une solide connaissance en vente, M. Fleury a agi à titre de consultant pour plusieurs sociétés cotées en bourse pendant plus de 15 ans.



Attribution d'options d'achat d'actions

La Société annonce également que des options d'achat d'actions incitatives ont été accordées à des administrateurs, dirigeants et consultants pour acheter jusqu'à 500 000 actions ordinaires au prix de 0,095 $ l'action pendant cinq ans, conformément à son régime d'options d'achat d'actions. La Société a actuellement 48,018,500 actions émises et en circulation, ainsi que 4,250,000 options (y compris les options décrites ci-dessus) et 5,219,500 bons de souscription en circulation.

À propos de Mosaic Minerals Corporation

Mosaic Minerals Corp. est une société canadienne d'exploration minière cotée à la Canadian Securities Exchange (CSE: MOC) se concentrant sur l'exploration de futurs gisements stratégiques de cuivre, de nickel et de zinc en priorité sur le territoire de la province de Québec qui ont une longue et fructueuse histoire de production de métaux de base principalement dans les camps miniers de Rouyn-Noranda, Matagami, Val-d'Or et Chibougamau.

Source :

Jonathan Hamel

Président et Chef de la Direction

jhamel@mosaicminerals.ca

514-317-7956

