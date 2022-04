Rogers et le Réseau d’innovation pour les véhicules automatisés lancent le défi La 5G au service des transports

English French

TORONTO, 04 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications et le Réseau d’innovation pour les véhicules automatisés (RIVA) ont lancé un défi sous le signe de la 5G pour les petites et moyennes entreprises (PME) de l’Ontario en vue de stimuler l’innovation dans le secteur de l’automobile. Tirant parti du banc d’essai de la 5G de Rogers au centre David Johnston Research + Technology Park à l’Université de Waterloo et travaillant avec des chefs de file mondiaux comme Amazon Web Services (AWS), la division Autonomy & Positioning de Hexagon et Ericsson, Rogers crée un écosystème 5G sans pareil pour aider à bâtir l’avenir des technologies dans le secteur des transports.



« Le défi La 5G au service des transports contribuera à donner naissance à de nouvelles solutions de transport novatrices propulsées par notre réseau 5G de classe mondiale, a déclaré Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie, Rogers Communications. L’ensemble du secteur est en pleine ébullition, transformé par les possibilités qu’offre la 5G, et nous sommes d’avis que les différents scénarios d’utilisation pour ville intelligente qui découleront de cette initiative contribueront à faire des avancées dans ce domaine. »

Dans le cadre du défi, les PME du secteur de la mobilité et des transports qui exercent leurs activités en Ontario, notamment celles des domaines de la conception, de l’innovation et de la stratégie, sont encouragées à réfléchir à la façon dont elles pourraient utiliser le réseau 5G de Rogers dans une application novatrice à très faible latence, en tirant parti des avantages offerts par les réseaux 5G, les technologies de positionnement de haute précision et l’informatique en périphérie à accès multiples.

Les entreprises gagnantes pourront présenter leurs applications sur place au centre David Johnston Research + Technology Park, au moyen du banc d’essai de la 5G de Rogers, qui constitue un élément phare du campus intelligent 5G dans le cadre du partenariat pluriannuel entre Rogers et l’Université de Waterloo. Elles auront également la possibilité d’innover bien au-delà du cadre offert par le réseau 5G de Rogers en travaillant avec AWS en informatique en périphérie, en plus de tirer parti des technologies de positionnement de haute précision de la division Autonomy & Positioning de Hexagon ainsi que d’Ericsson. Ces solutions peuvent comprendre notamment le partage dynamique de cartes, une navigation plus précise, de l’infodivertissement intelligent, un aperçu en temps réel du trafic et la perception des véhicules autonomes assistée par l’infrastructure.

« Par l’entremise des différentes initiatives mises en œuvre par le RIVA, nous bâtissons un réseau qui aidera à façonner l’avenir du secteur de l’automobile et de la mobilité afin de rendre les transports plus sûrs, plus verts et plus efficaces, a indiqué Raed Kadri, chef du RIVA. L’Ontario joue un rôle de premier plan dans ce processus de transformation de l’industrie, et c’est avec grand plaisir que nous nous associons à Rogers pour relever ce défi, afin de continuer à contribuer à la prospérité de la province grâce à l’innovation en matière de 5G. »

« Notre gouvernement reconnaît que la mise au point de nouvelles technologies de transport est essentielle pour stimuler la croissance économique et la création d’emplois dans toute la province, a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Transports de l’Ontario. Ce nouveau partenariat prometteur entre Rogers et le Réseau d’innovation pour les véhicules automatisés de l’Ontario témoigne de notre engagement à soutenir l’innovation dans le secteur de l’automobile de la province. »

« Il s’agit là du genre de partenariat qui nous aidera à faire de l’Ontario un chef de file nord-américain dans la conception et la fabrication de la voiture de l’avenir, a déclaré Vic Fedeli, ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce. Les possibilités qu’offre la 5G sont aussi illimitées que la passion et l’ingéniosité des entrepreneurs et entrepreneuses de l’Ontario qui nous aideront à mettre en œuvre notre plan Piloter la prospérité pour l’industrie de l’automobile et à ouvrir la voie à un avenir brillant dans le secteur de la technologie et l’infrastructure des transports. »

Les PME sont invitées à soumettre leurs idées d’ici le 2 mai. Le 24 mai, les noms des entreprises finalistes seront dévoilés et ces dernières seront invitées à présenter leurs idées devant un jury composé de leaders de Rogers et du Centre d’innovation de l’Ontario, ainsi que d’Ericsson, de la division Autonomy & Positioning de Hexagon, d’AWS et de l’Université de Waterloo. Dans le cadre de ce programme, les PME gagnantes travailleront en étroite collaboration avec Rogers et ses partenaires en vue de perfectionner leurs solutions. Cliquez ici (en anglais seulement) pour en savoir plus.

Rogers contribue au développement de la 5G au Canada en créant un solide écosystème technologique reposant sur des partenariats en recherche et développement. Les efforts déployés par l’entreprise à cet égard ont ainsi mené à de nombreuses premières et à différentes utilisations marquées par l’innovation en matière de 5G dans le secteur des transports :

À propos de Rogers

Rogers est une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine de la technologie et des médias. Elle fournit des services de communication et de divertissement de calibre mondial au grand public et aux entreprises grâce à ses réseaux primés. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Aujourd’hui, nous nous engageons à fournir les meilleurs services de l’industrie en matière de sans-fil, de câble, de sports et de médias à des millions de gens partout au Canada. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, veuillez consulter rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

À propos du Réseau d’innovation pour les véhicules automatisés

Le Réseau d’innovation pour les véhicules automatisés (RIVA) est une initiative du gouvernement de l’Ontario, mené par le Centre d’innovation de l’Ontario (CIO), dont la mission consiste à renforcer la position de l’Ontario en tant que chef de file nord-américain des technologies automobiles de pointe et des solutions de mobilité intelligente comme les véhicules connectés, autonomes et électriques ainsi que les technologies des véhicules à faibles émissions de carbone Grâce à des ressources telles que le financement de la recherche-développement, le perfectionnement des talents, l’accélération des progrès technologiques, le soutien technique, le soutien aux entreprises et les terrains de démonstration, le RIVA offre un avantage concurrentiel aux entreprises ontariennes du secteur des véhicules connectés et autonomes.

