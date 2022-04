AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ grupės 2021 m. dvylikos mėnesių preliminarūs veiklos rezultatai

English Lithuanian





AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimai per 2021 metų dvylika mėnesių sudarė 65,721 mln. eurų, kai per 2020 metų dvylika mėnesių Bendrovės pajamos buvo 59,712 mln. eurų. Nors Bendrovė patyrė pandemijos sukeltus sunkumus, Bendrovės pajamos padidėjo 10 procentų lyginant su 2020 metų pajamomis. Bendrovei 2021 metus pavyko baigti su minimaliu 0,304 mln. eurų pelnu, kai 2020 metų nuostolis buvo 12,418 mln. eurų.

Per tą patį laikotarpį AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių Grupės konsoliduotos pajamos sudarė 98,451 mln. eurų ir yra 31 procentu didesnės nei 2020 metų pajamos. 2020 metais Grupės gautos pajamos buvo 74,912 mln. eurų. 2021 metais Grupės uždirbtas grynasis pelnas yra 3,499 mln. eurų, kai 2020 metais Grupės patirtas nuotolis buvo 10,431 mln. eurų.

Daugiau informacijos:

Generalinis direktorius

Egidijus Urbonas

Tel.: 8 45 505 503

