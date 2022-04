Le projet d’expansion du service sans-fil le long de la route des larmes de Rogers continue de progresser

English French

HAZELTON, Colombie-Britannique, 04 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle installera deux nouvelles tours cellulaires dans le cadre de son projet d’expansion du service sans-fil le long de l’autoroute 16. L’an dernier, les équipes de Rogers ont amorcé la construction de la première des 12 nouvelles tours destinées à desservir le tronçon de l’autoroute entre Prince Rupert et Prince George, tronçon surnommé la « route des larmes ». Une fois terminées, les deux tours additionnelles offriront une couverture sans-fil de 26 km le long de l’autoroute 16, au sud-ouest de Hazelton.



« Lors du lancement de ce projet l’été dernier, nous avons constaté à quel point notre technologie est capable d’aider les communautés rurales, éloignées et autochtones à acquérir du réseau le long de cette route. De plus, nous avons pris conscience de la signification de cette technologie pour la réconciliation, a affirmé Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie chez Rogers Communications. C’est un très grand honneur que de participer à ce projet générationnel. Nous espérons que la sécurité offerte par notre connectivité sans-fil saura rendre hommage aux survivantes, aux victimes, à leur famille et à leur communauté, et qu’elle leur procurera une tranquillité d’esprit et des possibilités pour l’avenir. »

Le projet permettra de fournir une nouvelle couverture cellulaire sur 252 km le long de la route 16, comblant ainsi les principales lacunes pour assurer une couverture continue le long des 720 km du corridor. Cette couverture rendra les déplacements plus sécuritaires, répondant ainsi à l’une des 33 recommandations du rapport du symposium 2006 sur la route des larmes (en anglais seulement) visant à améliorer la sécurité des femmes et des filles autochtones. Rogers offrira une couverture pour trois haltes routières provinciales, à Boulder Creek, à Basalt Creek et à Sanderson Point.

« J’ai eu l’honneur de me joindre à mes proches et à Rogers l’an dernier pour souligner le début de ce projet, et nous avons très hâte de célébrer son achèvement, a déclaré Mary Teegee, militante pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Ces tours auront un effet salutaire pour de nombreuses personnes vulnérables dans la région. La connectivité va bien plus loin que les téléphones cellulaires; ce projet sera fondamental pour offrir d’autres services grandement nécessaires dans la région qui contribueront à apporter des changements positifs, comme des itinéraires d’autobus. »

« La connectivité joue un rôle crucial dans l’engagement de la Colombie-Britannique envers la sécurité publique, la réconciliation et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, particulièrement le long de la route des larmes, a déclaré Lisa Beare, ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique. Grâce au solide partenariat entre tous les ordres de gouvernement, les leaders autochtones et Rogers, le projet connaît de grands progrès. De plus, l’ajout des mâts totémiques des Deux sœurs est un rappel qui dit haut et fort que nous n’oublierons jamais les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées au Canada. »

Le 6 mars 2022, Rogers a tenu une table ronde avec les gouvernements fédéral et provincial ainsi qu’avec des partenaires des Premières Nations afin de discuter de l’état et de l’importance du projet et des prochaines étapes. Les ministres et les personnes présentes ont eu l’occasion d’écouter des témoignages et de voir comment le travail accompli honorera le projet.

Rogers a commandité les mâts totémiques des Deux sœurs dans le contexte des cérémonies de commémoration et d’érection de mâts totémiques de guérison sur la route des larmes, un projet mis sur pied par les familles de femmes et filles autochtones disparues et assassinées et l’Indian Residential School Survivors Society. Les mâts totémiques commémoratifs seront érigés à chaque extrémité de la route des larmes – un à Prince George et un à Prince Rupert – et offriront deux endroits sûrs où les familles pourront commémorer et honorer leurs proches disparues.

« Nous devons éliminer l’écart de connectivité et veiller à ce qu’un service sans-fil fiable soit accessible dans chaque recoin de la Colombie-Britannique, particulièrement l’autoroute 16. Des projets comme celui-ci sont essentiels pour nous assurer que les femmes, et surtout les femmes autochtones, qui ne sont pas en sécurité puissent appeler à l’aide et recevoir les services dont elles ont besoin. Le gouvernement du Canada a fait de la sécurité et de la connectivité une priorité absolue pour toute la population du pays. En avril dernier, il a annoncé un investissement de 4,5 millions de dollars pour aider à couvrir la somme de 11,6 millions de dollars nécessaire à l’installation de l’infrastructure cellulaire afin d’assurer la couverture sur toute la longueur de l’autoroute 16. Bien qu’il reste certainement du travail à faire pour assurer la sécurité de toutes les femmes et filles autochtones, les progrès annoncés aujourd’hui dans la construction de tours cellulaires constituent un pas important dans la bonne direction. »– L’honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural

Rogers connecte les communautés autochtones, éloignées et rurales de la Colombie-Britannique

Rogers a collaboré avec tous les ordres de gouvernement pour investir dans le réseau et l’innovation à l’échelle de la province, y compris l’expansion du réseau cellulaire le long des routes 14, 95, 97 et 16 annoncée récemment. Rogers travaille en partenariat avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, par l’entremise du programme Connecting British Columbia qui est administré par Northern Development Initiative Trust, afin d’offrir des services à large bande aux communautés autochtones, éloignées et rurales mal desservies. En unissant leurs forces, Rogers et Shaw pourront collaborer pour combler le fossé numérique, notamment en créant le Fonds Rogers pour la connectivité rurale et autochtone – un fonds de 1 milliard de dollars visant à connecter les communautés de l’Ouest canadien.

L’an dernier, Rogers a annoncé un partenariat avec les Premières Nations côtières, qui soutiendra la croissance d’une économie fondée sur la conservation au moyen d’une meilleure connectivité. Grâce à ce nouveau partenariat, cinq nouvelles tours cellulaires desserviront plus de 100 km le long de l’autoroute 16 sur l’archipel Haida Gwaii, de Masset à Queen Charlotte en passant par Port Clements.

