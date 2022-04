Troilus annonce une nouvelle découverte aurifère sur la propriété à redevance Lac Testard de Globex

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 04 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires que Troilus Gold Corp. (TLG-TSX, CHXMF-OTCQX) a fait l’annonce de résultats de forage sur sa cible à forte teneur de cuivre-or-argent Testard située approximativement 10 kilomètres au sud du principal corridor minéralisé et du site de l’ancienne mine. La nouvelle découverte aurifère est localisée sur un groupe de cinq cellules, pour lesquelles Globex détient une royauté, acquises de Globex en 2020 à l’intérieur d’une transaction comprenant 91 cellules, transaction annoncée par Globex dans un commun i qué de presse datant du 21 juillet 2020 . Selon l’entente, Globex recevait 350 000 actions de Troilus et garde une redevance brute sur les métaux (GMR) de 2% dont 1% peut être acheté pour $1 million.



La nouvelle découverte est située à 400 mètres du principal indice de surface Testard, indice également localisé sur les cellules appartenant à la royauté de Globex tel que mentionné dans un communiqué de presse de Globex datant du 9 février 2022.

Dans leur communiqué de presse du 31 mars 2022 , Troilus annonce en ce qui concerne le principal indice de surface Testard que le sondage TES-21-005 a ciblé et intersecté les structures aurifères en profondeur sous l’affleurement échantillonné précédemment. Les faits saillants du forage correspondent à 6,72 g/t Au sur 3,2 mètres, incluant 17,3 g/t Au sur 0,7 mètres.

Une nouvelle découverte aurifère a été foré 400 mètres au nord-ouest de l’affleurement principal Testard pour lequel des échantillons choisis avait préalablement retourné des valeurs aussi élevées que 203,0 g/t Au, 2 440 g/t Ag et 4,37% Cu et pour l’échantillonnage par rainures des valeurs aussi élevées que 5,4 g/t Au sur 2 m incluant 19,5 g/t Au sur 0,5 m (voir le communiqué de presse de Troilus datant du 8 février 2022 ).

Les sondages TES-21-001 and TES-21-002 associés à la nouvelle découverte aurifère ont intersecté des veines de quartz enrichies en or. Les résultats suivants ont été publiés par Troilus :

Le Sondage TES-21-002 a intersecté:

4,63 g/t Au sur 7,6 mètres incluant 20,2 g/t Au sur 1,2 mètres

7,12 g/t Au sur 1,4 mètres

Le Sondage TES-21-001 a intersecté:

1,96 g/t Au sur 3,8 mètres, incluant 2,68 g/t Au sur 1,8 mètres

4,86 g/t Au sur 0,75 mètres

Justin Reid, Président et chef de la direction de Troilus, a déclaré, "Les résultats de notre premier programme de forage sur Testard est très excitant. Le modèle structural développé par notre équipe de géologues qui a permis d’identifier ces cibles de forage initiales, dont certaines sont situées à près d’un demi-kilomètre de l’indice principal, est vraiment impressionnant. Testard a retourné les meilleures valeurs aurifères et argentifère à date dans toute la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans; ces premiers résultats de forages sont immensément motivant pour notre équipe alors que nous continuons d’évaluer les résultats et de développer notre modèle dans la préparation d’un programme de forage étendu. Bien que préliminaire, la proximité de cette cible envers notre opération future, les lignes électriques, les routes d’accès et les infrastructures méritent d’autres travaux, plus spécialement en considérant les formidables teneurs."

Globex est satisfait du travail accompli par Troilus et suit avec intérêt la prochaine phase des travaux qui seront réalisés sur la propriété à redevance Lac Testard de Globex.

Note: Les redevances de production ne sont payées que lorsqu’il y a production mais possède une valeur étant considérée comme un actif. Globex possède présentement 89 royautés sur différentes propriétés dont 87 sont localisées au Canada, une aux États-Unis et l’autre en Saxe en Allemagne.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1



Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/41cb3c45-7ae8-40b0-acf4-85a7fbfa5142/fr