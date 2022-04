Accumulus Synergy annonce la nomination de nouveaux membres dans l'équipe de direction

French German

BURLINGAME, Californie, 04 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy, une société à but non lucratif travaillant au développement d'une plateforme d'échange d'informations et de données visant à transformer la façon dont les innovateurs pharmaceutiques et les autorités sanitaires du monde entier interagissent, a annoncé aujourd'hui la nomination de trois membres exécutifs dans l'équipe de direction de l'entreprise.



« Alors que nous réalisons d'excellents progrès sur les programmes prioritaires et exécutons notre plan stratégique, nous mettons en place une équipe de direction hautement expérimentée. Pour la suite, nous allons recruter du personnel clé supplémentaire afin de respecter la feuille de route des produits et les objectifs à court et à long terme en consultation avec les autorités sanitaires, les commanditaires et les autres parties prenantes », a révélé Frank Nogueira, PDG d'Accumulus Synergy. « Jillian Wein Riley, Dominique Lagrave et Jack Quigley sont des professionnels éprouvés dans leurs domaines et seront essentiels à notre vision de médicaments sûrs et efficaces atteignant les patients plus rapidement et plus efficacement. »

Jillian Wein Riley rejoint Accumulus Synergy en tant que conseillère générale et directrice des affaires juridiques du centre médical de l'université de Pittsburgh (University of Pittsburgh Medical Center, UPMC), où elle a récemment occupé le poste de conseillère associée. Au sein de l'UPMC, un assureur et fournisseur de soins de santé de renommée mondiale de 24 milliards de dollars, Jillian a donné des conseils sur diverses fonctions de médecine universitaire en mettant l'accent sur les questions, les produits et les industries réglementés par la FDA. Elle sera responsable du développement de la capacité juridique d'Accumulus Synergy afin de soutenir les efforts de développement de la plateforme de la société. Cela inclura tous les éléments de la conformité juridique et réglementaire et de l'atténuation des risques, ainsi que la coordination des partenariats stratégiques.

Avant d'exercer ses fonctions à l'UPMC, Jillian a occupé diverses fonctions juridiques, y compris en tant que juriste de l'Honorable Cathy Bissoon au tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Pennsylvanie, avocate au sein de la division Consumer Healthcare (Soins de santé des consommateurs) de GlaxoSmithKline, Reed Smith LLP, et au bureau du conseiller en chef de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Jillian a obtenu une licence en arts du Barnard College de l'université Columbia, un master en santé publique de l'école supérieure de santé publique de l'université de Pittsburgh et un doctorat en droit de la faculté de droit de l'université de Pittsburgh.

Dominique Lagrave rejoint Accumulus Synergy en tant que vice-président de l'innovation réglementaire et apporte plus de deux décennies d'expérience dans le leadership des opérations réglementaires mondiales. À son nouveau poste, Dominique sera responsable du développement commercial, du lancement, de l'adoption et de la démocratisation de la plateforme Accumulus Synergy, conformément à la vision et à la mission de la société.

Plus récemment, Dominique était responsable des opérations réglementaires mondiales chez Amgen et dirigeait les principaux programmes de technologie réglementaire de la société.Outre son travail chez Amgen, il a activement participé au développement de la plateforme technologique Accumulus Synergy au cours des 18 derniers mois. Avant Amgen, Dominique était un membre clé des équipes réglementaires mondiales chez Galderma, Novo Nordisk, Liquent-Parexel et Dendreon.

Dominique est membre du conseil d'administration d'IRISS Forum depuis 2021 et est titulaire d'un doctorat en pharmacie et d'un master en affaires réglementaires internationales de l'université de Paris.

Jack Quigley rejoint Accumulus Synergy en tant que directeur des opérations commerciales. À ce poste, Jack sera responsable de la stratégie d'entreprise, de la gestion du changement, des communications, de la qualité et de l'intégration interfonctionnelle des activités hautement prioritaires.

Avant de rejoindre Accumulus Synergy, Jack a passé plusieurs années en tant que consultant en stratégie et en opérations dans le cabinet de sciences de la vie et de soins de santé de Deloitte, avec un accent particulier sur la résolution des défis dans les domaines de la R&D et de la réglementation. Chez Deloitte, il a dirigé des équipes dans une variété de disciplines, notamment l'amélioration des processus, la transformation de la chaîne d'approvisionnement, la mise en œuvre des systèmes, la refonte des modèles d'exploitation, ainsi que la diligence et l'intégration en matière de fusions et acquisitions, gagnant une réputation de conseiller stratégique de confiance auprès de ses clients.

Jack est titulaire de trois diplômes de l'université Northwestern : un MBA de la Kellogg School of Management, un master en politique publique et une licence en sciences politiques.

