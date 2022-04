bioLytical Laboratories Inc. reçoit l'autorisation de Santé Canada pour le test à domicile de dépistage antigénique de la COVID-19 iStatis

bioLytical Laboratories Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement d'un deuxième test sur sa nouvelle plateforme iStatis, après avoir reçu l'autorisation de Santé Canada pour l'entrée immédiate sur le marché canadien de son test à domicile de dépistage antigénique de la COVID-19 iStatis



bioLytical a reçu l'autorisation de Santé Canada de vendre son test à domicile de dépistage antigénique de la COVID-19 iStatis

Le test est portable et peut être effectué dans le confort et la confidentialité de la maison sur une plateforme simple et avec des résultats faciles à comprendre

La performance des tests lors des études cliniques a démontré une précision à la hauteur de l'industrie

Le système de qualité de bioLytical est certifié ISO 13485 : MDSAP

RICHMOND, Colombie-Britannique, 04 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- bioLytical Laboratories Inc. (« bioLytical »), chef de file mondial en matière de diagnostic médical rapide in vitro, a annoncé aujourd'hui le lancement de son test à domicile de dépistage antigénique de la COVID-19 iStatis après avoir reçu l'ordonnance provisoire de Santé Canada, permettant son entrée immédiate sur le marché canadien.

S'appuyant sur sa plateforme de test innovante INSTI®, le test à domicile de dépistage antigénique de la COVID-19 iStatis est basé sur la toute nouvelle plateforme de bioLytical, iStatis. Grâce à cette technologie supplémentaire de diagnostic par flux latéral, bioLytical peut continuer à atteindre davantage de personnes, contribuant ainsi à la tranquillité d'esprit des Canadiens qui cherchent à faire des choix éclairés en matière de santé.

« Nous sommes ravis d'offrir aux Canadiens un test de COVID-19 qu'ils peuvent effectuer dans le confort et l'intimité de leur propre maison », a déclaré Rob Mackie, président-directeur général de bioLytical. « Grâce à ce nouveau test, nous pouvons aider notre pays à accéder à un test précis quand et où il en a besoin. La pénurie continue des tests de dépistage antigéniques à domicile nous a donné l'occasion de soutenir notre pays en lui procurant un test à domicile fiable fabriqué par un fabricant local en qui ils peuvent avoir confiance. »

Désormais, le monde apprend à vivre avec la COVID-19, le test rapide est donc un outil essentiel pour aider à identifier les infections et réduire l'exposition et la transmission. Effectuer des tests réguliers permet d'ajouter un élément de défense supplémentaire. Les tests à domicile offrent une option pratique pour aider les Canadiens à prendre des décisions de santé éclairées à la maison, au travail et dans leur communauté.

Pour assurer la sécurité des Canadiens, un accès fiable aux tests est nécessaire. Tout au long de la pandémie, les systèmes de soins de santé ont été dépassés dans tout le pays. Outre l'absence de tests PCR et la pénurie de tests rapides de dépistage antigénique, les Canadiens ont eu de la difficulté à trouver et à effectuer des tests de dépistage de la COVID-19 lorsqu'ils en avaient besoin. Grâce à sa grande précision, sa portabilité et sa facilité d'utilisation, le test de dépistage antigénique à domicile de la COVID-19 iStatis offrira aux Canadiens une option fiable à domicile.

bioLytical fabriquera les tests de dépistage antigénique à domicile COVID-19 iStatis dans son installation certifiée ISO 13485 : MDSAP à Richmond en Colombie-Britannique pour les vendre et les distribuer dans l'ensemble du Canada. En tant que chef de file mondial dans le domaine du diagnostic ultra-rapide des maladies infectieuses, bioLytical s'efforce d'assurer aux Canadiens la disponibilité des trousses de tests de dépistage antigénique à domicile de la COVID-19 iStatis afin qu'ils puissent connaître leur statut plus rapidement.

Contact pour les médias

bioLytical

press@biolytical.com

778 238-9340

bioLytical Laboratories Inc. est une société canadienne privée axée sur la recherche, le développement et la commercialisation de diagnostics médicaux in vitro rapides à l'aide de sa plateforme technologique INSTI® brevetée et de sa ligne de flux latéral, iStatis. bioLytical a remporté plusieurs prix locaux et industriels, notamment celui d'exportateur de l'année en Colombie-Britannique en 2019. Nous avons été nommés l'entreprise de l'année en technologie médicale en phase de croissance par Lifesciences en Colombie-Britannique et figurons sur la liste des entreprises à croissance rapide de la Colombie-Britannique depuis cinq années consécutives, ainsi que sur la liste des entreprises à croissance rapide du Globe and Mail en 2020. En 2020, bioLytical a déménagé dans des installations de pointe beaucoup plus grandes à Richmond, en Colombie-Britannique, pour faire face à la croissance extraordinaire de notre équipe. Fournissant des résultats précis en une minute ou moins, la gamme INSTI® comprend le test INSTI® HIV-1/HIV-2, le test INSTI® Multiplex HIV Syphilis Ab, l'autotest INSTI® HIV, le test INSTI® Covid-19 et le test INSTI® HCV. bioLytical commercialise ses produits en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. En 2022, bioLytical a lancé iStatis, sa nouvelle plateforme de test à flux latéral afin de créer un accès supplémentaire aux tests dans le monde entier.

En fournissant des résultats précis en temps réel, INSTI® et iStatis génèrent des résultats significatifs pour les professionnels de la santé, les patients et les organismes de santé publique du monde entier et sont un partenaire clé pour relever certains des défis mondiaux les plus graves en matière de santé. Veuillez consulter les sites www.istatis.com, www.insti.com et www.biolytical.com pour plus d'informations.

Références

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/testing-screening-contact-tracing/workplace.html