Aramis Group - Évolution de l'équipe dirigeante de Clicars, entité espagnole d'Aramis Group

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 4 avril 2022

Évolution de l'équipe dirigeante de Clicars,

entité espagnole d'Aramis Group

Nomination de José Carlos del Valle en tant que Directeur général en Espagne

Aramis Group annonce ce jour l’évolution de l’équipe dirigeante de son entité espagnole, Clicars.

Cette dernière, qui connait une croissance de son chiffre d’affaires exponentielle depuis son acquisition par Aramis Group en 2017, illustre la réussite du partage des meilleures pratiques au sein du Groupe.

Carlos Rivera et Pablo Fernandez, co-fondateurs historiques de Clicars, participent depuis plusieurs mois à la constitution d’une équipe de direction renouvelée, qui allie continuité et regard neuf. Ils conservent pour leur part un rôle stratégique.

José Carlos del Valle, 38 ans, devient le nouveau Directeur général de Clicars. Il a rejoint la société en 2020 en tant que Directeur commercial pour accompagner son hypercroissance, et a pu notamment aider à la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de commerce en ligne, tout en s’imprégnant de la culture du Groupe qui met l’intérêt du client au centre de son action. Ingénieur en télécommunication diplômé de l’Universidad Politécnica de Madrid et titulaire d’un MBA d’Harvard Business School, José Carlos a notamment passé plus de six ans chez Amazon en tant que Head of delivery experience, où il a pu acquérir des compétences précieuses en logistique et satisfaction client. Il a précédemment travaillé chez Samsung et Telefónica.

Il est accompagné dans ses nouvelles fonctions par une équipe managériale constituée à la fois de collaborateurs de longue date de Clicars et de nouveaux profils. Julien Divay, Directeur administratif et financier de Clicars depuis 4 ans, remplace José Carlos au poste de Directeur commercial. Il est lui-même remplacé par María Ares, qui rejoint la société au poste de Directrice administrative et financière forte de ses 12 années d’expérience dans des postes financiers, notamment chez PwC et Ironhack. Une nouvelle directrice, Susana Díez, a également été récemment recrutée pour le centre de reconditionnement de Villaverde, à côté de Madrid.

Les fonctions clés de marketing et technologie voient leurs directeurs respectifs, Alba Manzanero et Iván Velasco, collaborateurs de Clicars depuis sa création en 2016, reconduits. De même, Javier Rodríguez reste directeur des achats et Mila Cano Directrice des ressources humaines.

Carlos Rivera et Pablo Fernandez ont commenté : « Après un an et demi passé chez Clicars, où il a contribué à l’excellente performance de la société, nous sommes convaincus que José Carlos del Valle, ainsi que la grande équipe de professionnels qui composent notre nouveau comité de direction, continuera à poursuivre avec succès les objectifs ambitieux que la société s'est fixée pour l’avenir. L’ambition de Clicars reste de garantir à ses clients des véhicules reconditionnés de très haute qualité à des prix compétitifs, et continuer d'être une référence en matière d'innovation, de création d'emplois locaux et d'engagement envers l'économie circulaire. »

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs1 d’Aramis Group ont quant à eux déclaré : « Nous sommes ravis de ces évolutions au sein de notre entité espagnole. José Carlos connaît très bien Clicars et son travail en tant que Directeur commercial a particulièrement contribué au développement de la marque et notamment à son excellente performance en 2021. Il pourra notamment s’appuyer sur María, Directrice administrative et financière, que nous sommes ravis d’accueillir et dont la carrière et l’expérience, tant au sein de grands groupes que de structures agiles et innovantes, constitueront des atouts au service de notre succès en Espagne. Les priorités fixées à Clicars, comme à l’ensemble des autres entités d’Aramis Group, restent inchangées : servir au mieux nos clients, afin d’alimenter la forte croissance de nos revenus, en capitalisant sur l’engagement de nos collaborateurs et notre savoir-faire technologique et industriel, dans un souci de développement durable. L’expertise du secteur et du e-commerce de José Carlos, doublée de ses qualités humaines et de management, font de lui le dirigeant idéal pour accompagner Clicars dans la poursuite de sa trajectoire de forte croissance, dans le respect de ces principes. »

***

À propos d’Aramis Group

Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. Sur l’ensemble de l’exercice 2021, en données pro forma, Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 1,36 milliard d’euros, vendu plus de 80 000 véhicules B2C et enregistré plus de 73 millions de visites sur ses sites Internet. À fin septembre 2021, le Groupe compte plus de 1 800 collaborateurs, un réseau de 60 agences et trois sites industriels de reconditionnement. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : www.aramis.group

1 Depuis l’Introduction en Bourse de la société en juin 2021, Nicolas Chartier est Président Directeur Général de la Société, et Guillaume Paoli Directeur Général Délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

