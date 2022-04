Argan : Croissance des revenus locatifs de +7% à 41 M€ au 1er trimestre 2022

English French

Information financière trimestrielle – Lundi 4 avril 2022 - 17h45

Croissance des revenus locatifs de + 7% à 41 M€

au 1er trimestre 2022

Revenus locatifs (IFRS) au 31 mars 2022 (chiffres non audités)

M€ Exercice 2022 Exercice 2021 Evolution 1er trimestre (janv. - mars) 40,7 38,2 + 7%

Revenus locatifs de 40,7 M€ au 1er trimestre 2022

Au 1er trimestre 2022, ARGAN, foncière française spécialisée en développement et location d’entrepôts PREMIUM, enregistre des revenus locatifs de 40,7 M€, en croissance de + 7% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette forte croissance est principalement le résultat de l’effet année pleine des livraisons de 2021 ainsi que par les loyers générés par les trois nouveaux développements livrés depuis le début de l’année.

Evénements significatifs du 1er trimestre 2022

Depuis le début de l’année, ARGAN a poursuivi sa croissance avec la livraison de trois nouveaux développements représentant une surface totale de 27.000 m² :

En janvier, livraison d’une plateforme logistique de 14.000 m² située à Marne-la-Vallée (77), à Serris, en façade d’autoroute A4, louée à deux grands groupes internationaux qui occupent chacun une cellule de ce bâtiment, pour des durées fermes respectives de trois et neuf ans.





ARGAN inaugure ici Aut0nom®, son entrepôt qui produit sa propre énergie verte. Aut0nom® accueille en toiture une centrale photovoltaïque, couplée à un ensemble de batteries de stockage, dont la production est destinée à l’autoconsommation des locataires. Il remplace le chauffage au gaz par des pompes à chaleur électriques air/air et généralise l’éclairage LED intelligent. Aut0nom® produit ainsi sur site plus d’énergie verte qu’il n’en consomme pour son chauffage-refroidissement et son éclairage.

En février, livraison de l’extension de 7.000 m2 de notre entrepôt situé à Marne-la-Vallée (77), à Chanteloup-en-Brie, pour son locataire actuel Arvato Services Healthcare, qui porte la surface totale du site à 28.000 m², avec un nouveau bail d’une durée ferme de six ans.





Cette extension est équipée d’un éclairage LED à détection de présence et d’une centrale photovoltaïque qui produit annuellement 440 MWh, destinée à l’autoconsommation.

En mars, livraison de l’extension de 6.000 m2 de notre entrepôt de 12.000 m² situé à Marne-la-Vallée (77), à Croissy-Beaubourg, et loué depuis 2000 à L’Oréal. Cette extension est louée à Intersurgical à travers un bail d’une durée ferme de neuf ans.





Cette extension est elle aussi équipée d’un éclairage LED à détection de présence et d’une centrale photovoltaïque qui produit annuellement 120 MWh, destinée à l’autoconsommation.

Ces trois développements seront certifiés BREEAM « very good ».

Calendrier financier 2022 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2022

trimestre 2022 20 juillet : Résultats semestriels 2022

3 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022





A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2021, son patrimoine représente 3,3 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3,75 Mds€ et générant 162 M€ de revenus locatifs annualisés. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr







Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Stéphane Saatdjian - Responsable Communication Financière

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr





Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

Pièce jointe