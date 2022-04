Admiral Markets AS auditeeritud aastaaruanne 2021

English Estonian

Admiral Markets AS-i (edaspidi: Selts) juhatus on heaks kiitnud Seltsi 2021. aasta auditeeritud aastaaruande. Võrreldes 28. veebruaril 2022.a. avaldatud auditeerimata vahearuandega, ei ole auditeeritud aastaaruandes olulisi erinevusi. Seltsi aastaaruanne 2021 ESEF formaadis on lisatud koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega antud teatele. Seltsi aruanded on kättesaadavad aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/reports/.

Lisainfo:

Kaia Gil

Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht

kaia.gil@admiralmarkets.com

+372 53 413 764

Admirals on rahvusvaheline finantstehnoloogia- ja investeerimisühing, mille reguleeritud tütarettevõtted pakuvad nutikaid lahendusi erinevate finantstoodete jaoks. Alates asutamisest 2001. aastal, on Admirals oma haaret pidevalt laiendanud, olles täna reguleeritud kauplemisettevõtete kaudu esindatud kogu maailmas.

Eestis asutatud investeerimisühing Admiral Markets AS on Admirals Group AS-I tütarettevõte, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Eesti Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

Admirals hoolib oma partnerite edust, seetõttu pakuvad nad arvukalt läbi proovitud turundustööriistu, tipptasemel tarkvara ja kvaliteeti.

Täna koosneb Admiralsi meeskond rohkem kui 400 inimesest, kes asuvad 18 kontoris üle maailma, mis teeb sellest tõelise globaalse organisatsiooni.





Manused