Groupe Colabor annonce l’acquisition de Le Groupe Resto-Achats

BOUCHERVILLE, Québec, 04 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer l’acquisition de Le Groupe Resto-Achats inc. et ses filiales (« GRA ») en date du 4 avril 2022.



Fondé en 2008 et ayant son siège social à Québec, GRA est un important regroupement d’achats de restaurants indépendants et résidences pour aînés situés essentiellement dans l’est du Québec. Avec plus de 200 membres actifs et près de 4 millions de dollars en revenus fournisseurs pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, GRA permet un accès à des conditions commerciales de groupe pour l’approvisionnement alimentaire et autres services connexes à la restauration.

« Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir l’équipe de GRA au sein de la famille Colabor », a déclaré Louis Frenette, président et chef de la direction de Colabor. « GRA est dirigé par une équipe chevronnée avec M. Johnie Grenon comme président, et ce dernier continuera de la diriger. L’acquisition de GRA s’intègre parfaitement dans notre plan de croissance des prochaines années. Le secteur de la restauration indépendante est un important vecteur de croissance pour nous. »

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous joindre à Colabor », a déclaré Johnie Grenon, président de GRA. « Nous savons que Colabor est le partenaire idéal pour nous parce que nous partageons la même culture et les mêmes valeurs et que nous avons une forte adéquation commerciale. L’équipe de GRA est fière de travailler avec Colabor afin d’accélérer la croissance et le succès de notre entreprise et de nos employés. »

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou "HRI" au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment poissons frais et fruits de mer, viandes ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution Broadline.

À propos de Le Groupe Resto-Achats

Le Groupe Resto-Achats inc, est un regroupement d’achats en alimentation. Le Groupe Resto-Achats inc. s’adresse aux restaurants indépendants de type familial, pub, brasserie, traiteur ainsi qu’aux résidences pour aînés de la grande région de Québec. GRA est un regroupement d’achats permettant de négocier les prix d’approvisionnement et autres services connexes à la restauration.

