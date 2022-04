Produits Kruger annonce une hausse de prix au Canada

English French

NON DESTINÉ À LA PUBLICATION AUX ÉTATS-UNIS NI AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES



MISSISSAUGA, Ontario, 04 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Produits Kruger S.E.C. (« PK S.E.C. »), une société en commandite dans laquelle Papiers Tissu KP inc. (TSX : KPT) détient une participation, a annoncé aujourd’hui qu'elle augmentera le prix de ses produits de papier de consommation vendus au Canada sous ses marques nationales et marques privées à compter du 4 juillet 2022. Cette augmentation à un chiffre (haut de la fourchette) est nécessaire pour compenser la hausse importante et soutenue de l’inflation des coûts qui touche les activités de fabrication et la chaîne d’approvisionnement de la société.

À propos de Papiers Tissu KP inc.

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation économique dans PK S.E.C., comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 14,4 % dans PK S.E.C. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com.

À propos de Produits Kruger S.E.C.

PK S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®, White Swan® et Bonterra™. PK S.E.C. emploie quelque 2 700 personnes et exploite neuf usines certifiées FSCMD (FSCMD C104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.krugerproducts.ca.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont fournis dans le but de donner des informations sur l'augmentation du prix des produits de consommation canadiens de PK S.E.C. Tout énoncé prospectif est fait à la date du présent document et, sauf si la loi l'exige, PK S.E.C. ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces renseignements pour refléter de nouvelles informations, ultérieures ou autres. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie de performance future. De par leur nature même, les énoncés prospectifs impliquent des hypothèses, des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que spécifiques, et des risques que les prédictions, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas.