CGG : CGG et Kent Annoncent un Partenariat Stratégique dans la Capture du Carbone et dans l'Hydrogène pour Accélérer la Décarbonation Mondiale

CGG et Kent Annoncent un Partenariat Stratégique dans la Capture du Carbone et dans l'Hydrogène pour Accélérer la Décarbonation Mondiale

Paris, France – le 5 avril 2022

CGG, le leader mondial en technologies de géosciences, annonce ce jour la signature d’un partenariat stratégique avec Kent, une société d'ingénierie de services énergétiques de premier plan, afin de travailler ensemble sur des projets de décarbonation associés au développement du CCUS et à la production et fourniture d'hydrogène.

CGG et Kent proposeront aux clients des secteurs de l'énergie et d’autres industries des services ‘complets’ de bout en bout de leurs projets, depuis la caractérisation du sous-sol pour la sélection et l'évaluation des sites de stockage jusqu’à l'ingénierie, la planification, la construction et mise en service des projets, et enfin le démantèlement et la surveillance à long terme de ces sites, qui nécessitent une instrumentation et la gestion des données.

Cette collaboration permettra aux clients de mieux planifier l’ensemble des étapes de déploiement de leurs projets CCUS. CGG déploiera son expertise de pointe en matière de caractérisation du sous-sol et d'analyse des risques pour les projets CCUS et H 2 , ainsi que ses technologies de surveillance et d'instrumentation pour la surveillance à long terme et l'évaluation environnementale. CGG dispose également d'une vaste bibliothèque de données géologiques et sismiques du sous-sol pour aider ses clients à identifier rapidement les sites de stockage appropriés dans les réservoirs et aquifères de pétrole et de gaz épuisés. Kent apportera à cette collaboration son expertise reconnue en matière d'ingénierie et de conception d'installations de capture de gaz carbonique, de transport par pipeline jusqu'à la tête de puits, et travaillera aux côtés de CGG depuis la tête de puits jusqu'au réservoir de stockage.

CGG a plus de 15 ans d'expérience dans les projets CCUS dans le monde, notamment Sleipner, Troll, Weyburn, Pembina et Gorgon. CGG propose son expertise tout au long du cycle de vie du CCUS et du stockage souterrain d'énergie, y compris l’hydrogène, et ce depuis la sélection initiale de sites de stockage potentiels, pendant les opérations d'injection et aussi pour l'optimisation économique et la surveillance à long terme après la phase d'injection.

Kent a participé à plus de 50 projets CCUS dans le monde et a été un acteur clé dans l'un des plus grands projets CCUS opérationnels, à Boundary Dam, au Canada. Kent a également plus de 50 ans d'expérience dans les projets d'hydrogène, dont le plus récent est HyNet au Royaume-Uni. Kent et CGG déploieront leur expérience de pointe pour aider les clients dans leurs différentes études de faisabilité et de conception.

John Kent, Chief Energy Transition Officer de Kent, a déclaré : « Kent est ravi de collaborer avec CGG. Le CCUS et la production d'hydrogène joueront un rôle important dans la décarbonation du secteur énergétique. En réunissant nos expertises complémentaires, nous pouvons nous aider mutuellement ainsi que nos clients, à avancer plus rapidement sur le chemin de la transition énergétique. Il est essentiel de travailler ensemble si nous voulons décarboner complètement le secteur - aucune entreprise ou organisation ne peut y parvenir seule. C'est pourquoi, Kent, recherche activement des partenariats tels que celui-ci, qui facilite le partage de nos expertises pour une transition plus rapide vers la neutralité carbone. »

Peter Whiting, EVP, Geoscience de CGG, a déclaré : « Notre partenariat avec Kent fournira aux clients des secteurs de l'énergie et d’autres industries les solutions de bout en bout dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs de transition énergétique à travers des projets de CCUS et de stockage d’hydrogène. En capitalisant sur les expertises des deux sociétés, nous pouvons apporter à nos clients une vision totalement intégrée de leurs projets, du sous-sol à la surface, et tout au long du cycle de vie de ces projets. Kent et CGG partagent tous deux le même engagement à jouer un rôle actif et à proposer notre excellence de services dans la transition énergétique et aider nos clients à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone. »

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

