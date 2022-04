Hepsor ASi kontserni ettevõte Hepsor Marupe SIA sõlmis ehituslepingu 92 korteri ehitamiseks Lätis

English Estonian

Hepsor ASi kontserni ettevõte Hepsor Marupe SIA ja SIA Mitt&Perlebach allkirjastasid 5. aprillil 2022 lepingu Marupe Darzs arendusprojekti ehitamiseks Riia linna lähiümbruses Marupes. Ehituslepingu mahuks on ligikaudu 8,1 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Võttes arvesse tänast toormehindade kiiret muutumist ning tarneahelaprobleeme sõlmiti ehitusleping avatud eelarve ehk muutuva lõpphinnaga lepinguna.

Ehitusega alustatakse 2022. aasta teises kvartalis ning projekti eeldatav valmimine on 2023. aasta teises kvartalis. Marupes Darzs’i projekt, mille raames ehitatakse neli kortermaja kokku 92 korteriga, sai ehitusloa 2021. aasta lõpus. Kokku on korteritele sõlmitud 8 broneerimislepingut ja 22 võlaõiguslepingut.

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul on A-energiaklassiga Marupes Darzs hea näide keskkonnateadlikust elukondlikust arendusprojektist. Projekteerimisel on arvestatud ümbritseva looduskeskkonnaga ning kaasaegsete energiaefektiivsete lahendustega jätkusuutliku elukeskkonna loomiseks. Avatud eelarvega ehituslepingu sõlmimine on Hepsori jaoks esmakordne, kuid käesolevas majanduslikus ja poliitilises keskkonnas kõigile osapooltele parim lahendus riskide maandamiseks.

Lisainfo:

Rohkem infot Marupes Darzs’i projekti kohta leiab https://hepsor.lv/marupesdarzs/en/ .

Anneli Simm

Investorsuhete juht

Telefon: +372 5615 7170

e-post: anneli@hepsor.ee