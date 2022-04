Plan santé — Il faut agir en prévention

MONTRÉAL, 05 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Dr Julien accueille avec ouverture les changements proposés par le plan du gouvernement du Québec pour réformer le système de santé, et salue tout spécialement la volonté de mettre en œuvre les recommandations de la Commission Laurent en matière de prévention et de protection de la jeunesse. Elle rappelle toutefois l’importance d’agir dès maintenant au profit des enfants vulnérables pour leur assurer un meilleur accès aux soins et services et un meilleur respect de leurs droits.



« Il est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des adultes malades ou brisés» souligne le Dr Gilles Julien, pédiatre social, directeur clinique et fondateur de la Fondation Dr Julien. Cela est encore plus vrai de nos jours. Quand on parle d’un plan santé, il ne suffit pas d’améliorer les services pour la maladie, mais il est impérieux, et ce tout particulièrement quand ça touche l’enfance, d’agir en amont pour éviter les effets désastreux des stress toxiques et des polytraumatismes subis par les enfants avec les conséquences néfastes que l’on connaît bien, à la fois sur leur santé physique et mentale. En effet selon la Fondation Dr Julien, il est urgent de réduire l’encombrement des Hôpitaux en appuyant une première ligne forte.

« Dans un plan santé, le bien-être et la santé des enfants devraient être au cœur des actions décisionnelles. Néanmoins, le plan avancé par le gouvernement reste vague quant aux actions qui seront déployées concrètement pour la santé des enfants dans les prochains mois. La santé des enfants est une priorité, elle ne peut pas attendre », rappelle le Dr Gilles Julien.

Par ailleurs, selon l’annonce du ministre de la Santé, Christian Dubé, seul·e·s les citoyen·e·s en crise ou en situation d’extrême vulnérabilité pourront recevoir des services sociaux en continu. Or c’est en amont qu’il faut intervenir alors que les chances de succès sont les plus élevées. La Fondation Dr Julien trouve cette mesure inquiétante, et craint que des enfants dans le besoin ne puissent pas recevoir les soins nécessaires.

Aujourd’hui, 150 000 enfants de 0 à 5 ans n’ont pas de médecin de famille, mais des milliers d’enfants en grand besoin sont aussi en attente pendant des mois avant d’avoir accès à des services globaux pour les remettre en piste de santé. En 2019, près de 115 000 enfants déclaraient avoir une mauvaise santé, selon les données de Statistiques Canada. Or avec la pandémie, ces chiffres sont en forte hausse. L’isolement social ou la fermeture des écoles ont également provoqué de graves problèmes psychosociaux chez certains enfants, particulièrement dans les familles issues de milieux défavorisés. L’impact actuel et futur sur le système de santé risque d’être désastreux. « Mieux vaut donc agir vite et bien en prévention, ce qu’on n’a jamais pu bien faire au Québec », ajoute le Dr Julien.

