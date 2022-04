Le 5e Rapport sur les dons annuel de CanaDon dévoile une tension sans précédent sur les organismes de bienfaisance à mesure de l’augmentation de la demande et du déclin des dons de bienfaisance

TORONTO, 05 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CanaDon , la plus grande plateforme permettant de faire et recueillir des dons au pays, a publié la cinquième édition de son rapport annuel sur le secteur caritatif et l’état des dons. Le Rapport sur les dons 2022 met en exergue de nouveaux points de vue sur les tendances en matière de don générationnel, l’impact des incertitudes à l’égard des dons découlant de la pandémie et la tension sans précédent exercée sur les organismes de bienfaisance. Le déclin projeté des dons et le besoin croissant des services des organismes de bienfaisance sont parmi les résultats les plus notables émanant du rapport de cette année. Le rapport complet est disponible en ligne ici .



« L’édition du Rapport sur les dons de cette année révèle des tendances alarmantes en ce qui concerne les taux de versement de dons, la capacité des Canadiens à donner et la demande croissante de services auprès des organismes de bienfaisance, a déclaré Marina Glogovac, présidente et cheffe de la direction de CanaDon. Bien que le rapport souligne l’urgence du besoin et le fait que tous les Canadiens qui sont en mesure de le faire doivent donner ce qu’ils peuvent cette année, il y a de la place pour l’optimisme. La grande majorité des Canadiens comprennent le rôle essentiel que jouent les organismes de bienfaisance pour maintenir la vigueur du Canada et, bien qu’il existe des différences intergénérationnelles dans nos façons de donner et les causes qui nous tiennent à cœur, les jeunes Canadiens veulent donner et ont l’intention de faire un geste quand ils le peuvent. »

Résultats clés du Rapport sur les dons 2022

CanaDon prévoit un déclin de 12 % du montant total des dons entre 2019 et 2021 à cause des impacts de la pandémie et des préoccupations liées à l’inflation.

Quatre Canadiens sur cinq s’attendent à ce que l’inflation et/ou les conséquences prolongées de la pandémie affectent négativement leur situation financière. Par conséquent, un Canadien sur quatre (26 %) s’attend à utiliser ou utilise déjà les services d’organismes de bienfaisance en 2022 pour répondre à ses besoins de base, soit une hausse de 11 % actuellement. Simultanément, un Canadien sur quatre (25 %) s’attend à donner moins en 2022 qu’en 2021, ce qui remet en question la capacité des organismes de bienfaisance à répondre à la demande croissante.



L’écart des dons s’agrandit.

Alors que les personnes d’au moins 55 ans ont augmenté leurs dons de bienfaisance de 3,9 % en moyenne chaque année entre 2006 et 2019, la génération X (40 - 54 ans), la génération Y (26 - 39 ans) et la génération Z (18 - 25 ans) ont diminué le montant qu’ils versent chaque année en moyenne de 3,1 %, 1,6 % et 2,1 % respectivement au cours de la même période, ce qui crée un écart crucial dans le financement des organismes de bienfaisance. Lorsque les Canadiens plus âgés ne seront plus en mesure de donner et si les jeunes générations n’augmentent pas leurs dons, les organismes de bienfaisance devront alors combler cet écart de financement, connu sous le nom « d’écart des dons ».



Le pourcentage de Canadiens qui font des dons a aussi continué à diminuer progressivement : 19 % des déclarants ont indiqué avoir fait un don en 2019, contre 25 % en 2006. Cela représente une baisse de 6 points en moins de 15 ans; le déclin le plus marqué étant ressenti chez la génération X (40-54 ans) et les familles dans les tranches de revenu les plus élevées. Le taux annuel du déclin des dons des personnes à revenu élevé (c.-à-d. ayant un revenu supérieur à 150 000 $) est plus de deux fois important que celui des familles dont le revenu se situe entre 20 000 $ et 99 000 $ (-3,0 % à -3,3 % contre -1,0 % à -1,5 %).



Il y a de l’espoir pour les jeunes Canadiens.

Lorsque les Canadiens plus jeunes en ont les moyens, ils donnent. Bien que certains jeunes Canadiens ne fassent pas de dons financiers aujourd’hui, beaucoup ont l’intention de le faire à l’avenir. Les jeunes Canadiens qui donnent aujourd’hui comme ceux qui ne le font pas accordent une grande confiance aux organismes de bienfaisance. Les jeunes Canadiens font preuve de bon sens technologique et fiscal; ils s’attendent à un engagement numérique et recherchent des moyens innovants de faire des dons, comme le don en ligne, le don de cryptomonnaie ou d’autres approches économiques, comme les dons de titres.



La manière de penser et de soutenir les organismes de bienfaisance est différente, toutes générations confondues.

Bien que les jeunes Canadiens soient moins nombreux à faire des dons financiers, beaucoup donnent et font preuve de générosité d’autres manières, par exemple en faisant du bénévolat, des levées de fonds, en participant à des manifestations ou en relayant des informations sur un organisme de bienfaisance ou une cause. Alors que la santé mentale est l’une des cinq causes les plus soutenues, toutes générations confondues, le changement climatique et la justice raciale sont d’autres causes particulièrement soutenues par les jeunes générations. Les générations plus âgées privilégient la recherche et les traitements médicaux, les soins aux aînés et la pauvreté au Canada.

Les nouveaux donateurs qui sont plus jeunes, diversifiés et habitent les villes ont tous montré une propension à donner en réponse à des besoins urgents, en particulier lorsqu’ils sont liés à des causes de justice sociale. CanaDon a priorisé la nécessité d’engager et de cultiver de nouveaux donateurs en comprenant, en évoluant et en améliorant ses services pour répondre à leurs préférences et attentes. Par exemple, S’unir pour changer , le nouveau guichet central des Fonds pour une cause de CanaDon, est conçu pour mettre en lumière les causes les plus pressantes du moment et permet de fournir un contenu hautement éducatif auquel s’attendent les jeunes Canadiens.

« Si vous n’êtes pas en mesure de faire des dons financiers, nous vous encourageons à offrir votre temps bénévolement, ou à faire entendre votre voix pour rendre visibles les déficits qui mettent en péril les besoins de base de vos concitoyens, explique Mme Glogovac. Et, si vous faites partie du tiers des Canadiens qui ont accumulé plus de revenus disponibles au cours de la pandémie, donnez généreusement. La façon dont nous traverserons tous cette période déterminera l’avenir du Canada. »

À propos du Rapport sur les dons 2022

Le Rapport sur les dons 2022 a été préparé à l’aide de recherches exclusives et de vastes volumes de données portant sur les dons en ligne de CanaDon, qui comprennent plus de 465 millions de dollars en dons versés par plus de 968 000 Canadiens qui appuient 31 700 organismes de bienfaisance au Canada en 2021 seulement. Le rapport est également produit en partenariat avec Environics Analytics, qui a fourni une analyse et un aperçu des tendances démographiques, financières, psychographiques et comportementales dans les données de CanaDon. Imagine Canada est un partenaire du Rapport sur les dons depuis 2018, qui a fourni une analyse approfondie et une vérification de diverses données de l’Agence du revenu du Canada.

À propos de CanaDon

CanaDon est une fondation publique qui fait progresser la philanthropie par la technologie. Pour les Canadiens, il alimente CanaDon.org , une destination sûre et fiable pour découvrir et soutenir tout organisme de bienfaisance au Canada, et Sunirpourchanger.com , où les Canadiens peuvent en apprendre davantage sur des causes et soutenir facilement le travail collectif des organismes de bienfaisance qui s'occupent d'une cause qui leur tient à cœur. CanaDon développe également une technologie de collecte de fonds abordable utilisée par plus de 25 000 organismes de bienfaisance, ainsi qu'une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, tous les organismes de bienfaisance aient la capacité d'accroître leur impact et de réussir à l'ère numérique. Depuis 2000, plus de 3,4 millions de personnes ont donné plus de 2,1 milliards de dollars par l'intermédiaire de CanaDon. Connectez avec CanaDon sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn .

