La marque Solei lance le premier produit comestible prêt-à-manger à base de cannabis offert au Québec

TORONTO, 05 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. (« Tilray » ou la « Société ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), chef de file mondial dans le domaine du cannabis et des biens de consommation, a annoncé aujourd’hui le lancement des bouchées Solei, la première incursion de la marque Solei dans le domaine des produits comestibles et le premier produit comestible à base de THC prêt à consommer offert à la Société québécoise du cannabis (« SQDC »), le seul détaillant légal de produits du cannabis au Québec.



« Nous sommes fiers d’avoir collaboré avec la SQDC pour développer et commercialiser un nouveau produit comestible », a déclaré Blair MacNeil, président de Tilray Canada. « Ensemble, nous restons déterminés à poursuivre le développement d’un marché du cannabis légal responsable et sécuritaire, tout en offrant de nouveaux produits innovants qui trouvent écho auprès du consommateur », a-t-il ajouté.

Spécifiquement conçues avec 5 mg de THC et 10 mg de CBD, les bouchées Solei sont agrémentées d’ingrédients tels que des fruits et un mélange de graines contenant des cœurs de chanvre, des graines de tournesol, de l’huile antioxydante et des dattes pour la douceur, et ce, sans sucre ajouté. Chaque paquet de Solei Bites comprend deux bouchées renfermant 4 grammes de protéines et 120 calories.

À propos de Solei

Solei est une marque phare de produits de mieux-être à base de cannabis, inspirée par la joie de la découverte et par les moments les plus positifs de la vie. Appréciés par les consommateurs pour ses produits soigneusement formulés, les produits pour les occasions diverses de Solei sont conçus pour compléter les moments familiers des routines quotidiennes de mieux-être. Disponible dans un large éventail de formats, y compris les huiles à base de CBD les plus vendues, les vapoteuses aromatiques à base de THC et les mélanges à usage topique. Solei permet à chacun de choisir facilement un produit à base de cannabis pour toute occasion.



Pour plus d’informations sur Solei, visitez www.Solei.ca.

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (Nasdaq : TLRY et TSX : TLRY) est un chef de file mondial dans le domaine du cannabis et des biens de consommation, présent au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine. Tilray améliore la vie des gens – une personne à la fois – en inspirant et en habilitant la communauté mondiale à vivre sa meilleure vie en lui fournissant des produits qui répondent aux besoins de leur esprit, de leur corps et de leur âme et qui suscitent un sentiment de mieux-être. La mission de Tilray est d’être le partenaire de confiance de ses patients et de ses consommateurs en leur offrant une expérience enrichissante ainsi que la santé et le mieux-être grâce à des marques différenciées de haute qualité et des produits innovants. Pionnière de la recherche, de la culture et de la distribution du cannabis, la plateforme de production sans précédent de Tilray soutient plus de 20 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons alcoolisées.

Pour plus d’informations sur la façon dont nous rendons accessible un monde de mieux-être, visitez www.Tilray.com.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans cette communication qui ne sont pas des faits historiques constituent des informations ou des énoncés prospectifs (ensemble, les « énoncés prospectifs ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et au sens de l’article 27A de la Loi de 1933 sur l’émission de valeurs mobilières, tel que modifié, et de l’article 21E de la Loi de 1934 sur les opérations de bourse, tel que modifié, qui sont censés être soumis à la « règle refuge » créée par ces articles et d’autres lois applicables. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des mots tels que « prévision », « futur », « devrait », « pourrait », « permettre », « potentiel », « contempler », « croire », « anticiper », « estimer », « planifier », « s’attendre », « avoir l’intention de », « peut », « projet », « sera », « serait » et la négative de ces termes ou des expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots d’identification. Certains facteurs, évaluations, objectifs, projections ou hypothèses importants ont été utilisés pour tirer les conclusions contenues dans les énoncés prospectifs tout au long de cette communication. Les énoncés prospectifs comprennent des déclarations concernant nos intentions, croyances, projections, perspectives, analyses ou attentes actuelles concernant, entre autres, la capacité de la société à commercialiser des produits nouveaux et innovants dans le monde entier. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels diffèrent sensiblement des énoncés prospectifs, et d’autres risques et incertitudes qui ne sont pas actuellement connus de la société ou que la société juge non substantiels pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent de manière importante de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent document. Pour de plus amples informations sur ces risques et autres facteurs, veuillez consulter la dernière notice annuelle de Tilray et le rapport annuel de Tilray figurant sur le formulaire 10-K (et autres rapports périodiques déposés auprès de la SEC) déposés auprès de la SEC et accessibles sur EDGAR. Les énoncés prospectifs inclus dans cette communication sont faits à la date de cette communication et la Société ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, des événements ultérieurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Renseignements :

Tilray Global :

Jaydon Case

news@tilray.com

Investisseurs :

Raphael Gross

203-682-8253

Raphael.Gross@icrinc.com