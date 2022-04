Un nouvel outil exceptionnel d'apprentissage automatique améliore les expériences pour l'enseignement supérieur

English French

MONTRÉAL, 05 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Explorance , chef de file mondial en matière de solutions technologiques de gestion humaine, annonce aujourd'hui que son outil BlueML , une plateforme d'apprentissage automatique (Machine Learning [ML] en anglais) unique en son genre, est maintenant disponible pour les établissements d'enseignement supérieur. BlueML transforme rapidement les données massives de rétroaction qualitative des étudiants en interprétations claires et en recommandations d’actions concrètes, améliorant ainsi l'efficacité de l'enseignement et la réussite des étudiants.



La grande quantité de données en vrac recueillies dans le cadre d'évaluations de cours et autres sondages auprès des étudiants peut compliquer le traitement des réponses et la réaction aux commentaires en temps voulu par les établissements. En 2015, Explorance a lancé Blue Text Analytics (BTA), un outil d'analyse de texte qui a depuis été utilisé pour la catégorisation des commentaires des étudiants, la reconnaissance des tendances, la reconnaissance des sentiments et la visualisation le tout visant à déterminer la raison fondamentale cachée dans les commentaires des étudiants sur l'enseignement et l'apprentissage. « Le changement rapide précipité par la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité d'une plus grande réactivité et d'un contexte élargi dans les systèmes d'analyse de commentaires », explique Samer Saab, PDG d'Explorance. « Les dictionnaires d'analyse de texte sur lesquels s'appuient la plupart des outils ne suivent plus le rythme des perturbations et, par conséquent, leur analyse n'est pas assez approfondie pour mettre à jour des nuances telles que l’attribution émotionnelle vis-à-vis des sujets, de nouveaux thèmes ou des actions spécifiques suggérées dans les commentaires », ajoute Samer Saab.

« Nous avions besoin d'une nouvelle solution perspicace capable de déchiffrer ce dont les étudiants parlent vraiment, ce qu'ils ressentent, et quelles actions permettraient de répondre à leurs besoins et à leurs attentes », explique Alexis Tremblay, chef de l'apprentissage automatique (ML) chez Explorance. « En fin de compte, nous visions à créer une plateforme qui fournit de meilleures données exploitables tout en augmentant son agilité et sa précision dans l'analyse des commentaires qualitatifs des étudiants. » Les modèles d'apprentissage automatique de BlueML tiennent compte de ce à quoi l'étudiant fait spécifiquement référence (sujets ou personnes), de la nature du défi ou du degré de satisfaction (attributs ou qualificatifs), de ce que l'étudiant ressent et de ce qui pourrait contribuer à améliorer les choses. Cette démarche normative à la rétroaction entraîne des améliorations progressives et continues de l'efficacité de l'enseignement et, finalement, améliore la réussite des étudiants.

La plateforme BlueML a acquis ces connaissances contextuelles en analysant des dizaines de milliers de données de rétroaction provenant d'un vaste éventail d'établissements d'enseignement supérieur et couvrant tout le spectre de l'expérience éducative d'un étudiant.

Pour en savoir plus sur la façon dont BlueML peut soutenir vos décisions clés concernant l'efficacité de l'enseignement et la réussite des étudiants, réservez une démonstration personnalisée .

À propos d'Explorance

Fondé en 2003, Explorance soutient plus de 20 millions d'étudiants et d'employés dans leur cheminement professionnel, leur quête d’atteinte d'objectifs, de croissance et d'impact.

En tant que principal fournisseur de solutions d'analyse des personnes, Explorance se concentre sur la convergence entre les expériences des personnes et l'efficacité des talents. En réunissant les étapes qui comptent, nous dressons un tableau unifié des besoins, des attentes, des aptitudes, des connaissances et des compétences. En fournissant une expertise éprouvée en matière de mesure et des recommandations décisionnelles basées sur l'IA, nous contribuons à accélérer le passage de l’analyse à l'action, permettant ainsi l'agilité organisationnelle et la réussite individuelle.