Remote réalise une levée de fonds de 300 millions de dollars

PARIS, 05 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Remote , leader dans le développement, la gestion et l’accompagnement d’équipes distribuées à l’échelle mondiale, annonce aujourd'hui une levée de fonds en série C de 300 millions de dollars, menée par SoftBank Vision Fund 2 avec la participation d’investisseurs tels qu'Accel, Sequoia, Index Ventures, Two Sigma Ventures, General Catalyst, 9Yards, Adams Street et Base Growth. Alors que de plus en plus d'entreprises cherchent à employer des talents aux quatre coins du monde, ce tour de table fait suite à une croissance exponentielle qui s'est traduite par une augmentation de 900 % du nombre d'employés et une multiplication par plus de 13 des revenus annuels récurrents au cours de l'année écoulée, faisant de Remote la société à la plus forte croissance dans son secteur d’activité.



« Depuis son premier jour d’activité, Remote a pour mission de créer un monde dans lequel chaque personne et chaque entreprise trouve véritablement sa place sur le marché mondial. Cette importante manifestation de soutien de la part des investisseurs ainsi que la croissance rapide de notre entreprise sont la preuve que nous répondons non seulement à un besoin concret, mais que la vision et les solutions que nous offrons sont des innovations de premier ordre », déclare Job van der Voort, cofondateur et CEO de Remote. « Grâce à cette levée de fonds, nous serons en mesure de développer davantage de produits, notamment nos plateformes de paie internationale et de gestion des indépendants, ainsi que d’élargir notre offre de services et d'avantages. »

Sept mois seulement après sa dernière levée de fonds de 150 millions de dollars en série B, qui a consolidé le statut de licorne de la startup, ce tour de table en série C de Remote porte le total des fonds levés à 495 millions de dollars, la valorisation à près de 3 milliards de dollars, et confirme la position de Remote en tant que partenaire privilégié des entreprises en transition vers le nouvel avenir du travail.

« Les modes de travail ont changé de façon permanente et le passage au travail hybride et à distance a permis aux entreprises d'embaucher depuis n'importe où dans le monde, mais il s’agit souvent d’un processus intensif, coûteux et risqué » affirme Brett Rochkind, Managing Partner chez SoftBank Investment Advisers. « Remote a construit une plateforme globale complète qui permet d’offrir une expérience rapide et transparente d’embauche et d’intégration des nouveaux employés, où qu'ils se trouvent. Nous sommes ravis de nous associer à Job, Marcelo et toute l'équipe pour soutenir leur mission d'ouvrir le vaste potentiel du monde à chaque personne, entreprise et pays ».

Fondée en 2019, Remote donne aux entreprises (telles que GitLab, DoorDash, Loom, Paystack et bien d'autres) les moyens de constituer leurs équipes avec les meilleurs talents du monde entier. La plateforme Remote fournit les outils et l'expertise nécessaires aux clients pour embaucher à l'échelle mondiale, payer les équipes dans leurs devises respectives et se conformer aux réglementations locales en constante évolution. En implémentant et en exploitant des entités légales dans chaque pays, avec du personnel sur le terrain dans chaque marché, Remote permet à ses client d'offrir des packages de rémunération compétitifs et adaptés à la culture locale, couvrant la paie, les avantages sociaux, les taxes, les options d'achat d'actions ou encore la conformité réglementaire, afin de se démarquer sur le marché mondial des talents.

« Remote permet à Fonoa de constituer les meilleures équipes du monde, indépendamment de l'endroit où nos collaborateurs sont basés » déclare Sophie Connor, People Operations Manager chez Fonoa Technologies. « Les équipes de Remote ont non seulement considérablement élargi notre vivier de talents pour nous aider à nous développer, mais ils nous ont aidés à garantir une expérience équitable et culturellement sensible pour l'ensemble de notre personnel distribué. »

En 2022, Remote a lancé un programme d'accompagnement pour aider les entreprises à donner à leurs employés les moyens de déménager à l'étranger grâce à Remote Relocation , qui fournit des conseils et un parrainage en matière de visa, des conseils en matière d'immigration locale et de fiscalité, des assurances et une formation interculturelle. La société a également lancé Remote for Refugees , un programme qui permet aux entreprises d'investir de manière simple et efficiente dans le vivier de talents que représentent les réfugiés – ce programme inclut notamment un accompagnement gratuit pour l’accès à l’emploi et l’embauche à l’échelle mondiale des personnes réfugiées.

Remote continue de proposer ses offres technologiques innovantes, en lançant en Mars la première API Remote sur le marché, en partenariat avec les principales plateformes de logiciels RH, dont AngelList et Sequoia Consulting, afin d'aider les entreprises à développer et à gérer des équipes internationales directement via leurs plateformes.

Remote organisera la première édition de sa conférence Remote Connect sur le thème de la création du sentiment d'appartenance dans le nouveau monde du travail, les 5 et 6 avril 2022. Cet événement entièrement virtuel réunira des auteurs célèbres, des chefs d'entreprise et des experts du secteur, dont Arianna Huffington, Adam Grant, Priya Parker et bien d'autres. Pour en savoir plus sur l'événement et vous inscrire, cliquez ici .

Pour plus d'informations sur Remote, l’entreprise et les solutions innovantes qu’elle propose, visitez remote.com .

À propos de Remote

Remote est le leader en matière de développement, gestion et d’accompagnement d'équipes distribuées à l’échelle mondiale. Grâce à sa plateforme RH tournée vers l'avenir, les entreprises peuvent recruter et retenir les meilleurs talents du monde, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Avec des experts situés dans plus de 60 pays, Remote fournit tous les outils et le soutien dont les entreprises ont besoin pour gérer l'onboarding, la paie, les avantages sociaux, la relocalisation et d'autres services pour tous les employés. Remote a été fondée en 2019 par Job van der Voort et Marcelo Lebre. En 2021, Remote a été nommée dans la liste des Best Workplaces par Inc. , a été nommée leader de la paie multi-pays par G2 et a également reçu les prix de Comparably sacrant la meilleure entreprise pour la diversité et la meilleure entreprise pour le bonheur au travail.

