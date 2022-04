Remote、3億ドルのシリーズC資金調達の確保でグローバル人材採用を強化

English French German Japanese Korean Chinese (Traditional)

カリフォルニア州サンフランシスコ, April 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- グローバルな分散型ワークフォースの構築、管理、サポートを行う大手企業、 Remote は本日、シリーズC投資ラウンドによる3億ドルの資金調達を発表しました。この資金調達はソフトバンク・ビジョン・ファンド2の主導によるもので、Accel、Sequoia、Index Ventures、Two Sigma Ventures、General Catalyst、9Yards、Adams Street、Base Growthをはじめとする新規および既存の投資企業が参加しています。世界中の人材を採用しようとする企業が増加する中、今回の資金調達ラウンドは、過去1年間に従業員が900%増加し、年間経常収益が13倍以上になるなど、飛躍的な成長を遂げたことを受けて実施されました。



「Remoteの創業当初からのミッションは、あらゆる人とビジネスがグローバル市場の真の一員となる世界を作るための手助けとなることです。投資家からの大きな支援と事業の急成長は、このニーズが顕在化しているだけでなく、我々が提供するビジョンとソリューションが第一級のイノベーションであることを証明しています」とRemoteの共同創業者兼CEOであるJob van der Voortは話します。「今回の追加の資金調達により、Remoteは請負業者向けのグローバルな給与プラットフォームなど、より多くの製品を構築し、最高のサービスと福利厚生の提供を拡大できるようになります」

シリーズBで1.5億ドルを調達し、ユニコーンの地位を確立してからわずか8カ月でシリーズCラウンドに至り、調達総額は4.95億ドル、評価額は約30億ドルに達しました。これにより、Remoteは新しい未来の働き方に移行する企業にとって最良のパートナーであることが証明されました。

「人々の働き方は永遠に変わり続けるものであり、リモートワークおよびハイブリッドワークへの移行により企業は世界中から人材を採用できるようになりました。しかし、これは負荷が高く、コストがかかり、リスクを伴うプロセスになる可能性があります」とSoftBank Investment Advisersの業務執行社員であるBrett Rochkind氏は話します。「Remoteは複数の技術を活用してグローバルなプラットフォームを構築しました。このプラットフォームでは、新しい従業員がどこにいても迅速かつシームレスに採用して、受け入れることができます。Job、Marcelo、チームと連携して、あらゆる人、ビジネス、国のために世界の大きな可能性を切り開くというミッションをサポートできることを嬉しく思います」

2019年に設立されたRemoteは、GitLab、DoorDash、Loom、Paystackなどの企業が世界中の優秀な人材でチームを構築できるよう支援しています。Remoteのプラットフォームは、クライアントがグローバルに雇用し、希望する通貨でチームに給与を支払い、絶えず変化する規制に準拠するために必要なツールと専門知識を提供します。Remoteは、各国の法人を完全に所有・運営し、各市場にスタッフを配置することで、給与、福利厚生、税金、ストックオプション、法規制の順守など、文化的背景を考慮した競争力のある雇用パッケージを提供し、世界の人材市場で際立つ存在となるようにサポートします。

「FonoaはRemoteのおかげでチームメンバーの拠点に関係なく、世界で最高のチームを作ることができます」とFonoa Technologiesのピープル・オペレーションズ・マネージャーであるSophie Connor氏は語ります。「RemoteはFonoaの人材プールを大幅に拡大し、会社の規模拡大に貢献しただけでなく、分散した従業員全体に対して、文化的な違いを考慮した公平な従業員体験を保証してくれました」

Remoteは2022年、実践的なサポートを提供するプログラムを開始し、 Remote Relocation を通して企業が従業員の国家間移動を支援するのをサポートしています。Remote Relocationでは、ビザの案内とスポンサー、現地の入国管理と税金の案内、保険、異文化トレーニングを提供しています。同社はまた、 Remote for Refugees を立ち上げました。このプログラムで企業は難民の人材に簡単かつコスト効率よく投資することができ、すべての難民に無料でグローバル雇用を提供できます。

Remoteは技術サービスの革新を続けており、先月にはAngelListやSequoia Consultingなどの大手の人事ソフトウェアプラットフォームと提携し、企業がプラットフォームを通じて直接国際チームを拡大・管理できるよう、市場では初の Remote API の提供を開始しました。

Remoteは2022年4月5日~6日、「Building Belonging in the New World of Work」(新しい働き方における帰属意識の構築)をテーマとした、初のRemote Connectカンファレンスを開催する予定です。すべてがバーチャルのこのイベントでは、Ariana Huffington、Adam Grant、Priya Parkerをはじめ、著名な作家、ビジネスリーダー、業界の専門家が登壇する予定です。イベントの詳細や、イベントへの登録については こちら をご覧ください。

Remote、およびRemoteのリーダーシップや革新的なソリューションの詳細については、 remote.com をご覧ください。

Remoteについて:

Remoteは、グローバルでリモートファーストなワークフォースの構築、管理、サポートにおけるリーダー企業です。Remoteの先進的な人事プラットフォームを利用することで、企業は世界中の優れた人材を、その人材の所在にかかわらず採用して維持できます。Remoteは60か国以上にチームメンバーを配置し、企業がチームのオンボーディング、給与計算、福利厚生、転勤などのサービスを管理するために必要なすべてのツールとサポートを提供しています。Remoteは2019年にJob van der VoortおよびMarcelo Lebreによって設立されました。Remoteは2021年、 Inc.のBest Workplaces (最優秀勤務先)の1つ、および G2 のLeader in Multi-Country Payroll(多国間対象の給与支払のリーダー企業)に選出され、ComparablyのBest Company for Diversity(ダイバーシティー最優秀企業)およびBest Company for Happiness(幸福度最優秀企業)を受賞しました。その他の詳細については、 remote.com をご覧ください。

お問い合わせ:

Press@remote.com