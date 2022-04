Remote 獲得 3 億美元 C 輪融資，活絡全球就業

English French German Japanese Korean Chinese (Traditional)

加州舊金山, April 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 身為建立、管理、支援全球分散式勞動力的佼佼者, Remote 今日宣布 3 億美元 C 輪融資的消息,投資主力為軟銀願景基金 2 (SoftBank Vision Fund 2),另有 Accel、紅杉 (Sequoia)、Index Ventures、Two Sigma Ventures、General Catalyst、9Yards、Adams Street、

Base Growth 等現有投資方和新進投資方的參與。隨著越來越多公司在全球網羅人才,Remote 在過去的一年裡,員工人數增加了 900%,年度經常性收入成長超過 13 倍,這樣的指數級成長之後,緊接而來的就是本輪融資。

「打從一開始,Remote 的使命就是協助打造出讓每個人、每間企業都能真正參與全球市場的世界。投資人大力支持加上我們業務快速成長,足以證明這種需求不只顯而易見,我們所提供的願景和解決方案更是首屈一指的創新。」Remote 聯合創辦人暨執行長 Job van der Voort 說道。「有了這筆額外資金,我們將能打造更多產品,包括承包商和全球薪資平台,並擴大我們的優質服務和提供的福利。」

1.5 億美元的 B 輪融資鞏固了新創公司 Remote 的「獨角獸」地位,而短短八個月後,Remote 的 C 輪融資更讓總融資額達到 4.95 億美元,估值近 30 億美元,也證明了 Remote 實為各家公司轉型為未來工作型態的最佳夥伴。

「人們的工作方式已有了永久性的改變,轉變為遠距型和混合型工作模式 (融合遠距工作與在辦公室工作),公司得以從世界各地聘僱員工,但這也可以是密集、高費用且具風險的過程。」SoftBank Investment Advisers 的管理合夥人 Brett Rochkind 說道。「Remote 打造了全端型的全球平台,帶來快速流暢的使用體驗,無論新員工身在何處,都能聘雇和訓練。我們很高興能與 Job、Marcelo 以及團隊結為夥伴,支持他們為每個人、每間企業、每個國家開啟世界巨大潛能的使命。」

Remote 成立於 2019 年,協助包括 GitLab、DoorDash、Loom、Paystack 等公司,以世界各地最優秀的人才組成自家團隊。Remote 平台為客戶提供必要的工具和專業知識,以利全球招募、採用偏好的貨幣支付團隊薪酬,並持續遵循與時俱進的法規。藉由在每個國家都完全擁有並運作的法律實體,包括讓員工進駐每個市場,Remote 讓客戶得以提供具競爭力、具文化覺察力的聘用待遇,包括薪資、福利、稅務、認股權、法規遵循,在全球人才市場中脫穎而出。

「Remote 讓 Fonoa 得以打造世界上最棒的團隊,不論團隊成員身在何處。」Fonoa Technologies 人事營運經理 Sophie Connor 表示。「他們不只大幅開拓我們的人才庫,讓我們更具規模,還協助我們確實為分布各地的員工提供公平、能理解不同文化的任職體驗。」

Remote 於 2022 年推出一項計畫,透過 Remote Relocation 提供簽證指導和擔保、當地移民和稅務指導、保險、跨文化訓練等實質支援,協助公司為員工提供國際調動能力。該公司亦推出 Remote for Refugees 計畫,讓企業在投資具難民身分的人才上更輕鬆、更具成本效益,包括為所有難民提供免費的全球就業機會。

Remote 持續創新其技術產品,與領先群倫的人資軟體平台合作,包括 AngelList 和 Sequoia Consulting,於上個月推出領先進入市場的 Remote API ,協助各家公司擴大規模,並直接透過他們的平台管理國際團隊。

Remote 將於 2022 年 4 月 5-6 日舉辦首屆 Remote Connect 會議,主題是《Building Belonging in the New World of Work》(在工作新世界建立歸屬感)。這場完全數位進行的活動將邀請眾多知名作家、企業領導人和業界專家與會,包括 Ariana Huffington、Adam Grant、Priya Parker 等人。想了解更多活動內容並報名,請按一下 此處 。

Remote 是建立、管理、支援全球遠距優先勞動力的業界領導者。只要利用 Remote 具前瞻性的人力資源平台,企業就能聘雇、留任世界最佳人才,無論他們位於何處。Remote 的專業團隊成員遍布 60 多國,能為公司提供所需的所有工具和支援,來管理其團隊的到職訓練、薪資、福利、外派調職和其他服務。Remote 由 Job van der Voort 和 Marcelo Lebre 於 2019 年創立。2021 年,Remote 被評為 Inc. 雜誌最佳工作場所 之一,亦由 G2 評為多國薪資領導者,並榮獲 Comparably 頒發最佳多元化公司和最幸福公司獎項。如需更多資訊,請造訪 remote.com

