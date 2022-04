Midland débute un important programme d’exploration au Nunavik, Québec, pour le nickel dans le cadre de son alliance stratégique avec BHP

English French

MONTRÉAL, 05 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. («Midland») (TSX-V: MD) a le plaisir d’annoncer le début d’un important programme d’exploration pour le nickel au Nunavik à la suite des travaux d’exploration de 2020-2021 au cours desquels de nouveaux indices minéralisés en Ni-Cu-Co ont été découverts.

Ce nouveau programme sera exécuté dans le cadre de l’alliance stratégique («l’Alliance»), signée en août 2020 entre la filiale en propriété exclusive de Midland, Métaux de base Midland inc. («MBM») et Rio Algom Limited, une filiale en propriété exclusive de BHP Group PLC («BHP»).

Le programme d’exploration de 2022 consistera en des levés magnétotelluriques («MT») régionaux, ainsi qu’un programme de prospection en deux phases qui sera effectué en juillet et en août prochain.

Faits saillants :

Nouveaux indices minéralisés en Ni-Cu-Co identifiés en prospection en 2020-2021

Levé EM héliporté (VTEM) totalisant environ 5 000 km en 2021

Deux (2) levés EM au sol sur Soissons totalisant environ 60 km en 2021

Des levés MT régionaux (juin 2022)

Des travaux de prospection et de cartographie (juillet-août 2022)



Nouveaux indices de Ni-Cu-Co identifiés en 2020 et 2021

L’Alliance d’exploration pour le nickel avec BHP vise principalement les roches intrusives mafiques de troctolite / gabbro à olivine similaires à celle de Voisey’s Bay et du Nain, mais qui ont fait l’objet de beaucoup moins de travaux d’exploration historiques. Néanmoins, plusieurs prospects et indices de Ni-Cu-Co y ont été découverts. Le prospect de Ni-Cu-Co Papavoine, découvert en 2000 et qui est maintenant détenu par Midland, avait titré jusqu’à 0,63 % Ni, 0,31 % Cu, 0,04 % Co sur 6,6 mètres en rainure (voir le communiqué de Midland daté du 12 août 2021). À environ 20 kilomètres au sud-est de Papavoine, l’intrusion Mantas a quant à elle titré jusqu’à 0,48 % Ni, 0,21 % Cu et 0,06 % Co sur 0,7 mètre en rainure (voir le communiqué de Midland daté du 12 août 2021). En 2020 et 2021, les travaux de Midland et BHP ont également confirmé deux secteurs additionnels à fort potentiel. L’intrusion de troctolite de Bonne Une a titré jusqu’à 0,23 % Ni et 0,23 % Cu en échantillons choisis (voir le communiqué de Midland daté du 15 avril 2021). Dans le secteur A1, huit (8) blocs minéralisés d’origine locale et dont la source reste à découvrir ont titré plus de 0,1 % Ni et une valeur maximale de 0,14 % Ni, 0,16 % Cu, en échantillons choisis.

Début des MT régionaux en juin 2022

Des levés MT régionaux, comprenant environ 230 sites répartis sur trois blocs, seront effectués dans l’aire d’intérêt. Les levés débuteront à la mi-juin et se poursuivront pour une période allant de 6 à 8 semaines. Ces travaux ont pour objectif d’évaluer et cartographier l'architecture géologique régionale.

Programme de prospection en juillet-août 2022

Deux phases de travaux de prospection et de cartographie dans l’aire d’intérêt seront complétées durant le mois de juillet et août 2022. Ces travaux d’une durée de trois (3) semaines chacune, cibleront principalement de nouvelles anomalies identifiées avec le levé MT, ainsi que d’autres cibles géologiques qui avaient été générées lors de la phase initiale de ciblage et qui n’avaient pas été couvertes par le programme de 2021.

Un budget de 2,0 millions $ CAD a été approuvé afin de compléter les travaux de prospection et le levé MT.

Mises en garde :

Notez que les teneurs obtenues en échantillons choisis peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées.

Les vraies épaisseurs des intervalles rapportés dans les rainures ne sont pas connues à ce jour avec les informations disponibles.

Les minéralisations retrouvées dans le secteur de Voisey’s Bay au Labrador ne sont pas nécessairement indicatives de la minéralisation qui pourrait se retrouver dans le projet de la Société discuté dans ce communiqué.

Contrôle de la qualité

La conception du programme d’exploration et l’interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation de standards et de blancs pour chaque 20 échantillons. Tous les échantillons sont analysés pour plusieurs éléments par la méthode ICP-AES à quatre acides (ME-ICP61) aux laboratoires d’ALS Minerals à Vancouver en Colombie-Britannique. Les échantillons dont la teneur en cuivre, zinc, molybdène ou nickel dépasse 1 % sont réanalysés par la méthode ICP-AES à quatre acides optimisés pour les hautes teneurs.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de Midland ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : https://www.midlandexploration.com/fr/

