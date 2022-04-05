了解Teledyne 的新型高分辨率多光谱线扫描相机，关于缺陷检测扩展到表面之外，我们能做到更多

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加拿大滑铁卢, April 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下公司 Teledyne DALSA 隆重宣布推出多光谱 Camera Link HS (CLHS) 线扫描相机，这是屡获殊荣的 Linea 产品系列的新型号。这款最新的高分辨率线扫描相机提供光谱独立的 RGB 和 NIR 输出，能够检测各种材料、组件和产品表面及表面下的缺陷，因而成为了处理最具挑战性检测应用的不二之选。



“Linea ML 8k 多光谱相机具有多种功能，能够满足当今许多具有挑战性的检测应用日益严苛的要求，如钞票、护照和其他高安全性印刷品，”Teledyne DALSA 高级产品经理 Xing-Fei He 说道。”此外，我们已经能够提供光谱独立的 RGB 和 NIR 通道输出，可以在单次扫描中对半导体晶圆和印刷电路板 (PCB) 等产品的表面和表面下进行准确的缺陷检测，极大简化了视觉系统设计。”

Linea ML 8k 多光谱相机使用 Teledyne DALSA 最新的 CMOS 8k 四线性传感器，像素大小为 5x5 μm，使用 CLHS 光纤接口提供最大 70 kHz x 4 的线速率。该相机还内置 SFP+ 收发器，可将电信号转换为光信号，并使用 LC 连接器直接连接到光纤电缆。Linea ML 8k 多光谱相机结合了 Teledyne DALSA Xtium™2 CLHS 系列高性能图像采集卡，如同所有 Linea ML 相机一样，代表了行业数据吞吐量的突破。

主要特性：

Teledyne DALSA 的最新 CMOS 四线性传感器

光谱独立的 RGB 和 NIR 输出，可准确检测缺陷，无光谱干扰

每个通道都有独立的曝光控制，实现更好的白平衡

从最高速度无缝切换为停止状态

下一代 Camera Link HS 接口，数据可靠性已经过现场验证

直接连接到光纤电缆，可将电缆长度延长至 300 米

请访问 Linea ML 产品页面，了解更多信息。有关销售咨询，请访问我们的联系页面；有关全分辨率图像，请访问我们的在线媒体工具包。

Teledyne DALSA 隶属 Teledyne’s Vision Solutions 集团，专于机器视觉数字成像组件的设计、制造和部署。Teledyne DALSA 图像传感器、相机、智能相机、图像采集卡、软件和视觉解决方案是全球多个行业数千种检测系统的核心。如需了解更多信息，请访问 www.teledynedalsa.com/imaging。

所有商标均由其各自公司注册。

Teledyne DALSA 保留随时更改的权利，恕不另行通知。

媒体联系人：

Brooks Riendeau

营销副总裁

613-736-4077 转 120

电子邮件：brooks.riendeau@teledyne.com

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6aba6892-73a8-4274-ae19-c511c5a9eb05