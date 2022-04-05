Teledyne 的新款高解析度多光譜線掃描相機將瑕疵檢測擴展至表面以外

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加拿大 WATERLOO, April 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下公司 Teledyne DALSA 很高興的發表多光譜 Camera Link HS (CLHS) 線掃描相機 — 備受讚譽的 Linea 產品系列中的新機型。此最新款高解析度線掃描相機提供獨立的 RGB 和 NIR光譜 輸出，可以檢測各種材料、組件和產品表面外側與內側，擁有能處理其中一些最具挑戰性檢測應用的獨特能力。



「Linea ML 8k 多光譜相機提供多方面的能力，可滿足當今挑戰性檢測應用中日益嚴格的要求，例如鈔票、護照及其他高安全性印刷，」Teledyne DALSA資深產品經理 Xing-Fei He 說。「此外，我們一直能提供獨立的 RGB 和 NIR 光譜頻道，讓單次掃描即可在半導體晶圓和印刷電路板 (PCBs) 等產品表面外側和內側實現精確的瑕疵檢測，大幅的簡化視覺系統的設計。」

Linea ML 8k 多光譜相機使用 Teledyne DALSA 最新的 CMOS 8k 四線感測器，5x5 μm 像素大小，透過 CLHS 光纖介面提供最高 70 kHz x 4 的線掃描速率 。此款相機還擁有內建 SFP+ 收發器，可將電訊號轉變為光訊號，並使用 LC 連接器直接連接至光纖線纜。搭配 Teledyne DALSA Xtium™2 CLHS 系列高性能取像卡，Linea ML 8k 多光譜相機如同所有 的Linea ML 系列相機一樣，展示出業界突破性的資料傳輸量。

關鍵特徵：

Teledyne DALSA 的最新 CMOS 四線感測器

獨立的 RGB 和 NIR 光譜輸出提供光譜無干擾的精確瑕疵檢測

每個光譜通道有獨立的曝光控制以實現更出色的白平衡

無縫適用於最高速度至靜止狀態

具有經過現場驗證可靠性的下一代 Camera Link HS 介面

直接連接至光纖線纜以實現最長 300 米的延長線纜長度

請造訪 Linea ML 產品網頁以瞭解更多資訊。若需銷售詢價，請造訪我們的聯絡網頁，若需產品的高解析度圖像，請造訪我們的線上媒體套件網頁。

Teledyne DALSA 是 Teledyne’s Vision Solutions 集團旗下公司及設計、製造和部署機器視覺數位影像組件的領導者。Teledyne DALSA 影像感測器、相機、智慧型相機、取像卡、軟體和視覺解決方案是全球和眾多行業數千種檢測系統的核心組件。若需更多資訊，請造訪www.teledynedalsa.com/imaging。

所有商標均由其各自公司註冊。

Teledyne DALSA 保留在不予通知的情況下隨時進行變更的權利。

媒體聯絡人：

Brooks Riendeau

行銷副總裁

613-736-4077 分機號碼 120

電子郵箱： brooks.riendeau@teledyne.com





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